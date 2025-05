J’ai testé le casque audio Nacon GH-120 : pas cher, mais fiable ? 

Dernièrement, j’ai eu l’occasion de tester le casque audio Nacon GH-120, un modèle destiné aux joueurs qui cherchent un équipement fiable avec un budget serré.

Avec un prix qui tourne autour des 30 euros, il était clair que je ne devais pas m’attendre à des performances dignes des casques premium. Cependant, j’avais quand même envie de voir ce qu’il valait en vrai. Ce GH-120 pourrait bien nous réserver de bonnes surprises !

Caractéristiques techniques

Compatibilité : Windows, Mac, PS4, Xbox One, appareils mobiles

: Windows, Mac, PS4, Xbox One, appareils mobiles Connexion : câble jack stéréo 3,5 mm (+ adaptateur Y fourni pour PC)

: câble jack stéréo 3,5 mm (+ adaptateur Y fourni pour PC) Longueur du câble : environ 220 cm

: environ 220 cm Type de son : stéréo haute fidélité

: stéréo haute fidélité Haut-parleurs : 40 mm

: 40 mm Télécommande intégrée : réglage du volume + fonction mute pour le micro

: réglage du volume + fonction mute pour le micro Microphone : flexible et ajustable

: flexible et ajustable Oreillettes : coussinets confortables pour une utilisation prolongée

: coussinets confortables pour une utilisation prolongée Arceau : réglable pour un meilleur ajustement

: réglable pour un meilleur ajustement Design : 5 coloris au choix

: 5 coloris au choix Date de sortie : 15 novembre 2023

Le casque arrive dans une boîte sobre, bleu foncé tirant presque sur le noir. Celle-ci affiche le logo Nacon et une photo du produit, rien de trop. Sur l’arrière, toutes les infos essentielles sont bien indiquées. Tout est imprimé, pas de plastique, et franchement, j’apprécie.

Quand j’ai ouvert l’emballage, j’ai été un peu déçue par la protection du casque. Il n’y avait pas de mousse, pas de film protecteur, juste du carton brut. Heureusement, mon exemplaire était intact. Côté contenu, on a le casque audio Nacon GH-120, un adaptateur Y pour PC et un petit guide de démarrage rapide. Rien d’extraordinaire, mais suffisant pour se lancer directement.

Un design plutôt réussi pour ce niveau de prix

J’avais le modèle noir, classique, mais sympa. Mais le casque audio Nacon GH-120 existe aussi en rouge, blanc, gris et bleu. L’arceau est recouvert d’une mousse à mémoire de forme en similicuir, avec une inscription “Nacon” très discrète qui donne une touche sobre et moderne. Les écouteurs sont imposants mais super légers, recouverts de tissu, une matière que je préfère largement au similicuir. Mes oreilles peuvent mieux respirer, surtout sur les longues sessions de jeu.

Quant au micro, il est fixé à l’oreillette gauche. Il est grand, peut-être même un peu trop à mon goût. Néanmoins, il est flexible, facile à orienter, et peut se rabattre. Le câble, lui, est long (220 cm), et gainé en tissu tressé. C’est un très bon point pour la durabilité. Un autre détail que j’apprécie particulièrement : le petit panneau de commande sur le fil qui permet de régler le volume et de couper le micro facilement.

Le confort d’utilisation du casque audio Nacon GH-120

C’est là que j’ai été le plus surprise. Une fois posé sur la tête, le casque gamer est léger, bien équilibré, et ne serre pas. Même après plusieurs heures de jeu, aucune douleur à signaler ni sur le crâne ni sur les oreilles. De plus, il tient bien et reste stable, même quand on bouge un peu.

D’ailleurs, les coussinets en tissu apportent une bonne aération et évite les sensations de surchauffe. L’arceau est également réglable, mais la marge d’ajustement est un peu limitée. Cependant, pour moi et mon entourage qui a aussi testé, le casque audio Nacon GH-120 s’adapte sans souci à différents types de morphologies.

Le qualité audio

Là encore, le Nacon GH-120 tient ses promesses pour un casque audio d’entrée de gamme. Le son est honnête, mais pas transcendant. Les basses sont présentes, et les aigus correctement équilibrés. Par contre, cela manque un peu de puissance, même à volume élevé. Si vous aimez mettre la musique à fond, vous resterez un peu sur votre faim.

En revanche, en jeu, le rendu sonore est très correct. Lors de mes sessions sur FPS, j’ai pu discerner facilement les différentes sources de bruit, ce qui est capital pour réagir rapidement. Toutefois, pour regarder des films ou écouter de la musique, c’est un peu moins convaincant sur PC, à cause de basses un peu trop envahissantes. Il y a aussi quelques grésillements à plein volume sur ordinateur, mais rien à signaler sur console.

Les performances du micro du casque audio Nacon GH-120

Le microphone fait clairement le job pour discuter en partie. La voix est nette et bien captée. Certes, les bruits de fond restent audibles, mais ils ne couvrent pas la voix principale, ce qui est plutôt positif. Évidemment, ça ne remplace pas un micro professionnel, mais pour du chat en ligne ou des discussions entre amis, ça suffit largement.

Je le trouve juste un peu encombrant. Même replié, il reste visible. Si vous cherchez quelque chose de discret, c’est peut-être le seul vrai défaut à noter.

Que disent les avis clients Amazon ?

Les acheteurs sur Amazon dressent un bilan globalement positif du casque audio Nacon GH-120. Ils rappellent toutefois qu’il s’agit d’un produit d’entrée de gamme. Parmi les points forts fréquemment mentionnés figure sans surprise son petit prix, très accessible. Beaucoup saluent aussi la légèreté du casque, qui le rend confortable à porter sur de longues sessions de jeu.

De même, son câble audio long et tressé est jugé à la fois robuste et pratique. La compatibilité universelle via la prise jack 3,5 mm est un autre atout apprécié. Elle permet d’utiliser le casque audio gaming Nacon GH-120 aussi bien sur PC que sur console.

En revanche, plusieurs commentaires relèvent des faiblesses notables. La construction tout en plastique donne notamment une impression de fragilité. De plus, certains utilisateurs trouvent que le casque tient assez lâchement sur la tête, au point de risquer de glisser sur les plus petites têtes.

Côté audio, si la restitution sonore est considérée comme correcte pour jouer, elle manque de basses selon certains. Quant au microphone intégré, il s’avère plutôt moyen. Au final, le ressenti général est que ce casque audio Nacon GH120 fournit une prestation honnête pour son prix modique. Il y a juste des compromis sur la qualité et les performances.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn