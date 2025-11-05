Internxt Black Friday : la confidentialité totale, enfin accessible à -90 % (du 3 novembre au 3 décembre)

Le Black Friday prend une autre dimension avec Internxt Black Friday : une remise folle de 90 % sur tous les plans annuels et à vie. La sécurité numérique, l’éthique et la liberté deviennent enfin accessibles à prix mini. Attention, l’offre disparaît le 3 décembre après, c’est trop tard.

C’est la période où les promotions se multiplient, mais rares sont celles qui changent réellement la donne. Internxt transforme ce Black Friday en un événement à part : jusqu’à 90 % de réduction sur tous les plans annuels et à vie, du 3 novembre au 3 décembre 2025.

Une occasion unique de rejoindre l’univers du cloud le plus éthique, le plus sûr et le plus respectueux de la vie privée à un prix qui ne se reproduira probablement pas. Parce que cette fois, la vraie bonne affaire n’est pas celle qui fait économiser de l’argent, mais celle qui rend la liberté numérique accessible à tous.

Les tarifs ? Ridiculement bas :

Plan annuel Essential : 120 € → 12 € seulement

Plan Premium : 240 € → 24 €

Plan Ultimate : 360 € → 36 €

Pour ceux qui veulent sécuriser leurs données définitivement, les plans à vie sont là :

Essentiel : 130 € (au lieu de 1 300 €)

Premium : 230 € (au lieu de 2 300 €)

Ultimate : 330 € (au lieu de 3 300 €)

Mais attention : cette fenêtre magique ne durera qu’un mois. Une fois le 3 décembre passé, ces prix rejoindront les légendes des bonnes affaires.

Internxt : le cloud privé qui protège vraiment ce qui compte

À l’heure où la plupart des clouds vivent de vos données, Internxt a choisi un autre chemin. Ici, personne ne lit, n’analyse ni ne revend ce que vous stockez. Chaque fichier, chaque photo, chaque document est chiffré de bout en bout, avec une technologie post-quantique prête à défier les cybermenaces de demain.

Mais Internxt, c’est bien plus qu’un coffre-fort numérique : c’est une suite complète pour reprendre le contrôle de ton univers digital.

Les fonctionnalités qui font la différence :

Stockage cloud ultra-sécurisé, chiffré de bout en bout et post-quantique.

Confidentialité absolue grâce au principe de zéro connaissance — même Internxt ne peut pas accéder à vos fichiers .

. Authentification à deux facteurs et partage de fichiers par mot de passe, pour garder le contrôle total.

VPN et antivirus intégrés pour une protection tout-en-un, sans service supplémentaire à payer.

Interface fluide et intuitive, synchronisée sur tous tes appareils.

Code open source audité, gage de transparence et de confiance.



Internxt, c’est le choix de ceux qui refusent la surveillance et préfèrent la liberté numérique.

Essential, Premium ou Ultimate : le bon plan pour chaque profil

Internxt ne fait pas dans le “one size fits all” : chaque formule est pensée pour s’adapter à tes besoins, sans compromis.

Essential : l’indispensable du quotidien

Parfait pour les indépendants, étudiants ou créatifs qui veulent sécuriser leurs données sans se ruiner. Au programme : 1 To de stockage, chiffrement complet, VPN et antivirus inclus.

Premium : la liberté sans limite

Idéal pour ceux qui partagent, collaborent ou gèrent plusieurs projets à la fois. L’offre vous donne accès à 3 To de stockage, des outils de collaboration, un nettoyeur, un moniteur et toutes les options de sécurité.

Ultimate : le choix des perfectionnistes

Conçu pour les pros, les entreprises ou les technophiles exigeants. Ce que vous obtenez :

5 To de stockage

Support NAS & WebDav

Meet

Mail

Service client premium.

Peu importe le plan que vous choisissez, tous sont couverts par une garantie de remboursement de 30 jours. Autrement dit : aucun risque, que du gain.

Ne laissez pas passer Internxt Black Friday : votre futur numérique commence maintenant

Cette offre disparaît le 3 décembre et elle ne reviendra probablement pas. En quelques clics, vous pouvez transformer votre espace numérique en zone ultra-sécurisée, tout en économisant jusqu’à 90 %. Profitez de l’offre Internxt Black Friday dès aujourd’hui et offrez-vous la liberté numérique à prix Black Friday

