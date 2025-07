Pour changer un peu, enfin une IA qui respecte votre confidentialité et vos données

Alors que les géants de la tech se battent pour savoir qui collectera le plus de données sur vos habitudes, Proton débarque avec une solution. C’est une IA qui respecte la confidentialité de vos données.

Le nom de ce chatbot, c’est Lumo. Il promet de résumer vos documents, générer du code et même écrire vos mails sans jamais balancer vos secrets. Comment ? En stockant tout localement avec un chiffrement serré. Même Proton ne peut y jeter un œil. Voici ce qu’il en est.

Proton lance son chatbot plus discret qu’un espion en mission secrète

Betsy Jones, porte-parole de l’entreprise qui a créé Lumo explique que cette IA « est comme […] votre journal intime avec un coffre-fort dont vous êtes le seul à avoir la clé. »

Le chiffrement « à accès zéro » de Lumo est actuellement une star pour ceux qui cherchent à préserver leur vie privée. En d’autres termes, ni Proton, ni les annonceurs, ni même vos proches ne pourront fouiner dans vos conversations. L’IA préserve la confidentialité de vos données personnelles.

Mieux encore, les requêtes sont cryptées asymétriquement. Ce qui signifie que seuls les serveurs GPU de Lumo peuvent les décrypter. Et c’est le cas uniquement quand c’est nécessaire.

Les recherches web sont optionnelles et ultra-sécurisées

Ensuite, contrairement à ses cousins bavards (ChatGPT, Meta AI et autres), Lumo ne part pas en quête d’internet par défaut. En effet, bien que Lumo offre la possibilité d’effectuer des recherches sur le web, Proton désactive cette fonctionnalité par défaut. C’est afin de « garantir aux utilisateurs un maximum de confidentialité ».

Et si les utilisateurs activent cette fonction, Lumo recherchera des réponses sur le web en utilisant des moteurs de recherche « respectueux de la vie privée ». C’est parfait pour ceux qui veulent éviter que leur requête ne finisse dans les papiers des cellules d’espionnage.

Autre bonus : Lumo peut analyser vos fichiers sans les enregistrer. Vous pouvez même lui donner accès à votre Proton Drive, où tout reste chiffré de A à Z.

Une IA qui déteste le capitalisme de surveillance

En ayant créé Lumo, Andy Yen, PDG de Proton, assène un coup bien senti aux GAFAM : « Les grandes entreprises utilisent l’IA pour espionner vos moindres faits et gestes. Respectant le fait que les gens veulent une IA qui ne les trahira pas pour trois dollars de pub. Lumo se veut donc être l’anti-ChatGPT. Cette IA qui prône la confidentialité ne fait pas de collecte de données, pas de profilage, et surtout, pas de vente à des annonceurs.

Des modèles open source et européens

Lumo ne repose pas sur un seul, mais sur plusieurs modèles linguistiques libres (Mistral, Nvidia, Allen Institute) qui sont hébergés en Europe. Si vous avez besoin d’aide en codage, OpenHands s’en charge.

Et si vous avez une question philosophique qui vous taraude l’esprit, Mistral Small peur prendre le relais. C’est un peu comme avoir une équipe d’experts sous la main, chacun spécialisé dans un domaine, sans qu’aucun ne fasse de copier-coller de vos données perso.

Disponibilité de Lumo

Au final, Lumo est accessible via son site ou via une app iOS/Android. Les non-inscrits ont droit à 25 questions par semaine (de quoi tester sans s’engager). Les comptes gratuits montent à 100 requêtes, avec historique crypté et petits fichiers uploadables. Et pour les addicts, le plan Lumo Plus (12,99$/mois soit 11,09€/mois ) est illimitée, vous avez droit à des fichiers plus gros et des favoris à gogo.

