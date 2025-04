L’IA d’Instagram : Un bouclier contre les adolescents qui se cachent derrière des identités adultes !

Instagram commence à expérimenter l’utilisation de l’IA pour évaluer si des adolescents falsifient leur identité sur la plateforme. C’est ce qu’a annoncé lundi Meta Platforms.

Meta utilise déjà l’IA pour estimer l’âge des utilisateurs depuis un certain temps. Mais l’application de partage de photos et de vidéos va désormais « proactivement » rechercher les comptes qu’elle soupçonne d’appartenir à des adolescents. Il est temps de sévir, même si ces derniers ont fourni une date de naissance erronée lors de leur inscription.

Que se passerait-il si l’IA d’Instagram découvrait l’identité d’utilisateurs adolescents ?

Si un jeune est découvert en train de mentir sur son âge, son compte sera automatiquement reclassé en tant que compte d’adolescent. Il est soumis à davantage de restrictions qu’un compte d’adulte.

Les comptes d’adolescents sont privés par défaut. Les messages directs sont limités, ce qui signifie que ces jeunes ne peuvent recevoir des messages que de personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils ont déjà interagi.

De plus, les « contenus sensibles », tels que les vidéos de combats ou celles promouvant des interventions esthétiques, seront restreints, a précisé Meta. De plus, les adolescents recevront des alertes s’ils passent plus de 60 minutes sur Instagram.

Ensuite, un « mode sommeil » sera activé pour désactiver les notifications et envoyer des réponses automatiques aux messages directs entre 22 heures et 7 heures du matin.

Plus de restrictions pour plus de sécurité ?

Meta explique qu’elle forme son IA à détecter des signaux sur Instagram. Elle vérifie le type de contenu avec lequel un adolescent interagit, les informations de profil et la date de création du compte, afin d’évaluer sa véritable identité.

Ces mesures renforcées interviennent alors que les entreprises de réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance accrue. L’impact de leur plateforme sur la santé mentale et le bien-être des jeunes utilisateurs est maintenant pris au sérieux.

Un nombre croissant d’États, notamment en Europe, s’efforcent d’adopter des lois sur la vérification de l’âge. Même si, ces initiatives ont été contestées devant les tribunaux.

Les plateforme de réseaux sociaux se défile parfois

Les sociétés de réseaux sociaux comme Meta soutiennent qu’il revient aux magasins d’applications de vérifier l’âge et l’identité des adolescents. Ces entreprises estiment en effet qu’elles sont suffisamment critiquées.

Puis, il faut aussi responsabiliser les parents. Instagram leur enverra donc des notifications « contenant des informations sur la manière d’aborder avec leurs adolescents l’importance de fournir l’âge correct en ligne », a déclaré l’entreprise.

Ces initiatives visent à créer un environnement sûr pour les adolescents désirant flouter leur identité alors que l’IA d’Instagram est là. Il est important de respecter les règles d’âge et limiter leur exposition à des contenus jugés inappropriés.

Meta espère mieux contrôler l’accès des adolescents et protéger leur bien-être

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Instagram cherche à renforcer la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Ce n’est pas facile tout en répondant aux préoccupations croissantes des régulateurs et des parents. La plateforme s’engage donc à évoluer et à s’adapter aux besoins de ses utilisateurs. Tout en prenant en compte les enjeux de santé mentale et de sécurité en ligne, c’est possible.

