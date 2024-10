Attention : Huawei prépare un smartphone pliable abordable (et c’est pour bientôt) !

Huawei se prépare à frapper fort dans le domaine des smartphones pliables en proposant une version plus accessible de cette technologie. D’après des sources fiables, le géant chinois devrait dévoiler ce nouveau modèle dès le premier semestre de l’année prochaine, une annonce qui ne manquera pas de bousculer le marché en pleine expansion.

Ce smartphone pliable Huawei pourrait changer la donne (et le prix est surprenant)

Selon les informations relayées par Revegnus, Huawei s’apprête à enrichir sa gamme P Pocket avec un smartphone pliable d’entrée de gamme. Ce nouveau modèle, une version améliorée du Pocket S, devrait reprendre le design emblématique de la marque, notamment avec les deux grands cercles distinctifs sur le panneau de couverture.

L’un abritera la caméra, tandis que l’autre fera office d’écran secondaire rond en mesurant 1,04 pouce. Avec cette initiative, Huawei vise à démocratiser l’accès aux smartphones pliables tout en maintenant un style distinctif, fidèle à son identité.

Le marché des smartphones pliables explose, mais êtes-vous prêts pour ces nouveautés ?

L’arrivée imminente de ce smartphone pliable abordable de Huawei intervient à un moment crucial. Effectivement, les smartphones pliables gagnent en popularité, mais restent encore peu accessibles pour une large partie du public. Selon l’IDC, le marché des téléphones pliables devrait croître de plus de 50 % en 2023 en atteignant 21,4 millions d’unités expédiées.

D’ici 2027, les experts estiment que ces appareils représenteront environ 3,5 % du marché global. Ceci avec plus de 48 millions d’unités qui seront expédiées. Huawei entend donc capitaliser sur cette croissance en proposant un modèle attractif. Ce dernier sera concurrentiel à la fois en termes de prix et de performance.

Samsung vs Huawei : cette guerre des mobiles pliables va bouleverser vos attentes

Huawei ne sera cependant pas seul sur le segment des smartphones pliables abordables. Samsung, leader du marché pliable, prépare également une alternative avec son Galaxy Z FE. Ce téléphone est une version plus accessible de sa gamme phare. Ce modèle viendra compléter la série Fan Edition (FE). Il offre des déclinaisons plus économiques de ses téléphones vedettes. De plus, cet appareil conserve l’essentiel des caractéristiques.

Avec le lancement prévu du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 en août prochain, la compétition s’annonce féroce. Cette confrontation entre Huawei et Samsung devrait intensifier la guerre des prix et offrir encore plus de choix aux consommateurs.

L’avenir des smartphones pliables s’annonce passionnant, avec une concurrence accrue qui promet de pousser l’innovation toujours plus loin. Huawei, avec sa version abordable, semble bien positionné pour démocratiser cette technologie révolutionnaire.

