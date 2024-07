House of the Dragon : Qui sont les nouveaux chevaucheurs de dragons de la team Black ?

Voici les chevaucheurs de dragons qui viendront agrandir le rang de l'équipe de Rhaenyra dans la suite de House of Dragon. C'est certain, ces nouveaux dragonniers apporteront leur lot de surprise à la grande bataille qui se profile à l'horizon !

Dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, Rhaenyra Targaryen réussit enfin à recruter de nouveaux chevaucheurs de dragons. L'arrivée de ces dragonniers dans son équipe renforce considérablement sa flotte de dragons, un atout crucial pour La Danse des Dragons. Qui sont ces nouveaux chevaucheurs de dragons dans la suite de House of the Dragon ? Pourquoi ils sont si importants pour Rhaenyra ? Et pourquoi ces dragons ont-ils choisi ces cavaliers en particulier ? Revenons sur ces questions dans ce qui suit !

Pourquoi Rhaenyra a besoin de nouveaux chevaucheurs de dragons ?

Rhaenyra, en tant que reine légitime, ne peut risquer de mourir au combat. Son désespoir après la bataille meurtrière de Rook's Rest et l'absence de dragons suffisamment puissants pour affronter l'équipe verte, notamment le gigantesque Vhagar d'Aemond, ont poussé Rhaenyra à chercher de nouveaux dragonniers.

Son fils, Jacaerys, suggère de trouver des bâtards Targaryen pour monter les dragons sans cavalier de Dragonstone. Elle espère donc que l'ajout de nouveaux dragons dissuadera l'Équipe verte de se lancer dans une guerre des dragons, aspirant à une fin pacifique du conflit. Malheureusement, le premier noble à tenter sa chance, Ser Steffon Darklyn, est mort brûlé.

Qui sont les nouveaux chevaucheurs de dragons que nous allons rencontrer dans la suite de House of the Dragon ?

Alors, pour vous donner un avant-goût de la suite de House of the Dragon, voici les nouveaux chevaucheurs qui viendront agrandir les rangs de l'Équipe Noire :

Ulf le Blanc et Aile-d'Argent

Tout au long de la saison 2, Ulf le Blanc traîne dans les pubs de Port-Réal, vantant sa filiation targaryenne et soutenant Rhaenyra. Lorsqu'il apprend l'appel de Rhaenyra à recruter de nouveaux dragonniers, il hésite, doutant de sa filiation. Finalement, il rejoint les autres bâtards en route pour Dragonstone.

Lors de la présentation de Vermithor, le dragon brûle plusieurs candidats, mais Ulf trouve refuge dans les grottes du dragon où il rencontre Aile-d'Argent (Silverwing). Ce dragon, connu pour sa nature amicale, accepte Ulf comme cavalier, surprenant ce dernier. On peut ensuite le voir chevaucher maladroitement Aile-d'Argent au-dessus de Port-Réal, ajoutant une puissance significative à l'équipe noire de Rhaenyra.

Hugh Hammer et Vermithor

Hugh Hammer, un forgeron à la blondeur suspecte, est introduit au début de la saison 2. Après des luttes pour trouver de la nourriture et la mort de sa fille, Hugh répond à l'appel de Rhaenyra. Sa mère travaillait dans une maison close et avait des liens avec les Targaryens ou les Velaryons.

Lors de sa tentative de monter un dragon, Hugh fait face à Vermithor, le deuxième plus grand dragon de Westeros. Vermithor, également appelé Furie de bronze, brûle plusieurs candidats. Cependant, lorsque Hugh tente de sauver une innocente, Vermithor accepte Hugh comme cavalier après son acte de noblesse.

Addam de Hull et Fumée-des-Mers

Rhaenyra tente de trouver un nouveau cavalier pour Fumée-des-Mers, l'ancien dragon de Laenor Velaryon. Après la mort de Ser Steffon Darklyn en essayant de le monter, le dragon trouve Addam de Hull et le choisit comme nouveau cavalier. Ce dernier n'est autre que le fils bâtard de Corlys Velaryon.

Addam, malgré sa naissance modeste, réussit à apprivoiser Fumée-des-Mers, prouvant sa valeur et renforçant l'équipe de Rhaenyra. Il ne révèle pas immédiatement qu'il est le fils de Corlys, mais Rhaenyra se réjouit de ce nouvel allié inattendu.

Rhaena Targaryen et Voleur-de-Moutons (peut-être)

Rhaena Targaryen, depuis la saison 1, désire ardemment un dragon. Elle espérait hériter de Vhagar après la mort de sa mère, mais Aemond l'a devancée. Rhaenyra confie à Rhaena la garde de ses jeunes fils pendant la guerre, mais Rhaena veut se battre.

Dans l'épisode 6 de la saison 2, Rhaena découvre des os de moutons brûlés, indiquant la présence d'un dragon sauvage, probablement le Voleur-de-Moutons (Sheepstealer). Rhaena semble prête à revendiquer ce dragon, ce qui augmenterait encore la puissance de l'équipe noire.

House of the Dragon, ces dragons qui cherchent encore des chevaucheurs

House Of The Dragon Season 2 Episode 7 Recap: An Army of Bastards https://t.co/3VTsPi14Ne pic.twitter.com/kGpduhojvF — Kotaku (@Kotaku) July 29, 2024

Deux autres dragons sauvages pourraient encore rejoindre l'Équipe Noire. Gris Spectre (Grey Ghost), un dragon insaisissable, et Le Cannibale (The Cannibal), connu pour manger des œufs de dragon et des dragons nouveau-nés, n'ont jamais eu de cavaliers.

Si des dragonniers courageux parviennent à apprivoiser ces bêtes redoutables, l'équipe noire pourrait surpasser l'équipe verte en termes de puissance de feu, changeant ainsi le cours de La Danse des Dragons.

Pour cette finale, il faut noter que la sélection de ces dragonniers par leurs dragons respectifs souligne l'importance du lien unique entre un dragon et son cavalier, un lien qui va bien au-delà du sang Targaryen !

