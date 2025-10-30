Halloween pCloud forfait Annuel 10TB + Pass Premium OFFERT : votre cloud sous haute protection

Sous le voile des nuits d’octobre, tout semble s’obscurcir. Pourtant, une lumière persiste : celle du contrôle. Avec Halloween pCloud forfait Annuel 10TB + pCloud Pass Premium OFFERT, vos fichiers se retirent du tumulte pour rejoindre un espace sûr, chiffré et souverain. Trois jours pour redessiner les contours de votre univers numérique.

Du 30 octobre au 1er novembre, pCloud propose une occasion rare de redéfinir la manière dont vous stockez et protégez vos fichiers. L’offre combine un forfait Annuel 10TB à seulement 199,99 € avec le pCloud Pass Premium offert.

10 téraoctets ne sont pas qu’un chiffre : c’est un territoire numérique où vos projets professionnels, vos souvenirs personnels et vos créations artistiques cohabitent en toute liberté. Chaque fichier trouve sa place, accessible instantanément, sans ralentir vos appareils. La confidentialité est garantie par un chiffrement côté serveur zéro connaissance. Trois jours seulement pour sécuriser votre univers numérique et profiter d’un espace fluide, fiable et entièrement sous votre contrôle.

Maîtrise et liberté : redéfinir le numérique avec pCloud

pCloud Premium 10TB n’est pas qu’un service : c’est une manière de penser le numérique autrement. Un espace ample et silencieux, où la vitesse se marie à la précision. Chaque fonction a été pensée pour une chose : que vous restiez le seul gardien de vos fichiers.

Avec pCloud Drive, le cloud devient un disque invisible mais toujours présent. Il libère votre ordinateur sans rompre le lien. De son côté, pCloud Backup sauvegarde vos souvenirs pendant que vous vivez. Sans oublier le lecteur intégré qui vous permet de visionner ou d’écouter sans détour, sans attendre.

Chaque détail témoigne d’une philosophie : la discrétion, la souveraineté, la confiance

pCloud Pass Premium : Vos mots de passe, protégés comme un trésor

Inclus dans cette édition d’Halloween, pCloud Pass Premium protège vos mots de passe et identifiants comme un gardien invisible. Ici, la sécurité n’est pas un argument commercial, c’est une promesse tenue. Le chiffrement côté client, la clé personnelle et la politique zéro connaissance forment un rempart infranchissable. Vos secrets numériques ne voyagent jamais seuls et même le plus curieux des esprits ne pourrait pénétrer le voile de cette forteresse.

Accessible sur tous vos appareils, le gestionnaire de mot de passe offre une connexion automatique et une synchronisation totale, avec une sécurité militaire AES 256-bit. L’interface fluide permet de gérer vos mots de passe, cartes et identifiants facilement. Et cela, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées : remplissage automatique, génération de mots de passe uniques, partage sécurisé, récupération de compte, déverrouillage biométrique et organisation par balises. La peur de l’oubli, du piratage ou de la perte disparaît. Tout est protégé, organisé et accessible en un geste, vous offrant un véritable havre numérique où chaque connexion devient sûre et chaque donnée demeure confidentielle.

Basé en Suisse, pCloud garantit une confidentialité maximale et un contrôle total sur vos données. Vous choisissez l’emplacement de vos fichiers et vos informations restent protégées dans des centres ultra-sécurisés en Europe ou aux États-Unis. Aucun suivi, aucun compromis, aucun accès tiers.

Dernière chance pour profiter d’Halloween pCloud Forfait Annuel 10TB + pCloud Pass Premium OFFERT

Jusqu’au 1er novembre, Halloween pCloud vous offre un espace souverain et sécurisé ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe qui veille sur vos secrets. Trois nuits seulement pour activer votre protection et verrouiller vos données.

