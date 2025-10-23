Halloween pCloud Pass : un bouclier magique pour vos mots de passe à vie (-50 % jusqu’au 24 octobre)

Trois jours seulement pour renforcer votre sécurité numérique. Avec Halloween pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe chiffré le plus fiable d’Europe, est disponible à -50 % jusqu’au 24 octobre. Un achat unique pour une protection à vie.

L’air se charge de mystère, les citrouilles scintillent et de petits sortilèges numériques dansent sur nos écrans… Halloween approche, et avec lui l’occasion parfaite de protéger vos mots de passe comme par enchantement. Du 22 au 24 octobre seulement, pCloud Pass vous ouvre la porte d’un monde sécurisé, avec 50 % de réduction sur ses licences à vie. Des prix enchantés n’attendent que vous :

pCloud Pass Premium : 239 € → 119 €

: 239 € → 119 € pCloud Pass Family : 399 € → 199 €

Ne laissez pas vos informations vulnérables, ni votre tranquillité d’esprit au hasard. La magie est éphémère et cette fenêtre enchantée se refermera à minuit le 24 octobre. Une seule décision et vos données seront protégées pour de bon, comme sous un charme permanent.

pCloud Pass : la magie qui transforme votre vie numérique

pCloud Pass ne se contente pas de stocker vos mots de passe : c’est un véritable grimoire numérique qui veille sur votre univers digital. Il organise vos identifiants, les rappelle au moment précis où vous en avez besoin et les protège automatiquement, comme un sort bienveillant qui garde vos secrets hors de portée des intrus.

Toutes vos données sont verrouillées par un bouclier invisible, inaccessible même pour pCloud. Vos mots de passe restent sous votre contrôle, à l’abri des regards indiscrets et des maléfices numériques. Plus besoin de taper chaque mot de passe à la main ! Un clic suffit pour remplir vos formulaires. Rapide, pratique et sans effort, chaque geste devient naturel.

Pour une protection complète et un confort optimal, pCloud Pass vous offre :

Chiffrement de bout en bout : vos données sont totalement impénétrables, même pour pCloud.

Remplissage automatique sécurisé : connexion instantanée aux sites et formulaires.

Accès biométrique : reconnaissance faciale ou empreinte digitale pour un contrôle rapide.

Partage sûr : vos mots de passe et informations circulent sans risque, protégés par un enchantement invisible.

Protection à vie et sans abonnement : un seul choix, un bouclier permanent.

Souveraineté européenne : vos données restent sous votre contrôle, confidentielles et intouchables.



Chaque fonctionnalité est pensée pour transformer la gestion de vos mots de passe en une expérience fluide, sécurisée et presque ludique. Avec pCloud Pass, la protection n’est plus une contrainte : c’est un sort quotidien qui vous libère du stress et rend votre vie en ligne plus sereine, plus sûre et agréable à utiliser.

Premium ou Family : deux formules ensorcelées pour protéger votre univers numérique

Choisir la formule idéale dépend de votre univers : seul ou en famille, pCloud Pass a une solution adaptée. La version Premium est conçue pour les veilleurs solitaires, ceux qui protègent leur royaume numérique avec rigueur et discrétion. Elle offre tout le pouvoir :

Connexion sur un nombre illimité d’appareils, pour que votre magie opère partout

Partage sécurisé et création automatique de mots de passe complexes, à l’abri des maléfices numériques

Verrouillage biométrique, pour un accès instantané comme un sortilège éclair

Et bien plus, pour transformer chaque connexion en un geste fluide et sûr



Fini les mots de passe oubliés ou les copier-coller dangereux : chaque action devient naturelle, rapide et protégée par un charme invisible. Votre royaume digital est sous votre contrôle, intact et sécurisé.

Pour les familles, les duos connectés ou les petites équipes, la formule Family étend la protection à jusqu’à cinq utilisateurs. Chaque membre possède son espace chiffré, privé et indépendant, mais tous sont reliés sous un même sort de sécurité. Vous pouvez partager des accès, définir des droits spécifiques et protéger les plus jeunes des créatures numériques qui rôdent, tout en conservant l’intimité de chacun.

En somme, chaque formule conserve les mêmes enchantements de sécurité et de confort, mais adaptée à vos besoins : un ou plusieurs utilisateurs, le choix est entre vos mains.

Halloween pCloud Pass : activez votre protection magique avant qu’il ne soit trop tard !

La nuit d’Halloween est éphémère, et votre chance de protéger vos mots de passe l’est tout autant. Du 22 au 24 octobre, profitez de 50 % de réduction sur pCloud Pass.

Ne laissez pas vos identifiants au hasard. Profitez-en avant qu’elle disparaisse à minuit le 24 octobre !

