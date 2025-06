Gatto : le film Pixar où un chat fuit la mafia vénitienne

Pixar change de décor, de ton et de style graphique avec Gatto, dévoilé au Festival d’Annecy. Loin de ses sagas habituelles, le studio propose une nouvelle aventure féline ancrée en Italie.

Le réalisateur Enrico Casarosa, déjà salué pour Luca, revient dans son pays natal avec un nouveau héros, Néron. Cette fois, l’histoire se déroule à Venise, entre canaux inquiétants et ruelles mystérieuses. Le projet est porté par une direction artistique radicalement différente, plus picturale, inspirée de la richesse visuelle de la ville.

Un chat noir, une dette et une amitié improbable

Néron, héros de Gatto, n’a rien d’un félin tranquille. Endetté auprès d’un chef de gang local, il doit former une alliance inattendue pour retrouver sa liberté. Le souci ? Il a peur de l’eau. Et dans Venise, ce petit détail devient un problème majeur.

La logline du film évoque une histoire d’amitié, de ruse et de transformation, dans un cadre où chaque pont peut devenir un piège. Pixar mise sur cette tension dramatique et comique pour raconter un parcours intérieur touchant.

Pixar ne se contente pas d’un changement de décor : Gatto marque aussi une rupture esthétique. Fini les textures ultra-polies des derniers films, place à une approche plus artisanale. Le rendu visuel est volontairement pictural, comme une toile animée à l’aquarelle.

Andrea Warren, productrice, insiste sur l’importance du lieu comme moteur narratif. «Venise est un personnage à elle seule», souligne-t-elle. L’atmosphère brumeuse et les jeux de reflets renforcent l’ambiance mystérieuse du film.

De Luca à Gatto : l’Italie devient un terrain d’émotions

Pixar revient une nouvelle fois en Italie, mais cette fois avec une tonalité plus sombre et plus adulte. Luca évoquait l’enfance et la mer, Gatto explore l’amitié et la survie dans un environnement urbain piégeux.

Enrico Casarosa précise que Gatto est un projet personnel, né de souvenirs et d’histoires vécues à Venise. Le film pourrait ainsi séduire un public à la recherche d’émotions nouvelles, loin des récits trop calibrés. Néron, ce chat noir, devient le symbole d’un Pixar plus libre.

Pixar lève aussi le voile sur Toy Story 5

Lors de cette même présentation à Annecy, Pixar a également dévoilé les premières images de Toy Story 5. Tom Hanks, Tim Allen et Joan Cusack reprendront leurs rôles pour une nouvelle aventure. Combat Carl, doublé par Ernie Hudson, affrontera cette fois un ennemi inattendu : la technologie.

Le film est prévu pour juin 2026. Mais aujourd’hui, tous les regards se tournent vers Gatto, ce projet unique, félin et vénitien, qui pourrait bien devenir la prochaine signature forte de Pixar.

