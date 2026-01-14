Suivi nutritionnel au poignet avec Garmin Connect+

Garmin Connect+ intègre le suivi nutritionnel à son application santé. Grâce à cette nouvelle fonction, les utilisateurs peuvent mieux comprendre l’impact de leur alimentation sur leurs performances.

Garmin enrichit son application Garmin Connect+ d’une nouvelle fonctionnalité dédiée au suivi nutritionnel. Objectif : permettre à ses utilisateurs de garder un œil avisé sur leur alimentation pour mieux comprendre son impact sur la santé et l’activité physique. Cette évolution renforce la démarche globale de bien-être proposée par la marque. Elle intègre désormais les calories et les macronutriments aux données sportives et de santé.

Une fonctionnalité pensée pour tous les profils

Puisque le lien entre alimentation et performance physique devient de plus en plus central, Garmin propose une solution simple, intuitive et personnalisée. Que l’on cherche à adopter de meilleures habitudes, à maintenir une hygiène de vie équilibrée ou à optimiser ses performances sportives, le nouveau module nutrition répond à tous les objectifs.

« Notre fonction Alimentation est conçue pour accompagner tous les utilisateurs, quels que soient leurs objectifs », souligne Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin. La marque centralise toutes les données dans une même application. Elle facilite ainsi le suivi au quotidien.

Une technologie accessible et intelligente

Depuis Garmin Connect, l’utilisateur peut enregistrer ses repas. Il scanne un code-barres ou utilise la reconnaissance d’image via l’appareil photo de son smartphone. Une vaste base de données mondiale permet de retrouver facilement des produits emballés, des plats de restaurant ou des recettes maison. Il est même possible de créer ses propres repas personnalisés.

Grâce à l’analyse Active Intelligence, l’application fournit des recommandations adaptées, selon le profil de chacun : taille, poids, sexe, activité, ou encore calories brûlées. Ces données peuvent ensuite être croisées avec les entraînements pour mesurer en détail l’influence de la nutrition sur la performance.

Une expérience connectée jusque sur la montre

Les utilisateurs de montres connectées Garmin peuvent accéder à leurs données nutritionnelles directement depuis leur poignet. Certaines montres compatibles permettent même l’ajout vocal de repas, pour une expérience encore plus fluide. Ces informations viennent enrichir le tableau de bord des performances disponible via l’abonnement Garmin Connect+.

Déjà riche en fonctionnalités premium comme les cartes 3D, les sentiers Garmin ou les récapitulatifs d’activité, Garmin Connect+ marque un tournant vers une intégration plus fine de la nutrition dans la stratégie de santé globale. Les utilisateurs peuvent tester l’abonnement gratuitement pendant 30 jours, ou 14 jours s’ils ont déjà profité d’un essai. Une manière, pour Garmin, d’encourager chacun à garder le cap sur ses objectifs de la fourchette à la foulée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn