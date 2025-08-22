Gamescom 2025 : Découvrez les annonces les plus mémorables de la cérémonie d’ouverture

Geoff Keighley a encore une fois transformé l’Opening Night Live du Gamescom 2025 en un spectacle étourdissant : entre le retour tant attendu de Hollow Knight Silksong, le mode multijoueur de Ghost of Yōtei et l’extension Midnight de World of Warcraft.

Les annonces ont enflammé la communauté. Collaborations surprenantes, remasters nostalgiques et blockbusters ultra-connectés… cette édition 2025 a tout pour marquer les esprits !

Gamescom 2025 : Un Opening Night Live qui promet une année de folie pour les gamers

La Gamescom 2025 a une fois de plus transformé Cologne en capitale mondiale du jeu vidéo, et son Opening Night Live a tenu toutes ses promesses. Avec deux heures de show intense, Geoff Keighley a orchestré un spectacle riche en annonces, en trailers et en surprises.

De Hollow Knight Silksong à Ghost of Yōtei, en passant par le retour fracassant de Midnight dans World of Warcraft, l’événement a offert un aperçu excitant de l’avenir du gaming.

Ghost of Yōtei : Le multijoueur légendaire fait son retour

Parmi les annonces les plus applaudies, Ghost of Yōtei a confirmé la sortie d’un mode multijoueur Legends en 2026, gratuit pour tous les possesseurs du jeu. Inspiré du succès de Ghost of Tsushima, ce DLC proposera des missions en coopération à deux joueurs et un mode survie à quatre. Le tout sera dans un univers surnaturel et fantastique.

Les joueurs incarneront l’une des quatre classes disponibles pour affronter des versions démoniaques et géantes des Yōtei Six. Il y a de quoi prolonger considérablement l’expérience déjà très attendue du jeu, qui sortira le 2 octobre 2025 sur PS5.

World of Warcraft : Midnight ou l’invasion des forces du Vide

Blizzard a aussi dévoilé en grande pompe Midnight, la onzième extension de World of Warcraft, prévue pour 2026. Le trailer cinématique nous plonge dans Quel’Thalas, envahi par les armées du Vide dirigées par Xal’atath.

L’enjeu : contrôler le Puits de soleil, une source magique extrêmement puissante. Cette extension s’inscrit dans la saga Wordsoul, orchestrée par Chris Metzen, et promet de riches développements lore, ainsi qu’une feature très attendue : le logement joueur.

Des collaborations et des remasters inattendus

L’événement a aussi réservé des surprises côté collaborations. Monster Hunter Wilds croisera le fer avec Final Fantasy XIV dès fin septembre. Tandis que Sonic Racing accueillera PAC-MAN dans un DLC début 2026.

Ensuite, les amateurs de remasterisation seront servis avec Bubsy 4D, Outlaws + Handful of Missions: Remaster et Fortnite x Squid Game, qui proposeront un contenu fin 2025. De quoi combler les nostalgiques comme les curieux.

2025-2026 : Un calendrier chargé pour les gamers

Sinon, La liste des sorties à venir est vertigineuse : Call of Duty: Black Ops 7 le 14 novembre, The Outer Worlds 2 le 29 octobre, Vampire the Masquerade 2: Bloodlines le 21 octobre, sans oublier Resident Evil Requiem en février 2026.

Par ailleurs, les indépendants ne sont pas en reste, avec Hollow Knight Silksong, Moonlighter 2, Age of Empires IV: Anniversary Edition ou UNBEATABLE qui promettent de brillantes expériences. Préparez-vous à vider vos portefeuilles… et à passer des nuits blanches ! Et côté séries, ne manquez pas Fallout Saison 2 et Sekiro: No Defeat.

Conclusion : Une édition 2025 historique

La Gamescom 2025 restera dans les annales pour sa densité et sa diversité. Entre blockbusters triple A, pépites indé et collaborations surprenantes, l’Opening Night Live a offert un spectacle exhaustif et rassembleur. Reste à espérer que les promesses seront tenues… mais pour l’instant, les gamers ont de quoi rêver jusqu’à l’édition 2026.

