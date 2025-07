Ghost of Yotei : La suite parfaite de  » Ghost of Tsushima »… même sans Jin Sakai?

Quand Sucker Punch a annoncé Ghost of Yotei, tout le monde s’attendait à une suite directe de Ghost of Tsushima. Mais non, le studio a préféré jouer la carte du « Même univers, mais on a changé de siècle et de décor ».

Par conséquent, nous voilà propulsés 300 ans après les exploits de Jin Sakai. On est dans un Japon enneigé où le fantôme, cette fois, s’appelle Atsu et a visiblement fait des courses chez l’armurier.

« Simon Says » version samouraï : Le retour du combat qui ne change pas

Les fans de Ghost of Tsushima reconnaîtront immédiatement le système de combat : toujours ce bon vieux « je change de position comme je change de chaussettes » pour contrer les ennemis. Sauf que cette fois, au lieu de switcher entre quatre postures, on change carrément d’arme.

Oui, là où Jin Sakai se contentait d’un simple katana et d’un arc pour les mauvais jours, Atsu a droit à tout un arsenal : lance, kusarigama, odachi, et même des épées doubles. Autant dire que les ennemis n’ont qu’à bien se tenir.

Est-ce une révolution ? Non. Est-ce efficace ? Clairement. Le kusarigama déchire les boucliers, la lance transperce les armures lourdes, et l’odachi fait mal… mais lentement. Bref, Ghost of Yotei c’est du Ghost of Tsushima en plus varié. Par contre, c’est moins complexe et c’est très bien comme ça.

Return to Atsu’s childhood with the push of a button.



Check out the Ghost of Yōtei gameplay deep dive: https://t.co/BmgOGT2yFa pic.twitter.com/3qXwPVwayj — PlayStation (@PlayStation) July 13, 2025

Un jeu open-world toujours aussi beau, mais avec moins de fleurs et plus de neige

Dans Ghost of Yotei les champs de pivoines et les forêts de bambous font place aux paysages enneigés d’Hokkaido. Ce jeu offre un décor radicalement différent, mais toujours aussi photogénique.

Mais bonne nouvelle, l’exploration reste un régal. Le joueur dispose d’indices sur son parcours et des PNJ viennent maintenant à lui quand il campe. Puis, un petit plus agréable a été ajouté : les bains chauds sont de retour. Votre samouraï peut donc se relaxer entre deux massacres.

Cette histoire indépendante contient-elle des clins d’œil ?

Sinon, Sucker Punch est clair : Ghost of Yotei n’est pas une suite narrative de Tsushima. Jin Sakai ne sera sans doute qu’une légende lointaine dedans, et c’est peut-être mieux ainsi. Cela permet à Atsu d’écrire sa propre épopée sans être dans l’ombre du fantôme original.

Reste à savoir si le jeu glissera quelques références subtiles pour les fans. Un vieux parchemin mentionnant Jin serait un plus. Il pourrait aussi avoir une armure inspirée de la sienne. Ce sont des détails à voir dans le gameplay.

Verdict : c’est une évolution ou simple réadaptation ?

Au final, Ghost of Yotei ne réinvente pas l’intrigue que les joueurs ont connu dans Ghost of Tsushima. Mais c’est une version 2.0 bienvenue. Plus d’armes, un nouveau décor, et quelques mécaniques rafraîchissantes sans tout chambouler ajoutent du fun.

Par contre, est-ce que ça suffira à convaincre ceux qui voulaient une vraie suite du jeu original ? Peut-être pas. De ce fait, les fans du premier opus auront peut-être cette suite plus tard. Mais quoi qu’il en soit, la sortie de Ghost of Yotei est prévue le 2 octobre 2025 sur PS5. Préparez vos katanas !

