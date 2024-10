Ghost of Yotei : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu

Fans de jeux vidéo épiques ? Découvrez des détails croustillants sur le prochain jeu vidéo de Sucker Punch : Ghost of Yotei !

Après Ghost of Tsushima, Sucker Punch va nous réserver une grosse surprise : Ghost of Yotei ! Contrairement aux attentes des gamers qui espéraient retrouver un Ghost of Tsushima 2, le studio derrière le chef-d’œuvre de 2020 a dévoilé un nouveau projet. Ghost of Yotei ne sera pas une suite directe de Ghost of Tsushima. C’est un nouvel épisode qui se déroule 300 ans après les événements du premier opus.

Avec une sortie prévue pour 2025, Ghost of Yotei promet d’emmener les joueurs dans une expérience next-gen encore plus intense. Le jeu combinera action, furtivité, et paysages à couper le souffle mais qu’est-ce qui le rend si spécial ? La réponse ci-dessous !

Un décor majestueux donnant sur le mont Yotei

En voyant les premières images du jeu Ghost of Yotei, la première chose que nous avons remarqué c’est le cadre dans lequel le jeu se déroule. Vous aurez l’impression de vous immerger au cœur des terres mystérieuses et enneigées entourant le Mont Yotei, situé dans la région d’Ezo, connu aujourd’hui sous le nom d’Hokkaido.

En 1603, période à laquelle le jeu se déroule, cette région est sauvage, imprégnée de légendes et de mystère. Le changement d’ambiance, avec des prairies dorées et des toundras glaciales, contraste avec les îles plus tempérées et verdoyantes de Tsushima. Quoi qu’il en soit, ce jeu fait partie des jeux avec les meilleurs graphismes du moment.

Les effets météo sont dynamiques pour que vous vous sentiez en pleine immersion dans le jeu. Ne craignez rien, le décor est fidèle à l’ADN du premier jeu avec un détail près. Il a été conçu en exclusivité pour la PS5. De quoi tirer parti de la puissance de la console !

Ghost of Yotei : un nouveau héros pour un nouveau jeu !

Ghost of Yōtei is the next game from Sucker Punch.



First details: https://t.co/2BFnF28vEL pic.twitter.com/pdQ7qe8gib — PlayStation Canada (@PlayStationCA) September 25, 2024

Pour Ghost of Yotei, vous pouvez dire adieu à Jin Sakai, le protagoniste légendaire de Ghost of Tsushima et saluer Atsu, la nouvelle héroïne. Cette dernière, comme son prédécesseur, enfilera le masque de Ghost (fantôme) pour se battre contre ses ennemis dans l’ombre.

Bien que peu d’informations aient été dévoilées à son sujet, il est clair que ce héros marchera dans les pas de Jin d’une manière ou d’une autre. La maîtrise des arts martiaux figurera parmi son arsenal. Atsu incarne un vent de fraîcheur pour la série, promettant une perspective nouvelle sur l’ère des samouraïs et sur les valeurs qui ont façonné ces guerriers.

Qu’en est-il du gameplay pour ce nouveau jeu ?

Sucker Punch a révélé quelques détails alléchants sur le gameplay de Ghost of Yotei. Comme dans le premier jeu, vous pourrez adopter une approche furtive, utilisant des outils de distraction, des gadgets ingénieux et, bien sûr, un sens aigu de l’observation pour éliminer vos ennemis en silence. Le masque de fantôme d’Atsu semble jouer un rôle clé dans l’infiltration, symbolisant à la fois sa détermination et sa terreur sur le champ de bataille.

Cependant, une grande nouveauté réside dans l’introduction des armes à feu. Une inclusion qui nous permet de faire une nette différencie de Ghost of Tsushima. Les armes à feu, telles que les mousquets et les pistolets de poing rudimentaires de l’époque, ajouteront une nouvelle dynamique au combat. Les joueurs pourront ainsi opter pour des stratégies plus tactiques. Comment ces armes affecteront le rythme du gameplay ? Cela reste à voir, mais elles pourraient rendre les affrontements encore plus explosifs et imprévisibles.

Un jeu conçu pour la PS5 (et peut-être la PS5 Pro ?)

Contrairement au premier volet qui était disponible à la fois sur PS4 et PS5, Ghost of Yotei sera exclusivement développé pour la PS5. Cela signifie que le jeu exploitera pleinement les capacités de la console : des graphismes en 4K à 60 images par seconde, des temps de chargement quasi inexistants grâce au SSD, et des fonctionnalités immersives via la manette DualSense, notamment les retours haptiques et les gâchettes adaptatives.

De plus, bien que cela n’ait pas encore été confirmé, les rumeurs indiquent que ce nouveau jeu pourrait également tirer parti de la PS5 Pro. Si vous envisagez de vous offrir la version boostée de la console, peut-être que c’est le bon moment ! On peut donc s’attendre à une expérience encore plus fluide, riche et immersive pour ceux qui joueront sur cette nouvelle machine.

Quand est-ce que le jeu Ghost of Yotei sortira ?

L’attente pour Ghost of Yotei sera longue, mais cela ne fait qu’ajouter l’excitation des gamers ! Du coup, le jeu est prévu sortir dans le courant de 2025 et bien que les précommandes ne soient pas encore ouvertes, cela pourrait changer dès que nous aurons une date plus précise.

En ce qui concerne une éventuelle sortie sur PC, Sucker Punch n’a encore rien annoncé. Toutefois, si l’on se base sur les tendances récentes, une version PC pourrait suivre quelques mois après la sortie sur console. D’ici là, restez connecter pour ne rien rater des détails concernant la sortie de Ghost of Yotei et revêtir le masque du célèbre fantôme une fois de plus…

