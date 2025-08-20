Découvrez les nouveautés Lexar à la Gamescom

La Gamescom 2025 s’ouvre aujourd’hui à Cologne et Lexar frappe fort dès la première journée. Le spécialiste mondial de la mémoire flash va dévoiler une gamme complète de produits taillés pour le gaming et la création de contenu.

La Gamescom 2025 ouvre ses portes aujourd’hui à Cologne, et Lexar y occupe une place de choix avec 3 espaces d’exposition. Le leader mondial des solutions mémoire dévoile dès ce 20 août ses dernières innovations. Au programme : SSD PCIe 5.0 ultra-rapides, mémoires DDR5 RGB dynamiques et cartes microSD Express nouvelle génération. Les visiteurs peuvent tester les produits sur place et profiter d’animations exclusives ainsi que d’offres spéciales.

Une ouverture de salon placée sous le signe de l’innovation

Ce 20 août marque le coup d’envoi du plus grand événement mondial dédié au jeu vidéo. Pour Lexar, l’édition 2025 est l’occasion de consolider sa stratégie de séduction auprès des gamers et créateurs. L’entreprise occupe trois espaces, dont son stand principal au Hall 10.1 (Allée B – 071) et un espace commun inédit avec SDA.

Animations, démonstrations et jeux rythment la journée. Les visiteurs peuvent ainsi tester directement les performances annoncées. « Nous voulons offrir aux joueurs et aux créateurs une expérience complète, combinant performance et fiabilité », indique la marque, qui place clairement cette journée d’ouverture sous le signe de l’expérimentation et de la proximité avec le public.

SSD PCIe 5.0 et mémoires DDR5 : la vitesse au cœur des annonces

Dès aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir deux nouveaux SSD PCIe 5.0 : le Lexar NM990, destiné au marché européen, et l’ARES PRO, pensé pour Amazon. Ces modèles affichent des vitesses de chargement ultra-rapides et une stabilité optimisée pour répondre aux usages intensifs du gaming en haute résolution. Lexar expose également ses nouvelles mémoires DDR5 pour PC de bureau, la THOR RGB 2e génération et la THOR Z RGB. Ils allient éclairage RGB dynamique et puissance brute. Le message est clair : la marque veut s’imposer comme un acteur de référence dans la course à la performance, au moment même où la demande pour des configurations extrêmes ne cesse de croître.

SDA et Lexar : un stand commun pour des produits inédits

La nouveauté de cette Gamescom 2025 réside aussi dans le stand commun avec SDA, accessible dès aujourd’hui. Les visiteurs y découvrent la carte PLAY PRO microSD Express, conçue pour le gaming mobile et le multimédia, ainsi que le lecteur haute vitesse RW540, pensé pour tirer parti de ces nouveaux formats.

Plus surprenante, la Lexar ARMOR SD GOLD attire déjà l’attention : première carte SD en acier inoxydable, elle incarne la volonté d’allier robustesse et performance. En parallèle, Lexar mise sur le digital avec des promotions spéciales lancées aujourd’hui même dans le cadre de l’Amazon Gaming Week (20–26 août 2025). Cette double présence, physique et en ligne, souligne une stratégie offensive qui combine innovation produit et visibilité commerciale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

