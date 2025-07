Fini les écrans tactiles ! Voici les manettes qui améliorent le gaming mobile

Ces manettes gaming mobiles transforment votre smartphone en vraie console. On a sélectionné pour vous les meilleurs modèles.

Les jeux sur smartphone ont bien évolué. Aujourd’hui, on ne se contente plus de tapoter l’écran. Vous voulez profiter à fond de titres exigeants comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact ? Alors, vous aurez besoin d’une vraie manette gaming mobile. Voici donc quatre modèles qui font vraiment la différence.

Razer Kishi Ultra, le modèle qui convient aux gros écrans

La Razer Kishi Ultra pousse le concept encore plus loin. Elle s’adapte aux téléphones récents, mais aussi aux tablettes comme l’iPad mini. De plus, cette manette pour gaming mobile transforme n’importe quel appareil en machine de jeu portable. Cela est rendu possible avec ses gâchettes précises, son D-pad 8 directions, ses vibrations et son port casque.

ASUS ROG Tessen, une manette gaming mobile pliable

La ROG Tessen d’ASUS se distingue par son design pliable ultra pratique. Malgré son format compact, elle comporte des joysticks solides et des palettes programmables pour personnaliser les commandes. Moins adaptée aux FPS à cause de ses gâchettes un peu limitées, elle brille sur les jeux de course ou d’action.

GameSir G8 Galileo, une prise en main proche d’une console

Cette manette gaming mobile bénéficie d’une prise en main proche d’une manette Xbox. La GameSir G8 Galileo mise alors sur le confort et la précision. Son port USB-C pivotant peut connecter presque tous les téléphones, même avec une coque. Ajoutez à cela des joysticks interchangeables, une recharge pass-through et deux boutons personnalisables. Vous avez alors une manette ultra complète pour votre smartphone.

Backbone One, la manette gaming mobile qui va à l’essentiel

La Backbone One reste par ailleurs une valeur sûre pour tous ceux qui veulent jouer sans se compliquer la vie. Légère, réactive et compatible avec tous les services de jeu en ligne, elle s’installe d’ailleurs en un clin d’œil. Son application dédiée regroupe tous vos jeux mobiles, et avec son port USB-C, vous pourrez même jouer tout en rechargeant.

