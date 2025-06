Découvrez les futurs jeux de course annoncés sur la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 débarque avec une sélection prometteuse de jeux de course qui s’annonce particulièrement alléchante.

La console hybride de Nintendo mise sur la diversité pour séduire tous les amateurs de jeux de sensations fortes. On y retrouve aussi bien de nouvelles exclusivités que des remasters nostalgiques. Voici donc un tour d’horizon complet des jeux de course disponibles et à venir sur votre Nintendo Switch 2.

Mario Kart World, le jeu de course phare attendu sur Switch 2

Ce jeu marque le grand retour de la franchise emblématique de Nintendo avec des nouveautés de taille. Parmi les jeux de course les plus attendus sur Switch 2, celui-ci pourrait redéfinir les standards. Pour la première fois dans la série, les joueurs pourront explorer un monde ouvert en mode libre. Il sera complété par de nouvelles mécaniques comme le grinding sur rails ainsi que la conduite sur les murs.

F-Zero GX, un classique qui revient sur votre console

Le fameux F-Zero GX fait également son retour grâce au service Switch Online + Expansion Pack. Ce comeback est stratégique pour renforcer le catalogue rétro de la Switch 2. Ce classique de la GameCube de 2003 bénéficie par ailleurs d’améliorations graphiques. De plus, il propose désormais du multijoueur local et en ligne jusqu’à quatre joueurs. Cela va raviver la nostalgie des courses de vaisseaux des années 2000.

Fast Fusion, vitesse extrême pour les jeux de course futuristes

Troisième opus de la saga futuriste, Fast Fusion se présente comme « le jeu de course le plus rapide jamais créé ». Ce type de jeu de course correspond parfaitement à ce que les fans espèrent découvrir sur la prochaine Switch 2. Ce titre vise notamment les amateurs de vitesse pure dans la veine des F-Zero et Wipeout. Et il les séduira avec ses vaisseaux anti gravité tournant à 60 images par seconde et sa « technologie de saut hyper antigravité ».

Ridge Racer, le drift arcade culte renaît sur Switch 2

Ce jeu ressuscite sur Switch 2 via la collection Arcade Archives 2 d’Hamster Corporation. C’est un choix logique pour enrichir la sélection de jeux de course déjà en développement sur la Switch 2. Ce pionnier du drift arcade de 1993 intègre des fonctionnalités modernes comme le système de retour en arrière et les sauvegardes multiples. Il conserve également son gameplay iconique qui a marqué toute une génération.

Sonic Racing : CrossWorlds, multivers et vitesse

La sortie de Sonic Racing : CrossWorlds est prévue le 25 septembre. Ce nouveau jeu de course renforce l’attrait de la Switch 2 pour les amateurs de vitesse. Il vise tout autant à attirer les fans de licences cultes.

En tant que nouveau volet de la série Sonic Racing, le jeu innove avec sa mécanique de changement de monde en pleine course. Son casting éclectique avec des personnages de Yakuza et Minecraft vous épatera également. Le jeu supportera en outre le multijoueur cross-platform sur toutes les consoles, une première bienvenue pour la franchise.

Kirby Air Riders, jeu de course délirant et coloré sur Switch 2

N’oublions pas Kirby Air Riders, la suite inattendue du Kirby Air Ride de 2003. Elle apportera sa dose de fantaisie rose à la console courant 2025. Le jeu s’ajoute à la longue liste des titres de course imaginatifs qui arrivent sur la Switch 2. Avec son style proche de Mario Kart mais ses véhicules flottants déjantés, il présage une expérience familiale unique.

Outre les jeux de course, la console Switch 2 préparerait également un catalogue rétro Pokémon !

