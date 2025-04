Fan de science-fiction, voici les 8 meilleures séries SF des 10 dernières années

Si vous êtes un fan des séries de science-fiction, voici 8 des meilleures œuvres qui sont sorties ces 10 dernières années.

Les séries de science-fiction ont le vent en poupe. Elles nous font découvrir des histoires captivantes ainsi que de très bons effets spéciaux. Des réflexions profondes sur notre société sont aussi au rendez-vous. Découvrez notre classement des 8 meilleures séries SF sorties ces 10 dernières années. Pour les fans d’animes, voici aussi notre top 10 des chefs-d’œuvre animés SF.

8. Snowpiercer, un train pour fuir la fin du monde

Avec un score de 75 % sur Rotten Tomatoes, Snowpiercer (2020) nous plonge dans un futur post-apocalyptique. Les derniers survivants de l’humanité errent à bord d’un train géant en mouvement perpétuel. Cette série de science-fiction explore les thèmes de la lutte des classes, de la survie ainsi que de la justice sociale dans un univers visuellement saisissant. Adaptée du film éponyme de Bong Joon-ho, elle offre une vision sombre et intense de notre avenir potentiel.

7. Dark Matter, une des meilleures séries de science-fiction

La série Dark Matter (2024) a, quant à elle, gagné un score de 82 % sur Rotten Tomatoes. Elle nous embarque à bord d’un vaisseau spatial où l’équipage se réveille sans aucun souvenir de son passé. Au fil des épisodes, ils découvrent leur identité et leurs sombres secrets. Les personnages de cette série de science-fiction luttent ensuite pour leur propre survie. L’histoire mêle action, mystère et suspense avec des rebondissements surprenants.

6. The Handmaid’s Tale, une dystopie qui résonne avec notre époque

Avec un score impressionnant de 83 %, The Handmaid’s Tale (2017) nous transporte dans une théocratie totalitaire. Les femmes y sont alors réduites à l’état de reproductrices. La série de science-fiction, disponible sur le site Hulu, dépeint un monde glaçant et oppressant. Elle explore aussi les thèmes de la liberté, du pouvoir et de la résistance. Adaptée du roman de Margaret Atwood, elle nous confronte à des questions essentielles sur les droits humains et la condition féminine.

5. Stranger Things, le meilleur des années 80, version surnaturelle

Impossible de parler de séries de science-fiction sans mentionner Stranger Things (2016). Elle a conquis les spectateurs avec son ambiance nostalgique et son hommage aux films SF des années 80. Elle affiche d’ailleurs un score exceptionnel de 91 % sur Rotten Tomatoes. L’histoire se centre sur un groupe d’amis qui se battent contre des créatures monstrueuses venues d’une autre dimension. La série mêle suspense, humour ainsi qu’émotion et rend hommage à des classiques comme E.T. et Les Goonies.

4. Fallout, l’apocalypse n’a jamais été aussi fun !

Sur Rotten Tomatoes, Fallout (2024) a récolté un score de 94 %. C’est également une des meilleures séries de science-fiction de la décennie. Le récit plonge dans un univers post-apocalyptique basé sur la célèbre série de jeux vidéo du même nom. L’histoire suit en outre les aventures d’une jeune femme qui quitte son abri antiatomique pour explorer un monde dévasté par la guerre nucléaire. Avec ses décors soignés, son humour noir ainsi que ses personnages attachants, cette adaptation de Fallout est réussie et divertissante.

3. Killjoys, une série de science-fiction incontournable

La série Killjoys (2015) a reçu un excellent score de 95 % sur Rotten Tomatoes. Elle nous entraîne dans un univers futuriste avec des chasseurs de primes intergalactiques. Ces derniers s’appellent en fait « Killjoys » et traquent les criminels à travers la galaxie. Cette série de science-fiction mêle action, aventure et humour. On y retrouve en outre des personnages charismatiques et des effets spéciaux réussis. Elle nous donne une vision originale, mais aussi rafraîchissante du genre SF.

2. Star Wars : Andor, la rébellion comme vous ne l’avez jamais vue

Si vous aimez les séries de science-fiction, je vous recommande également Star Wars : Andor (2022). Son score sur Rotten Tomatoes est d’ailleurs un des plus élevés : 96 %. Cette œuvre se démarque des autres séries Star Wars par son ton plus sombre et réaliste. Elle nous raconte l’histoire de Cassian Andor, un espion rebelle qui se bat contre l’Empire galactique. La série explore les thèmes de la rébellion, de la liberté ainsi que du sacrifice avec une intrigue complexe et des personnages intéressants.

1. Severance, le top des séries de science-fiction à regarder

Avec un score parfait de 98 % sur Rotten Tomatoes, Severance (2022) est LA série à télécharger et à voir sans plus attendre. Elle nous plonge dans une entreprise où les employés subissent une opération chirurgicale qui sépare leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Cette série de science-fiction explore les thèmes de l’aliénation au travail, de l’identité et du contrôle. D’autant plus que la mise en scène est soignée et les acteurs sont talentueux. Cette claque visuelle et intellectuelle vous laissera sans voix.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn