Oubliez les clés ! Découvrez le cadenas connecté ABUS EVEROX™ One

ABUS révolutionne la sécurité avec le lancement de son cadenas connecté EVEROX™ One. Ce dispositif combine technologie de pointe et résistance. Il supprime les tracas causés par les clés perdues et les combinaisons oubliées.

Le cadenas EVEROX™ One de la marque ABUS offre un confort d’utilisation grâce à sa compatibilité avec l’application ABUS One. Il se distingue par sa technologie Bluetooth® sécurisée sans besoin de clés physiques ou de codes. Conçu pour résister aux conditions extérieures, il s’adapte à de nombreux environnements et garantit une protection optimale contre le vol et l’effraction.

Un cadenas sans clé, mais ultra-sécurisé

L’EVEROX™ One ABUS marque une avancée dans l’univers des cadenas connectés. Grâce à son système Bluetooth® intégré et à l’application ABUS One, le cadenas se déverrouille automatiquement dès qu’un smartphone appairé s’en approche. Il suffit d’une simple pression sur le bouton du cadenas pour y accéder, sans avoir besoin d’une clé traditionnelle. Cette solution ABUS, sécurisée par la technologie ABUS SmartX, assure une communication cryptée et une protection renforcée contre les tentatives d’effraction.

Mais la simplicité d’utilisation ne s’arrête pas là. Pour refermer le cadenas, il suffit d’enfoncer l’anse, et le verrouillage se fait de manière automatique, sans intervention supplémentaire. Cette facilité d’utilisation garantit une sécurité sans compromis, même pour les personnes les moins familières avec la technologie.

Gestion intelligente avec l’application ABUS One

L’application ABUS One permet de gérer plusieurs cadenas de manière fluide et intuitive. Elle offre une fonctionnalité de journal des événements. Cela permet de suivre qui a utilisé l’EVEROX™ One et à quel moment. Cela constitue un atout pour les utilisateurs professionnels ou les gestionnaires de plusieurs sites. En outre, jusqu’à 27 utilisateurs peuvent être ajoutés, avec des autorisations d’accès personnalisées, qu’elles soient permanentes ou limitées dans le temps.

Cette fonctionnalité améliore considérablement le contrôle d’accès. Elle assure également une gestion flexible et sécurisée. Les utilisateurs attribuent des droits spécifiques. Cela rend le cadenas adapté à un large éventail de scénarios, allant du garage familial aux installations d’entreprises qui nécessitent une gestion fine des accès.

Robustesse et autonomie pour une utilisation en extérieur

L’EVEROX™ One ABUS n’est pas seulement un modèle d’innovation technologique, mais aussi un produit extrêmement robuste. Fabriqué en zinc moulé sous pression et doté d’une anse en acier trempé Nano Protect™, il offre une résistance accrue aux tentatives de vol et d’effraction. Certifié IP 66 et IP 68, il est totalement étanche à la poussière. Il résiste également aux jets d’eau et à une immersion temporaire. Cela le rend idéal pour une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Avec une pile CR2, le cadenas dispose d’une autonomie de plus de 2 ans, soit environ 10 000 ouvertures. Cette longue durée de vie de la batterie permet aux utilisateurs de profiter d’une sécurité fiable sans avoir à se soucier de la recharge fréquente, un atout indéniable pour les utilisateurs réguliers.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn