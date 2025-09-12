Et si Iron Man avait créé Doctor Doom ? Cette théorie ouvre les portes d’Avengers Doomsday

Figé dans la glace depuis Endgame, Tony Stark pourrait bien faire son grand retour… en tant que méchant dans Avengers Doomsday ! Une théorie audacieuse suggère que Doctor Doom ne serait autre qu’un Iron Man d’une réalité alternative.

Ce serait celui qui aurait choisi de se cacher derrière le mensonge du « garde du corps » en 2008. De quoi lier le passé et le futur du MCU dans un twist aussi génial qu’imprévisible. RDJ en Doom ? La classe absolue.

Et si Doom n’était qu’un Iron Man qui avait mal tourné ?

Alors que Robert Downey Jr. s’apprête à incarner Doctor Doom dans Avengers: Doomsday, une théorie aussi audacieuse que séduisante circule dans la galaxie Marvel. Et si ce retour surprise du comédien culte s’ancrait dans l’un des moments les plus iconiques du MCU ?

Rappelez-vous : à la fin d’Iron Man (2008), Tony Stark balayait le scénario préparé par Coulson et assumait publiquement son identité de super-héros. Figurez-vous que dans un univers alternatif, il aurait peut-être fait le choix inverse.

Quand le multiverse réécrit l’histoire

Et si, dans une réalité parallèle, Tony Stark avait suivi les conseils de l’agent du SHIELD ? C’est le point de départ de cette théorie fascinante : dans cet univers, Iron Man serait officiellement présenté comme le simple garde du corps de Stark.

Sauf que derrière le masque, il ne s’agirait pas de Tony… mais de Victor von Doom, interprété par Downey Jr. De quoi expliquer pourquoi le même acteur joue deux rôles distincts, tout en tissant un lien narratif fort avec les origines du MCU.

Doom, garde du corps ou variant malveillant ?

La théorie décline deux scénarios aussi palpitants l’un que l’autre. Soit Doom est bel et bien un personnage séparé, engagé pour jouer les protecteurs – un rôle qui aurait mal tourné.

Soit il s’agit carrément d’un variant de Stark lui-même, ayant embrassé la malignité et endossé l’identité de Doom, tandis que le public croit toujours qu’il n’est que le garde du corps du vrai Tony. Dans les deux cas, le potentiel dramatique est immense.

La boucle bouclée pour le MCU ?

Cette idée ne serait pas qu’un simple gadget scénaristique. Elle offrirait une forme de symétrie poétique : alors qu’Avengers: Secret Wars s’apprête à rebooter l’univers Marvel, son grand méchant serait directement lié au tout premier film et à la réplique fondatrice « I am Iron Man ».

Une manière élégante de clore un cycle en ramenant Downey Jr., sans pour autant ressusciter Tony Stark. Marvel pourrait ainsi explorer le poids des choix et des réalités alternatives, tout en honorant l’héritage de son premier héros.

