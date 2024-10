Essayez la barre de charge Zike Z791A pour booster votre iPhone !

Avec le passage de l’iPhone au connecteur USB-C, de nouvelles opportunités s’offrent aux usagers en matière d’accessoires. La barre de charge Zike Z791A pour iPhone se positionne notamment comme une solution ingénieuse. Elle combine recharge et extension de stockage pour le smartphone. Ce petit dispositif répond aux besoins croissants de stockage des utilisateurs tout en offrant une praticité indéniable.

Une barre de charge design et pratique pour votre iPhone

La Zike Z791A se distingue avant tout par son poids léger de 13,2 g et sa taille réduite. Effectivement, le boîtier mesure 59 mm de longueur, 20 de largeur et 9 mm de hauteur. Ces dimensions le rendent compact et facilitent son transport. De plus, cette barre magnétique se fixe sur le téléphone sans difficulté. Cette propriété permet une recharge sans tracas de votre smartphone tout en vous offrant 1 To de stockage.

Par contre, vous devez noter que cette barre de charge pour iPhone utilise une carte microSD plutôt qu’un SSD. Ceci influence les performances de ce petit boîtier. Le modèle testé est équipé d’une carte Samsung de 128 Go. Bien que la vitesse de lecture atteigne 165 Mo/s, la vitesse d’écriture plafonne à 80 Mo/s. Ces caractéristiques le rendent adéquat pour des enregistrements en 4K à 30 images par seconde. Malheureusement, cela limite son efficacité pour des vidéos à 60 images par seconde, où un débit supérieur serait nécessaire.

Avec le Zike Z791A, accédez à une extension de recharge

Certes, nous pouvons considérer les performances du Zike Z791A comme modestes. Malgré cela, cette barre de charge remplit son rôle d’extension de stockage pour l’iPhone. Elle permet aux utilisateurs d’augmenter leur capacité de manière simple et efficace.

Zike ne prétend pas révolutionner le marché avec des vitesses fulgurantes. La marque se concentre plutôt sur la praticité d’une solution accessible. En intégrant cette barre à leur équipement, les usagers peuvent facilement gérer leurs fichiers multimédias sans avoir à sacrifier l’esthétique de leur téléphone. Ainsi, le fait que cette barre de charge ne satisfait pas les propriétaires d’iPhone les plus exigeants importe peu. Elle constitue une option intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience mobile sans complications.

