iOS 18 : toutes les nouveautés à ne pas rater sur votre iPhone

Avec la sortie tant attendue de ses nouveautés iOS 18, Apple redéfinit une fois de plus l’expérience utilisateur sur iPhone. Ce nouveau système apporte une personnalisation accrue et des fonctionnalités innovantes qui transforment votre appareil. Voici un aperçu des mises à jour les plus marquantes à découvrir.

Personnalisation complète de l’écran d’accueil

Avec iOS 18, personnalisez enfin votre écran d’accueil à votre guise. Les utilisateurs peuvent désormais déplacer icônes et widgets librement. Ils ont la possibilité d’appliquer des effets visuels lumineux ou sombres. Cette flexibilité vous permet d’adapter l’apparence de votre iPhone à votre style personnel.



Vous pouvez ajouter des commandes d’applications tierces, réorganiser les fonctionnalités en groupes et ajuster la taille des commandes pour un accès rapide. Il s’agit d’une vraie révolution pour une utilisation encore plus intuitive.

Photos repensé : simplicité et outils avancés

L’application Photos offre une interface simplifiée avec des collections thématiques et un affichage en carrousel. Ces critères vous permettent de revivre vos meilleurs moments. De plus, la fonction Clean Up aide à supprimer des objets indésirables sans toucher au sujet principal de vos photos. L’application Messages devient plus fun, elle propose des effets textuels animés et une sélection élargie d’emojis et d’autocollants.



Par ailleurs, vous pouvez désormais programmer l’envoi de messages. Cela est idéal pour organiser vos communications. Grâce à iOS 18, envoyez des messages par satellite dans les zones sans connexion cellulaire ou Wi-Fi (Wireless Fidelity). C’est une fonctionnalité idéale pour les aventuriers et les situations d’urgence.

Apple Intelligence : l’IA au service de la productivité

Apple introduit Apple Intelligence. Celui-ci est composé d’outils puissants qui vous aident à réécrire, à résumer et à améliorer vos textes dans diverses applications. Il offre également la possibilité de changer le ton de vos écrits. Cela les rend plus formels ou concis selon vos besoins. Cette intégration de l’IA dans l’écosystème Apple vise à améliorer la productivité et à garantir une expérience fluide et intuitive pour les utilisateurs.

Siri, quant à lui, devient encore plus contextuel et polyvalent. Enfin, il faut savoir qu’iOS 18 est compatible avec de nombreux iPhones : de l’iPhone SE 2 à l’iPhone 15 Pro Max. Préparez-vous donc à explorer toutes ces nouveautés et à donner un nouveau souffle à votre iPhone !

