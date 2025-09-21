Dying Light: The Beast – Voici le guide pour bien commencer votre aventure face aux zombies

Prêt à affronter la horde ? Dans « Dying Light: The Beast », les rues grouillent de zombies assoiffés de sang, et chaque décision compte. Ce guide malin vous transformera en pro de la parkour survivaliste.

Shoppez les meilleures loots, esquiver les infectés la nuit (ou affrontez-les !), et maîtrisez l’art de la voltige meurtrière. Alors, mettez vos baskets, aiguisez vos machettes… L’apocalypse, ça se mérite !

Dans Dying Light: The Beast, rester en vie est plus difficile qu’il n’y paraît. Des Rongeurs agaçants qui adorent submerger les joueurs en groupes incessants, aux Virulents qui surgissent dès que les joueurs font trop de bruit, ces créatures rendent la vie misérable si on leur en donne l’occasion.

Et mourir dans The Beast est assez punitif. En effet, à chaque fois que Kyle mord la poussière, une pénalité d’EXP est appliquée. Ainsi, avant tout, pour survivre, il faut apprendre à mesurer les distances.

A chaque coup, mouvement de caméra, mouvement de parkour et quand les joueurs bougent, il faut rester concentrés et éviter les bras des zombies. Cependant, après plusieurs attrapades, les Rongeurs se rapprocheront, ainsi que tous les autres infectés.

Un bon moyen d’éviter la portée des zombies est d’utiliser des couteaux, d’effectuer des éliminations furtives et d’utiliser des arcs pour éliminer des cibles comme les Hurleurs, les Crapauds. Sinon, il est permis d’utiliser les réservoirs de gaz (avant qu’ils n’explosent et n’attirent les Virulents)

Ensuite, apprendre à quoi servent les armes à une main et à deux mains est essentiel. Les lames courtes à une main sont pour les coups dans le dos (couteaux, kukris, etc.). Puis, les armes contondantes à une main sont pour les coups ciblés (viser la tête).

Ensuite, les marteaux à deux mains sont pour gérer les foules d’ennemis menées par des zombies plus massifs. Tandis que les lames à deux mains (comme la Faux) sont pour balayer les essaims de Rongeurs moins puissants. Il faut savoir utiliser la portée de l’arme et de choisir l’outil optimal pour maintenir cette distance entre Kyle et les Infectés.

Le cycle jour et nuit est la mécanique principale de la série Dying Light. Les immenses espaces ouverts et les rares signes de civilisation présents dans les Bois de Castor rendent l’endroit dangereux. C’est pourquoi il faut se cacher à l’Asile, dans la Centrale Électrique et d’autres points de repère importants.

La carte regorge de zones forestières ouvertes, de hautes herbes et de plans d’eau. Ainsi, si les joueurs sont pris au milieu de la forêt et que la nuit tombe, l’expérience est infernale. Les Volatiles et les Virulents rôdent presque partout sur la carte. Il n’y a donc aucun endroit sûr en dehors de la lumière UV des abris (qui sont assez éloignés les uns des autres).

Le rayon de détection des Volatiles a été considérablement augmenté, et ils tracent maintenant chaque source de bruit et de lumière avec une précision mortelle. Ainsi, éteindre la lampe torche, rester en mode furtif, et chercher un endroit où se cacher (positions accroupies, hautes herbes, derrière un pont effondré, plonger sous l’eau, etc.) est à faire.

Par la suite, mettez de la distance entre Kyle et les infectés vicieux. C’est la façon de survivre à la nuit. Ensuite, il est préférable de connaître et marquer sur la carte l’abri le plus proche lorsque la nuit tombe. C’est la manière optimale de survivre à une Poursuite (déclenchée lorsque les Infectés Nocturnes repèrent le joueur)

Puis, utilisez le boost de mouvement de parkour pour éviter d’être tuer. Les Volatiles arrivent de front et bondissent, la glissade est par conséquent le meilleur moyen d’esquiver. Sinon, contre les Virulents, le Saut Écrasant est la solution. Et contre les essaims d’infectés bloquent le passage dans un petit tunnel, courir en suivant les murs est la solution.

Quelles sont les compétences de Kyle et le mode Beast ?

Ceux qui ont joué aux précédents jeux Dying Light (surtout le premier jeu et The Following) connaîtront les compétences de parkour de Kyle. Ainsi, il restera à l’écart des zombies qui rôdent au sol et échappera à une poursuite s’il est repéré par des Virulents ou des Volatiles pendant la nuit.

Pour les nouveaux joueurs, cela pourrait être un peu plus difficile à comprendre. D’autant plus qu’il faut garder à l’esprit que le personnage arrive avec de nombreuses compétences débloquées des jeux précédents. Il a par exemple la capacité à glisser sous certains obstacles et à effectuer un saut boosté pour atteindre des distances plus élevées en s’accrochant à une corniche.

Les joueurs peuvent ouvrir le menu des compétences et s’informer sur toutes ces techniques et plus dans l’onglet Ensemble de compétences antérieur. Et il en a d’autres quand Kyle monte de niveau. Il y a l’atterrissage actif ( importante pour la survie), le dropkick, et d’autres compétences des branches combat, furtivité et parkour.

Ensuite, le Beast mode se déclenche lorsque Kyle accumule de la rage en esquivant, en frappant des ennemis ou en étant frappé par eux. Une fois actif, Kyle entre dans un état quasi invulnérable et écrase tout ce qui se trouve sur son passage. Il gagne une attaque boostée, la capacité d’exécuter des coups fatals sur des ennemis plus lourds (même des Volatiles).

De même, il a une hyper-régénération, de la vitesse, une hauteur de saut accrue et d’autres compétences qui peuvent être débloquées en s’injectant le composé GSR trouvé dans les Chimeras (boss) qu’il doit battre pour renforcer le Beast mode.

Quelles sont les meilleures façons de s’équiper rapidement ?

Dans Dying Light: The Beast, il faut monter de niveau. Mais cela ne signifie pas que les joueurs ne peuvent pas obtenir des tonnes d’autres objets tôt pendant l’aventure. La meilleure façon de s’équiper rapidement est de visiter chaque point de repère. Ils ont au moins un plan ou une pièce d’équipement que les joueurs peuvent récupérer pour booster leurs stats ou acquérir de nouvelles façons de repousser les ennemis infectés et humains.

Sauver des survivants est également important. Ils peuvent offrir beaucoup d’expérience et parfois même des ressources critiques et des gadgets extrêmement utiles tôt dans le jeu. Sinon, les Convois sont un moyen décent d’obtenir plus d’armes.

Les joueurs doivent vaincre quelques zombies errants et des infectés spéciaux autour d’eux. Puis, il faut ramasser les Clés de Sécurité de Convoi sur les Rongeurs blindés pour ouvrir les camions et réclamer des munitions, des armes et des fournitures de qualité militaire.

Quelles objets et compétences sont à avoir en priorité ?

Pour suivre, les joueurs auront un moyen d’augmenter la qualité de leur équipement via l’établi et de sélectionner quelques compétences chaque fois qu’ils montent de niveau. En termes de priorité, les joueurs devraient améliorer leur arc de chasse (qu’ils peuvent obtenir depuis l’établi dans la première zone sûre qu’ils débloquent) au moins au niveau Rare.

C’est la principale source de dégâts à distance silencieux, cruciale pour survivre aux rencontres les plus difficiles qui nécessitent de la furtivité. À partir de là, priorisez l’amélioration des Bandages, des Boosters d’Endurance, des Mods et d’autres armes, dans cet ordre.

D’un autre côté, la compétence Atterrissage Actif est un must-have qui doit être débloquée ASAP, car tomber de grandes hauteurs sans elle signifie une mort certaine, qui s’accompagne d’une pénalité de perte d’EXP. Ensuite, les joueurs voudront acquérir le Coup Puissant (pour infliger plus de dégâts avec leurs arcs), l’Expert en Furtivité (pour se déplacer plus silencieusement) et le Lance-flammes (pour éliminer des dizaines de Rongeurs en même temps).

Tactiques de mise à mort les plus efficaces dans Dying Light: The Beast

Et en tuant plus d’ennemis, vous aurez plus de ressources d’artisanat et d’EXP. C’est donc une situation gagnant-gagnant. Mais avec des ressources, des munitions et de l’endurance limitées, tuer des ennemis peut être une corvée. Voici donc une liste de moyens de les tuer :

Utilisez des Leursres Sonores (Pétards, SPAS). C’est pour rassembler un essaim près d’un Réservoir de Gaz, puis déclenchez le Gaz avec un Couteau de Lancer ou un cocktail molotov. Puis, employez cette technique pour attirer les ennemis dans un piège de voiture ou un piège de clôture électrique. Sinon, déclenchez avec la télécommande pour empiler les kills.

Accumulez assez de Jauge de Bête en esquivant et en frappant les ennemis. Puis attirez beaucoup d’ennemis et déclenchez le Mode Bête pour gagner des tonnes d’EXP et de ressources. Utilisez l’entrée de l’Hôtel de Ville la nuit pour déclencher des Poursuites. Frappez les ennemis sous la lumière UV, puis déclenchez le Beast Mode pour farmer l’EXP en tuant facilement des Volatiles.

Utilisez l’Arc pour tuer les cibles prioritaires à une distance sûre. Évitez de l’utiliser la nuit, car les Volatiles ne peuvent pas être tués en un coup (même avec le Coup Puissant). Utilisez ensuite des armes à deux mains pour gérer les essaims d’ennemis puis passez à la lampe torche UV pour garder la première rangée à distance pendant que Kyle récupère de l’endurance. Répétez. La Faux est particulièrement utile pour cette tactique.

Transportez toujours des Couteaux de Lancer. Ils sont peu coûteux à fabriquer et peuvent tuer instantanément les Rongeurs s’ils attrapent Kyle. De même si vous voulez effectuer une Élimination Furtive rapide par derrière. Les Grenades sont le meilleur moyen de détruire les essaims. Attention au bruit, car il attirera les volatiles en quelques secondes, et au rayon d’explosion, car il peut tuer instantanément Kyle si les joueurs ne sont pas prudents.

