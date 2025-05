Les zombies de The Walking Dead ont-ils une chance d’être réels ?

Et si les zombies ne relevaient plus uniquement de la fiction ? Derrière les cadavres décharnés de The Walking Dead, des scientifiques s’accordent sur une vérité bien plus glaçante : ce ne sont peut-être pas les morts qu’il faut redouter, mais les vivants altérés.

Les zombies effraient car ils échappent aux règles habituelles de la mort humaine. Dans The Walking Dead, ces créatures mordent, marchent et contaminent, même décomposées. Leur élimination demande des dommages cérébraux importants, ce qui rend leur présence redoutable. Le succès de la série pousse donc certains à se demander : ce scénario pourrait-il devenir réel ?

Le Dr John Neary, médecin canadien, est formel : un corps sans circulation sanguine ne fonctionne pas. « Le cerveau a besoin d’un flux constant de glucose et d’oxygène », explique-t-il au National Post. Sans cela, aucune fonction motrice ou conscience ne peut subsister. Donc, un cadavre détruit ou mutilé ne saurait marcher, ni même se tenir debout.

La science de la décomposition est très claire

Melissa Unfred, croque-mort au Texas, connaît bien les étapes de la décomposition humaine. Elle affirme que les zombies de fiction ressemblent parfois aux vrais cadavres, mais en exagérant certains aspects. Selon elle, des zombies totalement secs seraient immobiles. « S’ils se mettaient à courir, leurs jambes s’envoleraient », ironise-t-elle dans LiveScience.

La fameuse marche lente des zombies s’explique par la perte de muscles, de tendons et d’élasticité. Dans la réalité, un corps en décomposition devient fragile et incohérent. Il ne pourrait pas poursuivre activement un humain comme dans les films. D’ailleurs, Unfred remarque que The Walking Dead évite souvent les zombies trop boursouflés. Et pour cause : leur aspect grotesque casserait l’effet dramatique.

Les vrais zombies ? Peut-être vivants

Si les morts ne peuvent pas revenir, qu’en est-il des vivants transformés ? Le vaudou haïtien évoque des « zombis » réels créés par des poisons et des états de transe. Cette version, bien qu’encore floue, intrigue les scientifiques. Des témoignages évoquent des victimes plongées dans une conscience modifiée, devenues dociles et sans volonté.

Dans Tell My Horse, Zora Neale Hurston montre une photo d’un « zombi » prétendument réel. Mais c’est surtout le livre Le Serpent et l’Arc-en-ciel, du chercheur Wade Davis, qui relance le débat. Il y décrit une drogue issue du vaudou haïtien qui plonge les victimes dans un état catatonique proche de la mort. Ce récit, adapté plus tard au cinéma, évoque un phénomène terrifiant mais scientifiquement envisageable.

Ce ne sont pas les morts qu’il faut craindre, mais les manipulations

Les morts-vivants tels que décrits dans The Walking Dead relèvent de la fiction pure. Cependant, les manipulations chimiques ou mentales sur des vivants éveillent d’autres peurs. La perte de contrôle, la conscience altérée et la transformation de l’être humain en automate sont bien plus inquiétantes. Finalement, l’idée du zombie moderne ne vient peut-être pas des tombes… mais du laboratoire.

