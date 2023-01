Tales of the Walking Dead : Y aura-t-il une saison 2 ? Réponse du créateur

Trois nouveaux spin-offs sont au programme pour enrichir l’univers de The Walking Dead. Mais aucune nouvelle de la saison 2 de Tales of the Walking Dead.

The Walking Dead a vu son ultime épisode diffusé en novembre dernier. Néanmoins, AMC est loin d’en avoir terminé avec sa populaire franchise de zombies. La chaîne câblée américaine passera les deux prochaines années à enrichir l’univers de sa série. Trois spin-offs sont effectivement au programme. Mais aucune discussion sur la saison 2 de Tales of the Walking Dead. Même le créateur du spin-off se montre évasif quant au futur de son œuvre.

Les spin-offs avant la saison 2 de Tales of the Walking Dead

Les fans de The Walking Dead ne le connaissent probablement pas, mais Scott M. Gimple est un nom incontournable de la franchise. Il était le showrunner de la série principale de la quatrième à la huitième saison. Le scénariste a également signé quelques-uns des meilleurs épisodes de la saga : Save the Last One (S02E03), Pretty Much Dead Already (S02E07) et 18 Miles Out (S02E10). Dans un entretien accordé au magazine en ligne Collider, Gimple a évoqué l’avenir de la franchise.

La production va désormais se concentrer sur des personnages piliers de la licence. Ce sont Rick Grimes (Andrew Lincoln), Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Michonne (Danai Gurira) et Negan (Jeffrey Dean Morgan). Maggie et Negan seront les protagonistes de The Walking Dead: Dead City, dont la sortie est prévue pour juin 2023. Cette année, Daryl partira aussi dans une aventure solo intitulée The Walking Dead: Daryl Dixon. Les fans de la première heure seront ravis de retrouver Rick et Michonne en 2024 dans The Walking Dead: Rick & Michonne. Notez que chaque spin-off comptera six épisodes.

Tales of the Walking Dead en pause indéfinie ?

Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) reviendront cette année dans le spin-off Dead City.

Tales of the Walking Dead est la troisième série dérivée de la franchise. Celle-ci adopte la formule de l’anthologie. Le public va suivre des protagonistes différents à chaque épisode. De plus, la série propose une distribution intéressante. Elle met à l’affiche les connus Terry Crews, Olivia Munn et Parker Posey. Ceux qui regardent l’adaptation télévisée de The Boys (Amazon Prime Video) apprécieront de retrouver Jessie T. Usher (A-Train). À sa sortie aux États-Unis, la sériea plutôt été bien accueillie. Rappelons aussi que ce troisième spin-off de The Walking Dead est déjà disponible en France. Ce qui laissait penser qu’il y aurait rapidement une saison 2 de Tales of the Walking Dead. Mais la franchise va visiblement prendre une tout autre direction.

Jessie T. Usher (au milieu) apparaît dans l’épisode 5 pour jouer Davon.

Pour précision, Gimple n’est pas le showrunner de Tales of TWD. C’est Channing Powell. Gimple a seulement participé à la création de ce spin-off en tant que directeur de contenu de la franchise. Le format anthologique complique la mise en œuvre d’une suite. La première saison n’a pas une conclusion ouverte. Il n’y a donc pas une forte attente de la part du public. La situation pousse la production à se focaliser sur les autres projets de la franchise qui suscitent un engouement.