Pourquoi HBO a lâché « The Walking Dead » … et l’a regretté ?

HBO, réputée pour ses séries audacieuses, a pourtant décliné « The Walking Dead » en le jugeant trop violent. Ce choix a permis à AMC de saisir l’opportunité et de transformer la série en un succès mondial.​

Au fil des ans, HBO a laissé passer des séries à succès comme « Breaking Bad » et « Yellowjackets ». Cependant, le refus de « The Walking Dead » reste notable. Selon Greg Nicotero, producteur exécutif de la série, HBO estimait que le contenu était trop violent. NBC partageait cette opinion et souhaitait atténuer la violence présente dans les bandes dessinées originales de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. ​

Il est surprenant qu’une chaîne câblée comme HBO, connue pour des séries telles que « Oz », « Les Soprano » et « Deadwood », ait refusé « The Walking Dead » pour des raisons de violence. Ces séries comportaient déjà des scènes explicites. Cependant, HBO a estimé que la série dépassait les limites acceptables en termes de gore.

AMC saisit l’opportunité

Face au refus de HBO et NBC, AMC a saisi l’opportunité. La chaîne a commandé le pilote en janvier 2010 et diffusé la série le 31 octobre de la même année. Cette décision a propulsé AMC parmi les chaînes câblées influentes, aux côtés de séries comme « Breaking Bad » et « Mad Men ». ​

Le choix du réseau a également influencé le casting. Frank Darabont, le showrunner original, envisageait Thomas Jane pour le rôle de Rick Grimes. Cependant, Jane était engagé dans la série « Hung » de HBO, ce qui l’a empêché de rejoindre « The Walking Dead ». Finalement, Andrew Lincoln a été choisi pour incarner Rick, devenant l’un des rôles les plus emblématiques de sa carrière.

Le refus de « The Walking Dead » par HBO soulève des questions sur les critères de sélection des chaînes. Alors que HBO a diffusé des séries violentes, elle a jugé la série trop extrême. Cette décision a permis à AMC de capitaliser sur le succès de la série, ce qui démontre que des choix audacieux peuvent porter leurs fruits.​

