Plongez dans l’univers de Donkey Kong Bananza : Voici les clins d’œils que Nintendo a glissés

On savait Donkey Kong fort pour balancer des tonneaux, mais qui aurait cru qu’il était aussi doué pour planquer des œufs de Pâques ? Dans Donkey Kong Bananza, le gorille le plus célèbre du gaming a semé des références nostalgiques partout !

Comme un gamin qui cache ses légumes sous la purée, Donkey Kong Bananza est plein de références aux jeux de la Saga. Certains clins d’œil remontent carrément à 1981 et au mythique Donkey Kong arcade ! Mais attention, trouver ces pépites demande plus d’efforts que de déterrer des champignons dans Animal Crossing. Prêt à jouer les Indiana Jones de la banane ?

Les niveaux rétro : un voyage dans le temps

Après une décennie d’absence, Donkey Kong fait son grand retour avec des niveaux qui sentent bon la nostalgie. Eh oui, Tropical Freeze, c’était en 2014, on a tous vieilli. Entre un hommage aux Donkey Kong Country, Arcade Country qui recrée l’ambiance pixelisée de 1981 et Bramble Country (un rappel sadique de Diddy’s Kong Quest), Donkey Kong Bananza est une machine à remonter le temps.

Et si vous avez le courage de retourner dans la cabane de Donkey Kong, un poster le représentant avec Diddy, Dixie et Cranky Kong vous y attend. Et il y a une télévision rouge spéciale dedans. Il s’agit de la même télévision rouge que Donkey Kong et Diddy regardent lorsque Super Smash Bros. rejoint la liste des joueurs, et plus tard lorsqu’ils dévoilent Banjo-Kazooie. Coïncidence ? Sûrement pas.

Pauline, demoiselle en détresse devenue star de disco

Ensuite, elle était présente dans le jeu d’arcade Donkey Kong de 1981, et là Pauline est de retour ! Après une apparition dans Super Mario Odyssey et dans Mario Kart World, ce personnage revient dans Donkey Kong Bananza ! Qu’est-ce qu’elle est mignonne !

Là, c’est une jeune fille de treize ans et elle adore danser ! Ses mouvements pendant les cutscenes rappellent les animations de pas de côté qu’elle fait dans le jeu d’arcade original. C’est un détail si subtil qu’il faut être un archéologue du gaming pour le savoir. Et cerise sur le gâteau : on peut lui faire porter sa robe de New Donk City ou sa tenue rétro d’origine !

La couche course : Diddy et Dixie font leur comeback

Par la suite, au milieu de l’aventure, une surprise débarque. Diddy et Dixie Kong sont aussi de retour pour une course endiablée sur Rambi le rhinocéros. Rambi Rumble fait écho à Donkey Kong Country 2. Le nom de l’épreuve de Donkey Kong Bananza, Rambi Rumble, fait référence à un niveau spécifique de Donkey Kong Country 2 : Diddy’s Kong Quest.

C’est le jeu dans lequel Diddy et Dixie ont été associés en tant que protagonistes doubles. Sur la piste de course, les joueurs peuvent apercevoir les mots « Double Trouble » sur la jante. Cela fait partie du sous-titre du troisième jeu, Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong’s Double Trouble.

Les fossiles : des cartes dédiés aux fans

Sinon, qui a dit que les fossiles étaient réservés aux dinosaures ? Dans Donkey Kong Bananza, ces pièces cachent des références à des personnages oubliés comme Enguarde l’espadon ou les oiseaux-bananes. Et si vous zoomez sur les cartes au trésor, vous verrez la map de Donkey Kong Country 3 en arrière-plan ! C’est un élément si discret que même un microscope aurait du mal à le voir, mais c’est une référence.

King K. Rool : le boss des crocos !

Pour suivre, la cerise sur le gâteau, c’est le fait que Void Kong est détrôné juste avant la dernière sous-couche de Donkey Kong Bananza. C’est une très bonne surprise. Les joueurs devront ensuite affronter King K. Rool dans trois combats de boss, dont chacun contient une référence à un précédent combat de boss dans la franchise Donkey Kong.

Il y a une fausse sortie avec de faux crédits et « The End ? » avant que le puissant lézard ne se relève comme dans Donkey Kong Country. Puis, on a des machines volantes qui font référence à Diddy’s Kong Quest et un ring de boxe (Donkey Kong 64). Son combat est un best-of de la franchise. Il ne faut pas oublier son pistolet. Parce qu’un lézard royal sans arme, c’est comme un Kong sans banane.

