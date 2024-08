Deadpool bat Jésus (oui, Jésus) au box-office : découvrez la réaction de Ryan Reynolds

Après que Deadpool ait mis KO Jésus, Ryan Reynolds s'est exprimé avec humour et sans pincette … Un succès monstre qui continue d'enflammer le box-office !

Dans une tournure des événements que même les scénaristes les plus audacieux n'auraient pas osé imaginer, Deadpool & Wolverine ont réussi l'impensable : surpasser La Passion du Christ au box-office mondial. Ce succès fulgurant a été l'occasion pour Ryan Reynolds, connu pour son humour irrévérencieux, de réagir de manière mémorable lors d'une interview récente au micro de Steve Weintraub de chez Collider. Revenons sur cette performance incroyable et découvrons la réaction de l'acteur derrière le masque du mercenaire le plus déjanté de Marvel.

Deadpool un succès monstre qui surpasse Jésus ?

Depuis sa sortie, « Deadpool & Wolverine » a amassé la somme impressionnante de 824 millions de dollars au box-office mondial, éclipsant ainsi les 612 millions de dollars de « La Passion du Christ » de Mel Gibson. Ce chiffre phénoménal témoigne non seulement de la popularité de Deadpool & Wolverine.

C'est aussi l'attrait universel de l'humour, de l'action et de l'audace que ces personnages incarnent. Le duo, interprété par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, a su captiver un public varié, allant des fans de longue date de Marvel aux amateurs de cinéma d'action sans oublier les curieux en tout genre.

Lors de l'interview avec Steve Weintraub, la question provocante de savoir s'il aurait un jour imaginé que Deadpool allait surpasser Jésus au box-office a été posée à Ryan Reynolds. Fidèle à son style, Reynolds a répondu avec un humour cinglant : « Merci de nous avoir mis dans une situation culturelle sans issue qui mettra fin à nos carrières. C'est un bon début, Frosty, j'adore ».

Cette réplique, typique de l'esprit de Deadpool, a immédiatement mis en lumière la capacité de l'acteur à transformer n'importe quelle situation en un moment de comédie. Reynolds a poursuivi en rappelant une scène de Deadpool 2 : « N'y a-t-il pas une réplique dans Deadpool 2 où je dis que nous avons battu ‘La Passion du Christ' à l'étranger, où la religion n'existe pas ? Ils ne m'ont pas eu à l'époque, ils ne m'auront pas maintenant ».

Cette référence démontre non seulement l'humour mordant de Reynolds, mais aussi sa capacité à connecter astucieusement ses rôles passés et les événements actuels.

Deadpool & Wolverine : une nouvelle ère pour les films classés R

Avec ce nouveau succès face à Jésus, Deadpool & Wolverine confirme la tendance des films classés R à pouvoir attirer massivement le public. Les trois films de Deadpool figurent désormais parmi les films classés R les plus lucratifs de l'histoire. Cette entrée prouve que le contenu pour adultes peut rivaliser avec les blockbusters grand public en termes de popularité et de revenus.

Il faut reconnaître que Deadpool & Wolverine a réalisé un véritable miracle cinématographique. Depuis les premières semaines de diffusion, il continue de dominer le box-office mondial. Reste à savoir, jusqu'où ce duo dynamique est prêt à aller ? Quoi qu'il en soit, avec Ryan Reynolds à la barre, les fans peuvent s'attendre à encore plus de surprises et de rires à la manière de Deadpool !

