Deadpool de retour dans un film sur Gambit ? La promesse de Ryan Reynolds aux fans de Marvel

Ça y est, Deadpool sera bientôt de retour dans ce film avec Gambit avec un combo Reynolds et Tatum qui s'annonce déjà explosive ! Si vous avez envie d'en connaître davantage parce que vous êtes toujours animé par cette frénésie Deadpool & Wolverine, ne ratez pas la suite dans ce qui suit.

Après des semaines d'effervescence depuis la sortie de Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds semble déjà reprendre les services dans la peau du mercenaire le plus haït du multivers ! Reynolds, connu pour son humour acerbe et son engagement envers ses rôles, a partagé une story Instagram dans laquelle il rend hommage à Tatum. On a également pu lire qu'il est prêt à tout pour participer à ce projet. Explication !

Gambit & Deadpool : un soutien inconditionnel de Ryan Reynolds

Dans cette story Instagram, Ryan Reynolds a démontré son envie de porter main forte à l'équipe de Channing Tatum dans son film Gambit. L'acteur a écrit que si Tatum aura besoin de « quelqu'un pour porter des sacs de sable » ou que « l'équipe aura besoin de tranches d'orange fraîches », il sera cette personne. Il a même fait allusion à son possible retour dans la peau de Deadpool si le film a besoin de lui.

Cela laisse entendre que le prochain film de Gambit pourrait voir la présence de Deadpool. Quoi qu'il en soit, ce message, à la fois humoristique et sincère, témoigne de l'engouement de Reynolds pour le projet. Nous pouvons aussi découvrir l'admiration de l'acteur pour Channing Tatum.

Un film sur Gambit en pleine gestation depuis quelques années déjà ?

HD version of Gambit's iconic line from ‘DEADPOOL & WOLVERINE' pic.twitter.com/wUuftaqK9F August 9, 2024

Le personnage de Gambit, alias Remy LeBeau, est l'un des mutants les plus populaires de l'univers des X-Men. Avec son accent cajun distinctif et son charisme, il a longtemps été le favori des fans. Channing Tatum, lui-même passionné par ce personnage, a essayé pendant des années de concrétiser un film sur Gambit.

Le projet a vu le jour en 2014, mais a rapidement été confronté à des obstacles, notamment après l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney. Cela a mis fin à la franchise X-Men de la Fox.

Cependant, l'accueil positif réservé à l'apparition de Tatum en Gambit dans « Deadpool & Wolverine » semble avoir ravivé l'intérêt pour ce film. Avec le succès critique et commercial de ce crossover, les fans espèrent que Gambit aura enfin droit à son propre long-métrage.

Channing Tatum et Marvel Studios : quelle sera la suite ?

Quelques jours avant la publication de Ryan Reynolds, Channing Tatum avait déclaré à Screen Rant qu'il avait discuté avec Kevin Feige, le président de Marvel Studios, d'un film sur Gambit. Cette révélation a suscité l'excitation des fans, d'autant plus que Tatum avait déjà exprimé à plusieurs reprises son amour pour le personnage et son désir de l'incarner sur grand écran.

Avec l'intérêt manifeste de Reynolds et l'engagement de Tatum, le film sur Gambit pourrait bien devenir une réalité dans un futur proche. Il reste à voir comment ce projet Marvel s'intégrera dans l'univers global du MCU. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : les fans de Marvel semblent déjà être sous le charme. Qui sait, on peut retrouver très bientôt Deadpool & Gambit au cinéma pour de nouvelles aventures intergalactiques !

