Daredevil : Born Again tease le retour d’un autre super-héros Netflix

Une récente révélation de Daredevil : Born Again pourrait bien raviver la flamme des nostalgiques des séries Netflix. Charlie Cox reprend son rôle iconique de Matt Murdock. Pendant ce temps, un autre justicier de l’ancienne ère Marvel pourrait faire son grand retour. Les spéculations vont bon train et un nom revient avec insistance : Luke Cage.

Daredevil : Born Again fait clin d’œil à Devil’s Reign de Netflix

Les récents développements autour de la série suggèrent une influence directe du comics Devil’s Reign. Wilson Fisk, alias le Caïd, tente d’éliminer les super-héros de New York avec un régime totalitaire. Luke Cage joue un rôle clé dans cette histoire. Il s’oppose à Fisk et devient ensuite une figure incontournable de la lutte contre la corruption. Ce parallèle avec la série Disney+ a déclenché des théories sur son retour. Mike Colter (Luke Cage), n’a rien confirmé, mais son absence de démenti catégorique alimente les espoirs des fans.

LUKE CAGE REFERENCE IN THE BORN AGAIN TRAILER!!!! pic.twitter.com/N8cf7a6O8K — Hernandy D. Prince of all Saiyans (@hernandy_s) January 15, 2025

Marvel Studios semble par ailleurs de plus en plus enclin à réintégrer des personnages de l’univers Netflix, notamment avec Daredevil : Born Again. Après le retour de Daredevil et Kingpin dans Echo et Hawkeye, voir Luke Cage revenir aux côtés de Matt Murdock serait une évolution logique. Ce personnage, charismatique et indestructible, pourrait apporter un soutien précieux à Daredevil face aux machinations de Fisk.

Un retour de Luke Cage bientôt officialisé ?

L’intrigue de cette nouvelle série Marvel est encore entourée de mystère. Cela dit, les récentes fuites et analyses pointent vers un univers plus vaste que ce à quoi on s’attendait. L’intégration de Luke Cage dans Daredevil : Born Again pourrait être un moyen pour Marvel de capitaliser sur la popularité des anciennes séries Netflix. Cela permettrait de les adapter à l’univers actuel du MCU. Avec l’absence de Jessica Jones et Iron Fist pour l’instant, le retour de Luke Cage offrirait une continuité aux fans des Defenders.

Si cette hypothèse se confirme, reste à savoir sous quelle forme Luke Cage reviendrait. Serait-ce une simple apparition ou un rôle plus significatif dans l’affrontement entre Daredevil et Fisk ? En tout cas, Daredevil : Born Again se profile déjà comme une série incontournable. Elle semble d’ailleurs prête à redonner à Hell’s Kitchen son atmosphère sombre et intense tout en reconnectant le MCU à ses héros de l’ombre.

