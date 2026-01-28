Daredevil: Born Again saison 2, le nouveau trailer lève le voile sur les alliés et les ennemis

Hell’s Kitchen n’a jamais été aussi dangereuse, ni aussi excitante ! Le nouveau trailer de « Daredevil: Born Again Saison 2 » balance des révélations à la pelle comme des shurikens! Alors que Matt Murdock tente de reconstruire sa vie, le voilà entouré de nouveaux alliés mystérieux, prêts à en découdre dans l’ombre.

Mais côté ennemi, le casting est de choix. Des figures emblématiques des comics pointent le bout de leur nez. Cela promet des combats d’une brutalité inédite. Entre trahisons, secrets familiaux et coups de bâton dans la nuit, cette annonce promet une saison explosive.

Daredevil : Born Again Saison 2 : que nous révèle enfin le nouveau trailer ?

Le voile se lève enfin sur Hell’s Kitchen ! Marvel vient de dévoiler le trailer tant attendu de Daredevil : Born Again Saison 2, offrant un premier aperçu officiel et plein de surprises. Il s’agit de la même bande-annonce présentée en exclusivité aux fans de la New York Comic Con – où Krysten Ritter avait accidentellement fuité quelques images – et au CCXP au Brésil. Le grand public peut enfin plonger dans les nouvelles péripéties de l’Avocat.

Jessica Jones est-elle de retour pour Matt Murdock ?

La plus grande claque de ce teaser ? Le retour, aussi nonchalant que génial, de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones. Dès sa première apparition, elle lance à un Matt Murdock visiblement blessé : « J’espère que tu peux marcher… parce que je ne te porte pas. » Le ton est donné : leur alchimie corrosive et si missée est de retour, intacte. Un cadeau formidable pour les fans de l’ère Netflix.

Matt et Karen peuvent-ils enfin être heureux ?

Les premières images nous montrent un moment doux et inespéré : Matt Murdock et Karen Page, enfin réunis en couple, partageant des instants qui ressemblent à du bonheur. Mais dans l’univers de Daredevil, la quiétude est toujours de courte durée. Une douleur soudaine fait crier notre héros, rappelant que le calme précède souvent la tempête. Leur bonheur fragile sera-t-il la première cible de leurs ennemis ?

Time to dance with the Devil.

Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus.pic.twitter.com/DxE9hED071 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 27, 2026

Qui est le mystérieux Mr. Charles incarné par Matthew Lillard ?

Le trailer lève aussi le voile sur un nouveau venu au casting : Matthew Lillard, dans le rôle énigmatique de Mr. Charles. L’homme apparaît, l’air sûr de lui, au milieu du chaos grandissant. Brad Winderbaum, patron de l’animation et des séries chez Marvel, a décrit ce personnage comme un représentant d’un nouveau cercle de « puissants » sur la scène internationale, que Wilson Fisk rejoint en tant que maire-roi de New York. Un rôle qui promet d’ajouter une couche géopolitique aux combats de rue.

Wilson Fisk prépare-t-il son coup le plus violent depuis sa prison ?

Du côté des méchants, l’activité est frénétique. Vincent D’Onofrio incarne toujours un Wilson Fisk aussi intimidant, partageant un moment tendre avec Vanessa (Ayelet Zurer) avant de montrer sa brutalité dans un ring de boxe. Dans un dîner, Wilson Bethel croque à pleines dents dans un sundae, sous le costume de Bullseye, prêt à semer le trouble. On aperçoit aussi un homme portant un masque en latex à l’effigie de Fisk, et ses hommes de main semblant se débarrasser d’un corps. Le Kingpin construit son empire avec une froideur terrifiante.

Foggy Nelson a-t-il vraiment tourné de nouvelles scènes malgré ses démentis ?

Malgré les démentis antérieurs d’Elden Henson lui-même, une scène éclair dans le trailer confirme son retour en tant que Foggy Nelson ! Une apparition brève mais qui ravit les fans, assurant que le trio historique n’est pas complètement disloqué. On voit aussi réapparaître Heather Glenn, un ancien amour de Matt, et des affiches de recherche collées pour ce dernier. La toile se resserre autour de l’Avocat.

Quand pourrons-nous plonger dans ce nouveau chapitre ?

La conclusion du trailer apporte la réponse que tout le monde attendait : la date de lancement. Daredevil : Born Again Saison 2 débarquera exclusivement sur Disney+ le 24 mars 2026. Et ce n’est qu’un début, puisque Marvel a déjà confirmé qu’une troisième saison était en préparation, le tournage devant commencer cette année. L’avenir de Daredevil sur petit écran s’annonce long… et douloureux.

