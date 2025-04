La fin de Daredevil : Born Again influencera Spider-Man 4. On vous en dit plus

Qu’est-ce que la fin de Daredevil : Born Again signifie vraiment pour Peter Parker et ses prochaines aventures dans Spider-Man 4 ?

La fin de Daredevil : Born Again prépare le terrain pour des bouleversements importants dans Spider-Man 4. Déjà teasée dans No Way Home, l’alchimie entre l’Homme sans Peur et l’Homme-Araignée pourrait enfin exploser à l’écran. Et avec New York en plein chaos, tout est réuni pour offrir des scènes mémorables aux fans de Marvel.

Daredevil, une conclusion sombre et des héros traqués

L’épisode final de la série Marvel nous montre Wilson Fisk, alias le Caïd, qui instaure un régime autoritaire en déclarant la loi martiale à New York. À la fin de Daredevil : Born Again, les super-héros n’ont pas l’image de protecteurs. Ils deviennent plutôt des cibles à abattre. La police ainsi que les forces d’intervention spéciales du Caïd se mettent alors à les poursuivre. Cette chasse met en danger des personnages comme Daredevil, The Punisher, et bien sûr, Spider-Man.

Cette conclusion sombre soulève en outre une question cruciale. Où est donc Spider-Man pendant tous ces événements de Daredevil : Born Again ? Peter Parker semble étrangement absent malgré l’ampleur de la crise. Ce silence ne peut qu’être intentionnel pour son futur rôle dans Spider-Man 4. Le chaos de New York et les décisions de Daredevil de “reprendre la ville” posent ainsi le cadre d’une collaboration inévitable entre les deux héros.

L’influence directe de la fin de Born Again sur Spider-Man 4

Le film intitulé Brand New Day, qui sort en 2026, plongera Peter Parker dans un univers beaucoup plus obscur. Rappelons qu’à la fin de No Way Home, l’Homme-Araignée opérait désormais en solitaire, anonymisé et sans ses anciens alliés. Avec un New York gouverné d’une main de fer par Fisk à la fin de Born Again, Spider-Man devra par conséquent trouver sa place. Il doit également confronter la criminalité à un niveau plus “street-level” que jamais.

Les fans de comics reconnaîtront ici des références au crossover Daredevil/Spider-Man (2001). Dans ce dernier, les deux justiciers s’unissent effectivement pour combattre Fisk. Une alliance entre Matt Murdock et Peter Parker pourrait donc être un point central de l’intrigue. Elle prépare ainsi une confrontation entre Spider-Man, Daredevil et le Caïd. Outre l’influence de la fin de Born Again sur Spider-Man 4, les rumeurs courent sur l’introduction du Punisher aux côtés des deux héros. La tension ne pourra alors que monter d’un cran.

#DaredevilBornAgain City power is out, corrupt cops and task forces are massacring and exploding the streets. Martial Law is initiated by the corrupt Mayor.



Meanwhile Peter Parker: pic.twitter.com/1E4Ne3kK1N — Jrdn (@IamJrdn23) April 16, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn