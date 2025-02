Jon Bernthal revient en Punisher : un téléfilm Marvel bientôt sur Disney+

Le Punisher s’apprête à faire un retour fracassant dans l’univers Marvel, et les fans de Jon Bernthal peuvent se réjouir. L’acteur a marqué les esprits dans la série Daredevil et sa propre série dérivée. Il revient bientôt sous les traits de Frank Castle dans un projet spécial. Marvel Studios a confirmé que ce retour prendra la forme d’un téléfilm pour Disney+.

Un téléfilm avec Jon Bernthal pour explorer la noirceur du Punisher

Marvel Studios a officialisé le développement d’un téléfilm centré sur Frank Castle. Il s’inscrira dans la nouvelle stratégie du studio visant à proposer des formats plus courts. À l’image de la série Marvel Werewolf by Night, ces formats offriront une expérience différente. L’objectif est de renouer avec les racines sombres et violentes du Punisher. C’est un personnage emblématique de l’univers Marvel, célèbre pour son sens de la justice radical ainsi que son absence totale de pitié envers ses ennemis.

andor trailer and punisher special presentation announced today we continue to win 🙏 — christian 🦥 (@gossamered) February 25, 2025

Avec ce projet incluant Jon Bernthal, Marvel cherche à redonner au Punisher une place de choix. Pour cela, le studio va s’éloigner des productions plus légères du Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette approche semble s’aligner sur la demande des fans, qui réclament depuis longtemps une adaptation fidèle et mature du personnage. Leurs attentes se rapprochent de la série Netflix qui avait rencontré un succès critique et populaire.

Un rôle clé dans Daredevil : Born Again avant son propre film

Avant même ce téléfilm du Punisher, Jon Bernthal reprendra son rôle dans la série Daredevil : Born Again. On prévoit en outre la sortie de cette dernière pour mars 2025 sur Disney+. Ce retour aux côtés de Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Kingpin) marquera une nouvelle ère pour les héros urbains de Marvel. Ils semblent d’ailleurs vouloir évoluer vers un ton plus mature et réaliste.

Le studio va donc intégrer le personnage dans de nouveaux projets, avec Jon Bernthal dans le rôle du Punisher. Avec cette initiative, Marvel Studios pourrait bien amorcer un virage plus sombre et plus adulte, à l’image des bandes dessinées originales. Si ce téléfilm rencontre un succès, il pourrait servir de tremplin à un nouveau départ pour le personnage. Cela ouvrira ensuite la voie à des aventures solo encore plus ambitieuses. Une chose est sûre en tout cas : Frank Castle n’a pas fini de faire couler le sang dans le MCU.

