Daniel Radcliffe : les meilleurs films de l’acteur

Daniel Radcliffe, l’acteur britannique qui s’est distingué par sa prestation dans la saga « Harry Potter », est bien plus qu’un simple sorcier. Depuis son entrée fracassante à Hollywood en tant que jeune magicien, il a su élargir sa filmographie avec des rôles variés et marquants. Voici un tour d’horizon de la filmographie de Daniel Radcliffe

Daniel Jacob Radcliffe est né à Londres le 23 juillet 1989. Il commence sa carrière très jeune et accède rapidement à la célébrité. Son ascension fulgurante débute lorsqu’il obtient le rôle principal de Harry Potter en 2000. La star du grand écran ne se limite pas à jouer devant une caméra. Il choisit des projets ambitieux et explore des rôles variés. Il devient également producteur et influence l’industrie cinématographique à plusieurs niveaux. Côté vie privée, il partage sa vie avec l’actrice Erin Darke depuis 2012. Le couple accueille son premier enfant en 2023. L’acteur londonien reste discret sur sa famille, mais exprime son bonheur d’être père. En tout cas, nous nous intéressons uniquement aux meilleurs films avec Daniel Radcliffe.

Top 10 des films avec Daniel Radcliffe

La dame en noir (2012)

La Dame en noir marque une étape clé dans la carrière de Daniel Radcliffe après la saga Harry Potter. Ce film d’horreur gothique le voit incarner Arthur Kipps, un avocat veuf qui doit régler les affaires d’une cliente décédée dans un manoir isolé. Le tournage s’est déroulé dans le comté de Essex, où l’équipe a transformé une ancienne école en maison hantée. Radcliffe a raconté que certaines nuits de tournage étaient si effrayantes que l’équipe technique refusait de rester seule dans les couloirs.

Le film a permis à Radcliffe de montrer qu’il pouvait porter seul un long métrage dramatique. Pour se préparer, il a étudié des films classiques d’horreur comme L’Innocence et les pervers de Jack Clayton. La scène où son personnage explore la chambre d’enfant au premier étage a nécessité 27 prises. Les critiques ont particulièrement apprécié la manière dont il transmet la terreur par de simples expressions faciales.

Horns (2013)

Dans Horns, Radcliffe aborde un rôle radicalement différent en jouant Ig Perrish, un jeune homme accusé du meurtre de sa petite amie. Le film combine habilement éléments surnaturels et drame psychologique. Pour les scènes où son personnage développe des cornes, le maquillage prenait quatre heures chaque matin. L’acteur a dû apprendre à marcher et bouger différemment pour compenser le poids des prothèses.

Une anecdote amusante concerne la scène du restaurant où Ig utilise ses nouveaux pouvoirs. Le script initial prévoyait un monologue bien plus long, mais Radcliffe et le réalisateur Alexandre Aja ont finalement opté pour une approche plus subtile. Le film a été tourné en Colombie-Britannique, où l’équipe a dû faire face à des pluies torrentielles qui ont retardé le tournage de plusieurs scènes clés.

Now You See Me 2 (2016)

Dans cette suite du film à succès, Radcliffe incarne Walter Mabry, un entrepreneur technologique manipulateur. Pour ce rôle, il s’est inspiré de jeunes patrons de la Silicon Valley. L’acteur a étudié leur langage corporel et leurs tics verbaux. La scène où son personnage révèle son vrai visage aux magiciens a été tournée dans un entrepôt londonien spécialement aménagé. Le tournage a présenté un défi particulier avec les nombreuses scènes de magie qui demandaient une synchronisation parfaite.

Daniel Radcliffe a passé des semaines à apprendre des tours de cartes basiques pour rendre ses mouvements crédibles. Une erreur technique lors du tournage de la scène finale a failli blesser plusieurs acteurs, mais heureusement, tout s’est bien terminé.

Jungle (2017)

Ce film biographique voit Radcliffe endosser le rôle de Yossi Ghinsberg, un aventurier perdu en Amazonie. Pour se préparer, l’acteur a suivi un régime strict et passé du temps avec le vrai Ghinsberg. Les conditions de tournage en Australie et en Colombie étaient si extrêmes que plusieurs membres de l’équipe ont souffert d’épuisement. La scène où son personnage tombe dans une rivière en furie a été particulièrement dangereuse.

Radcliffe a insisté pour faire ses propres cascades, ce qui a inquiété les assureurs du film. Le réalisateur Greg McLean a raconté que l'acteur refusait de quitter le plateau même lorsqu'il était malade, par souci d'authenticité.

Imperium (2016)

Dans ce thriller politique, Radcliffe joue un agent du FBI infiltré dans un groupe néonazi. Pour ce rôle exigeant, il a travaillé avec des consultants du FBI et étudié des documentaires sur l’extrémisme. Les scènes où son personnement participe à des rassemblements suprémacistes ont été tournées dans le plus grand secret pour éviter tout incident. La transformation physique de Radcliffe a impressionné l’équipe. Il a pris 7 kilos de muscle et s’est rasé la tête pour le rôle. La scène finale, où son personnage est sur le point d’être démasqué, a été tournée en une seule prise de quinze minutes. Elle met à l’épreuve les talents dramatiques de l’acteur.

Escape from Pretoria (2020)

Daniel Radcliffe joue Tim Jenkin dans ce thriller carcéral inspiré de faits réels. Le film raconte comment deux prisonniers politiques se sont évadés d’une prison sud-africaine en 1979. Pour ce rôle, l’acteur a appris des techniques de serrurerie complexes. Il s’est entraîné pendant des heures avec des vrais cadenas et des clés en bois. L’équipe a reconstitué des décors de prison très réalistes où les scènes les plus intenses ont poussé l’acteur à ses limites. Le tournage s’est déroulé avec des températures extrêmes ont ajouté une difficulté supplémentaire aux scènes déjà éprouvantes.

Au cours des répétitions, Radcliffe s’est accidentellement enfermé dans une cellule, ce qui lui a fait comprendre ce que ressentaient les vrais détenus. Mieux encore, pour mieux comprendre son personnage, il a rencontré le vrai Tim Jenkin. Cette personne qui a révélé des détails troublants sur les conditions de détention sous l’apartheid. Le film impressionne par son réalisme et son suspense. Il révèlant un Daniel Radcliffe très différent de ses rôles fantastiques habituels.

Victor Frankenstein (2015)

Ce film propose une nouvelle vision du mythe de Frankenstein, avec Radcliffe dans le rôle d’Igor. L’histoire développe la relation complexe entre son personnage et Victor Frankenstein, que joue James McAvoy. Pour préparer son personnage, l’acteur a étudié l’anatomie humaine et travaillé sur sa posture. Les décors somptueux et les effets visuels créent une ambiance gothique saisissante.

Dans une scène remarquable, Radcliffe exécute lui-même des numéros de cirque après un long entraînement. Si le film a divisé la critique, tous ont reconnu le talent de l’acteur qui apporte intensité et profondeur à son personnage. Le costume d’Igor, avec sa bosse et ses vêtements déchirés, pesait près de 7 kg et demandait trois heures de maquillage quotidien. La star du grand écran a insisté pour garder ce costume même pendant les pauses, afin de rester immergé dans son rôle.

The Lost City (2022)

Daniel Radcliffe incarne bien un milliardaire excentrique nommé Abigail Fairfax, un antagoniste qui cherche un trésor perdu. Le film a été tourné en République dominicaine et l’équipe a dû faire face à des conditions météorologiques parfois imprévisibles. Radcliffe a apporté une touche d’humour à son personnage, notamment en improvisant plusieurs répliques. L’interaction entre les acteurs, notamment entre Sandra Bullock et Channing Tatum, a été saluée pour son équilibre entre comédie et aventure. Dans The Lost City, l’acteur s’est inspiré d’entrepreneurs excentriques pour construire son personnage,

Guns Akimbo (2019)

Ce film d’action déjanté montre Radcliffe avec des pistolets greffés aux mains. Le tournage en Nouvelle-Zélande a duré trois mois, avec des scènes d’action particulièrement physiques. L’acteur a dû apprendre à tout faire avec ses avant-bras, y compris utiliser son téléphone portable. La scène d’ouverture, où son personnage se réveille avec les armes attachées, a nécessité un protocole de sécurité renforcé. Les pistolets factices pesaient près de 3 kg chacun, ce qui a causé des crampes musculaires à l’acteur. Malgré le ton excessif du film, son acteur vedette a insisté pour donner une vraie profondeur à son personnage. En tête d’affiche, il a étroitement travaillé avec le scénariste pour développer son histoire personnelle.

Harry Potter, meilleur film de Daniel Radcliffe

La saga Harry Potter reste incontestablement le rôle le plus marquant de la carrière de Daniel Radcliffe. Pendant dix ans, de 2001 à 2011, il a incarné le célèbre sorcier à la cicatrice en forme d’éclair. Il a pratiquement grandi sous les yeux de millions de fans à travers le monde. Ce rôle qu’il a failli échanger avec un autre acteur de la franchise lui a valu une renommée internationale. Il lui a permis de travailler avec certains des plus grands acteurs britanniques, comme Alan Rickman, Maggie Smith, Tom Felton et Gary Oldman.

Le tournage des huit films a été une aventure unique, avec des décors somptueux construits aux studios Leavesden, où Daniel Radcliffe a passé une grande partie de son adolescence. Son rôle principal a profondément façonné sa carrière et lui offre une notoriété immédiate, mais pose le défi de se détacher de ce personnage iconique. Les critiques ont particulièrement salué sa performance dans Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2, où il a pu montrer toute l’étendue de son talent dramatique. Fait anecdotique : Daniel Radcliffe déteste sa coiffure dans Harry Potter !

