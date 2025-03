PlayStation™ The Concert : un show musical épique à Paris

Sony Interactive Entertainment et ses partenaires annoncent un événement musical hors du commun. Il s’agit d’un PlayStation: The Concert, qui se tiendra à l’Accor Arena de Paris le 30 avril 2025. Ce spectacle immersif proposera une interprétation orchestrale des plus grandes bandes originales du jeu vidéo, portées par une mise en scène technologique de pointe.

Un voyage musical au cœur des jeux iconiques

De God of War à The Last of Us, en passant par Ghost of Tsushima et Horizon, ce concert mettra en avant les compositions légendaires de Gustavo Santaolalla, Joris De Man, Ilan Eshkeri et Bear McCreary. Ces artistes ont su capturer l’essence de chaque aventure et transformer leurs mélodies en éléments emblématiques de l’expérience vidéoludique.

Grâce à une scénographie visuelle impressionnante et un orchestre qui mêle instruments classiques et modernes, le public sera plongé dans l’ambiance épique de ces œuvres. Des effets lumineux et visuels en 3D accompagneront la musique pour renforcer l’immersion et transporter les spectateurs dans les mondes emblématiques de PlayStation.

Sony Interactive Entertainment s’associe à RoadCo Entertainment, GEA Live et AEG Presents France pour proposer un spectacle où la musique et l’image se combinent afin d’offrir une expérience sensorielle inoubliable. En plus du concert, des animations autour des jeux présentés pourraient enrichir l’expérience des spectateurs.

Une célébration incontournable pour les fans de PlayStation

Depuis plus de trois décennies, PlayStation façonne l’industrie vidéoludique avec des titres révolutionnaires. Son empreinte dans l’univers du gaming ne se limite pas aux graphismes et au gameplay, mais repose aussi sur la force émotionnelle de ses bandes-son. Avec PlayStation: The Concert, l’éditeur met en lumière cette richesse musicale. La marque tient à souligner l’importance de la musique dans l’immersion et la narration des jeux.

Cet événement s’inscrit dans une tendance croissante où la musique de jeux vidéo prend une place de plus en plus importante sur la scène culturelle. Les concerts symphoniques dédiés aux bandes originales rencontrent un succès de plus en plus important. Ils attirent aussi bien les joueurs passionnés que les amateurs de musique orchestrale. Les billets sont d’ores et déjà disponibles. C’est un rendez-vous immanquable pour revivre les moments les plus marquants du jeu vidéo en musique et célébrer l’univers PlayStation sous une toute nouvelle dimension.

