Les QR codes sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour accéder à un menu de restaurant, payer sans contact ou obtenir des informations sur un produit, ces petits carrés noirs et blancs sont partout. Mais comment scanner un QR code correctement ? Ce guide fait le tour des différentes méthodes pour réaliser le scan.

Lecteur de QR code déjà intégré à votre smartphone ?

Avant d’aller plus loin, commençons avec une définition. Les codes QR, également connus sous le nom de « Quick Response codes » en anglais, sont des sortes de code-barres en deux dimensions capables de contenir beaucoup d’informations. Ils sont souvent utilisés pour accéder rapidement à des données à l’aide de l’appareil photo d’un smartphone. La technologie derrière le QR code repose sur un agencement de modules noirs et blancs qui peuvent être lus par un appareil photo. Le smartphone décode l’information et l’affiche généralement sous forme de texte ou de lien URL.

Après avoir scanné le code, il est possible d’être redirigé vers un site web, de lire un texte. Vous pouvez même ajouter des contacts ou lancer des applications. Les QR codes sont utilisés pour accéder rapidement à des informations via un smartphone. Cette technologie sert dans le marketing, les paiements mobiles, la billetterie et les menus de restaurants. Le code permet aussi de connaître la traçabilité des produits et le partage de contacts. Tout cela rend les interactions plus faciles et efficaces.

La bonne nouvelle, c’est que la majorité des smartphones modernes, même les marques chinoises telles qu’Huawei disposent d’une fonctionnalité intégrée pour lire les QR codes. Cette fonction est généralement trouvable dans l’application appareil photo par défaut de votre téléphone. Pour savoir si votre téléphone est équipé de cette fonctionnalité, il suffit d’ouvrir l’application caméra. Puis, pointez le capteur vers le QR code.

Au bout de quelques secondes, si un lien apparaît automatiquement à l’écran. Cela signifie que votre appareil peut lire les QR codes sans nécessiter une application tierce. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a d’autres moyens faciles pour y parvenir, notamment en téléchargeant une application spécialisée.

Le processus de scanning sur un smartphone Android

Ouvrez l’application appareil photo de votre smartphone Android et pointez-la directement vers le QR code. Assurez-vous que le QR code est bien encadré dans la vue de l’appareil photo. En l’espace de quelques secondes, un lien ou une notification apparaîtra à l’écran avec les détails contenus dans le QR code. Cliquez simplement sur ce lien pour accéder à l’information voulue.

Toutefois, certains appareils fonctionnant le système d’exploitation Android peuvent nécessiter une approche légèrement différente. Si votre appareil photo ne détecte pas le QR code, vous pouvez trouver Google Lens. Ce logiciel est intégré dans certaines applications photos des smartphones. Lancez ce programme depuis l’appareil photo, puis cherchez son symbole. Appuyez dessus pour scanner le QR code et suivre le lien affiché.

La démarche sur les différentes versions de l’iPhone

Les propriétaires d’iPhone bénéficient eux aussi de la facilité du scan via l’application appareil photo intégrée. Quasiment tous les téléphones de la marque à la pomme sont équipés pour scanner des QR codes directement depuis l’application appareil photo. Cela évite tout téléchargement supplémentaire.

Pour scanner un QR code avec un iPhone, il suffit de pointer votre caméra déjà activée vers le QR code. Assurez-vous que tout soit complètement visible dans le cadre. Après un bref instant, une notification apparaîtra en haut de l’écran. Il contient le lien ou l’information associée au QR code. Touchez cette notification pour suivre le lien ou afficher les informations.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés à scanner le QR code via l’application appareil photo classique, restez calme. Vérifiez juste que vous avez bien accordé l’autorisation nécessaire pour accéder aux données des QR codes depuis les paramètres de confidentialité. Parfois, une réinitialisation rapide de l’application peut résoudre ce genre de problème.

Restez informé sur les dernières nouvelles concernant iPhone. Je vous recommande de lire :

Comparatif du meilleur VPN gratuit iPhone : lequel choisir

Qu’est-ce que la technologie MagSafe pour iPhone ?

Essayez la barre de charge Zike Z791A pour booster votre iPhone !

De nouveaux détails concernant l’iPhone SE 4 viennent de fuiter !

Les smartphones de marque Samsung, particulièrement ceux des gammes les plus récentes, offrent des solutions pratiques pour scanner les QR codes. Le processus est généralement similaire à celui des autres appareils sous Android. Il peut varier légèrement selon les différents modèles et versions logicielles. Ainsi, pour scanner un QR code sur un smartphone Samsung, ouvrez l’application appareil photo et dirigez la caméra vers le QR code. Si votre appareil photo reconnaît automatiquement le code, une notification apparaîtra à l’écran contenant le lien ou l’information relative au QR code.

Sinon, vous pouvez accéder à Google Lens via l’application appareil photo en cliquant sur l’icône de Google Lens et en suivant les mêmes étapes. Une autre possibilité est d’accéder à la galerie où une option dédiée peut se trouver pour analyser des images contenant des QR codes. Par ailleurs, Samsung inclut parfois une application spécifique ou une fonctionnalité intégrée dans son système d’exploitation pour faciliter la lecture des QR codes. Il peut être utile de vérifier les paramètres de l’appareil photo pour activer l’option de scan automatique si elle n’est pas déjà active.

Quelles applications tierces choisir pour scanner un QR code ?

Si votre smartphone ne dispose pas d’une fonction native pour scanner des QR codes ou si vous préférez vous servir d’une application dédiée, plusieurs options s’offrent à vous. L’avantage des applications spécialisées est qu’elles peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires comme l’historique de scans, la création de vos propres QR codes et la détection améliorée.

Parmi les applications populaires, on retrouve « QR Code Scanner« , facile à utiliser et très efficace. Elle vous permet non seulement de scanner des QR codes, mais aussi de nombreux autres types de code-barres. Il suffit de télécharger l’application depuis le Google Play Store ou l’Apple Store, de l’installer et de lancer l’application pour scanner. D’autres alternatives qui embarquent des options avancées incluent « QRbot » et « Barcode Scanner Pro« . Ces applications sont appréciées pour leur interface utilisateur intuitive et leurs performances rapides et fiables.

Quelle que soit l’application que vous choisissez, assurez-vous de lire les avis des utilisateurs et de vérifier les permissions demandées par l’application avant de l’installer. Certaines applications peuvent demander des accès inutiles à vos données personnelles, il est donc important de toujours rester vigilant.

Vérifier la luminosité et la clarté de l’image

La luminosité joue un rôle clé lorsqu’il s’agit de scanner un QR code. Une pièce mal éclairée ou un QR code peu visible compliquera grandement le processus de lecture. Assurez-vous donc de disposer d’un bon éclairage avant de tenter de scanner. En plus de la luminosité, la clarté de l’image capturée par l’appareil photo de votre smartphone est également importante. Ajustez la mise au point si nécessaire pour éviter toute distorsion de l’image. Une image floue rendra difficile, voire impossible la lecture correcte du QR code. N’oubliez pas non plus de nettoyer la lentille de votre appareil photo régulièrement pour garantir une qualité optimale.

Vérifier la qualité du QR code imprimé

L’état physique du QR code peut aussi poser problème. Un QR code mal imprimé ou endommagé empêchera une lecture correcte. Des lignes floues, des taches ou des zones manquantes posent, par exemple, souvent des obstacles. Avant de conclure que votre appareil est défectueux, inspectez le QR code. S’il est trop endommagé, tentez de trouver une version en meilleur état. Dans un cadre professionnel, il est recommandé de garder plusieurs copies d’un QR code afin de toujours avoir une alternative fonctionnelle.

Utiliser un scanner en ligne

Il existe des plateformes et outils en ligne qui permettent de scanner des QR codes directement depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile. Ces scanners en ligne offrent une solution pratique lorsqu’aucune application mobile n’est disponible ou fonctionne correctement. Pour employer un scanner en ligne, prenez simplement une photo claire du QR code avec votre appareil mobile puis téléchargez la photo sur le site de scanner en ligne. En quelques secondes, le site vous fournira les informations contenues dans le QR code. Ce processus permet également de vérifier rapidement si le problème vient du QR code lui-même ou de votre appareil de lecture.

Désactiver le mode beauté et les filtres de caméra

Les smartphones récents proposent divers filtres et options d’amélioration d’image, comme le mode beauté. Bien que ces fonctionnalités soient excellentes pour les photos personnelles, elles peuvent interférer avec la capacité de lire un QR code. Pensez donc à désactiver temporairement ces options lorsque vous essayez de scanner un QR code. Les filtres et les effets peuvent altérer suffisamment l’image pour rendre la lecture du code-barres difficile pour l’application. Revenez aux réglages standards de votre appareil photo pour maximiser vos chances de succès.

Garder à jour les applications de scanning et le système d’exploitation

Comme pour toute technologie, les mises à jour logicielles sont essentielles. Effectivement, elles corrigent en général des bugs et améliorent les performances de vos applications et de votre appareil mobile. Ainsi, assurez-vous que vos applications de scanning soient toujours à jour. De plus, vérifiez que le système d’exploitation de votre smartphone est également à jour. Des versions obsolètes peuvent présenter des incompatibilités avec certaines nouvelles technologies, ce qui rend le scanning de QR codes moins performant. À chaque nouvelle mise à jour, optez pour le téléchargement et l’installation automatique pour rester à la pointe de la technologie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn