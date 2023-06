Comment regarder l’UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria gratuitement ?

Après maintes hésitations, l’UFC a enfin révélé la date et le lieu du combat entre Josh Emmett et Ilia Topuria. Prévu dans la nuit du 24 juin au dimanche 25 juin 2023, cet affrontement épique aura lieu au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis. Il sera la tête d’affiche de l’UFC Fight Night, une soirée dédiée aux poids plumes dans le monde du MMA. Vous souhaitez regarder l’UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria gratuitement ? Suivez le guide.

Si vous êtes fan de MMA, vous êtes certainement impatient de voir le combat entre Emmett et Topuria. Ces deux combattants ont déjà prouvé leur valeur dans la catégorie des poids plumes et ont suscité un vif intérêt. Josh Emmett bénéficie d’une vaste expérience, ayant commencé sa carrière en MMA dès 2011. De son côté, Ilia a fait ses débuts plus récemment, en 2015. Leur expertise et leur détermination promettent un affrontement intense et captivant. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Emmett vs. Topuria gratuitement.

Comment regarder regarder l’UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria gratuitement ?

N’oubliez pas de suivre l’action de l’UFC en direct sur MatchTV, où vous pourrez regarder gratuitement le combat entre Emmett et Topuria.

Voici comment contourner ces restrictions :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru

Emmett vs. Topuria : un affrontement électrisant

Préparez-vous à être témoin d’un affrontement explosif qui fera vibrer l’arène du VyStar Veterans Memorial le samedi 24 juin. Le choc entre Josh Emmett et Ilia « El Matador » Topuria, deux poids plumes talentueux, promet une bataille épique sur cinq rounds intenses.

Lors de ce combat, vous allez être captivé par le feu ardent qui anime Josh Emmett, surnommé « The Fighting Falmer » Josh Emmett, le redoutable « Fighting Falmer ». Avec 18 victoires éclatantes à son actif, il a bâti une réputation légendaire. Mais, sa détermination est encore plus brûlante après sa récente défaite par soumission contre Yair Rodriguez. Emmett est prêt à se relever, à se surpasser et à écrire une nouvelle page de son histoire. La fureur qui l’anime est indomptable.

D’un autre côté, Ilia Topuria, surnommé « El Matador », le lutteur espagnol de 26 ans, se démarque par sa force et sa puissance. Doté d’une maîtrise incroyable de la lutte, du grappling, de la boxe et du Jiu-jitsu brésilien, il est une véritable machine de guerre. Sa carrière professionnelle de plus de 8 ans est également marquée par une série ininterrompue de 13 victoires éblouissantes, témoignant de son talent prodigieux et de son statut d’invincible. Il incarne la passion, la détermination et l’excellence, prêt à repousser toutes les limites pour atteindre la gloire ultime.

Emmett et Topuria sont des adversaires redoutables, rendant difficile toute prédiction sur le vainqueur de ce combat. De plus, leur niveau de compétence et de détermination est exceptionnel. Alors, lequel des deux sortira victorieux de cette confrontation palpitante ? La réponse ce samedi 24 juin.

La carte complète de l’événement

Outre le match entre Emmet et Topuria, la soirée du 24 juin met en vedette certains des combattants les plus talentueux et redoutables de l’UFC. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables où chaque coup, chaque soumission et chaque KO peut changer le cours d’une carrière. Voici la carte complète de l’événement :

Combats principaux

J. Emmett – I. Topuria

A. Ribas – M. Barber

C. Brundage – S. Dumas

D. Onama – G. Santos

B. Allen – B. Silva

Combats préliminaires

N. Magny – P. Rowe

Z. Zhumagulov – J. Van

A. Lane – J. Tafa

R. Brown – W. Turman

M. Rebecki – L. Radzhabov

T. Ricci – G. Robertson

T. Peek – C. Mariscal

J. Emmers – J. Jenkins

T. Taira – K. Rodrigues

Emmett vs. Topuria : Vivez l’intensité de l’UFC Fight Night en direct sur les chaînes étrangères !

L’UFC Fight Night est un événement très attendu chez les fans de MMA. D’ailleurs, le prochain combat entre Emmett et Topuria promet d’être intense. Si vous voulez regarder cette confrontation en direct ou en replay, rendez-vous sur la chaîne MatchTV.

En parlant de MatchTV, cette chaîne de sport très populaire en Russie ne se limite pas à l’UFC. Elle offre également une couverture de nombreux événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques ou la Ligue des champions. Il y a de quoi satisfaire tous les amateurs de sports.

Cependant, la chaîne MatchTV peut bloquer l’accès à sa plateforme si vous n’avez pas une adresse IP locale. Pour contourner cette restriction, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est nécessaire. Grâce à cette solution, vous pourrez vous connecter à un serveur russe et accéder à tous les contenus de la chaîne. De plus, en utilisant un VPN, vous garantissez votre sécurité en ligne et préservez votre vie privée.

Quel VPN pour regarder l’UFC Fight Night : Emmett vs. Topuria ?

Si vous souhaitez contourner cette restriction imposée par MatchTV, utilisez un VPN comme NordVPN. Avec des serveurs dans plusieurs pays, dont la Russie, vous bénéficierez d’une adresse IP locale.

FAQ sur la compétition

Quand aura lieu l’UFC Fight Night Emmett vs. Topuria ?

L'UFC Fight Night aura lieu le 24 juin 2023.

Où aura lieu le combat ?

L’UFC Fight Night Emmett vs. Topuria aura lieu au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis.

À quelle heure regarder UFC Fight Night ?

Les matchs préliminaires commenceront le samedi à 17 h 30, tandis que les matchs principaux débuteront à 21h.