Si vous êtes un passionné de MMA en quête d’action intense, l’UFC 290 vous promet des combats épiques et des moments inoubliables. Et la meilleure partie ? Vous pouvez regarder l’UFC 290 gratuitement ! Plongez au cœur de l’action et vivez chaque coup, chaque soumission et chaque victoire du plus grand événement de combat au monde en direct.

Le samedi 8 juillet, préparez-vous à être témoin d’un véritable spectacle de puissance, de technique et de passion avec l’UFC qui se tiendra à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada ! Cet événement tant attendu réunit les plus grands combattants de l’UFC sur un même ring. Chacun prêt à se battre pour la gloire et la victoire.

Les cris de la foule en délire, les coups dévastateurs, les soumissions éblouissantes, l’ambiance électrique… Vous tiendront en haleine du début jusqu’à la fin. Alors, que vous soyez un fan chevronné de l’UFC ou que vous découvrirez ce sport palpitant, suivez notre guide pour regarder l’UFC 290 gratuitement.

Comment regarder l’UFC 290 gratuitement ? Pour profiter de la diffusion gratuite de l’Ultimate Fighting Championship sur la chaîne russe MatchTV, il est nécessaire de disposer d’une adresse IP locale. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

L’UFC 290 s’annonce comme un événement explosif qui secouera le monde du MMA. En tête d’affiche, le combat d’unification du championnat des poids plume de l’UFC opposera Alexander Volkanovski, le champion actuel, à Yair Rodríguez, le champion intérimaire. Ces deux guerriers vont s’affronter sans relâche pour déterminer qui est le véritable roi de la division.

Dans la catégorie des poids mouches, Brandon Moreno, le souverain incontesté de la division, défendra son règne face à Alexandre Pantoja dans une revanche électrisante qui fera trembler l’octogone. Attachez vos ceintures, cette bataille épique promet des échanges explosifs et des retournements de situation haletants. Chaque seconde sera une montée d’adrénaline et chaque mouvement un défi lancé qui resteront gravés dans les annales du MMA.

Mais ce n’est pas tout ! Robert Whittaker, ancien champion des poids moyens, se mesurera à Dricus du Plessis, l’ancien champion des poids welters de la KSW.Ce duel sera un véritable test pour les deux combattants. Il déterminera qui mérite une chance de reconquérir la ceinture des 185 livres. Le légendaire Robbie Lawler fera, lui aussi, son retour sur le ring pour affronter Niko Price dans un combat des poids welters où chaque coup porté résonnera comme un hommage à une carrière exceptionnelle.

Jalin Turner et Dan Hooker enflammeront, eux aussi, l’octogone lors de leur affrontement dans la catégorie des poids légers. Connus pour leur style unique, ces deux challengers ne manqueront pas de donner un spectacle à couper le souffle.

Une chose est donc sûre : la carte de l’UFC 290 est un véritable feu d’artifice de talent et de passion.

La carte complète de l’UFC 290

Des affrontements, des rivalités enflammées et des moments de bravoure attendent les amateurs de MMA du monde entier lors de l’UFC 290. Cette soirée promet des rencontres intenses qui repousseront les limites de l’adrénaline et de l’émotion. Voici la carte complète de l’événement :

Combats principaux :

Alexander Volkanovski vs Yair Rodríguez (Poids plumes)

Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja (Poids mouches)

Robert Whittaker vs Dricus du Plessis (Poids moyens)

Jalin Turner vs Dan Hooker (Poids légers)

Bo Nickal vs Tresean Gore (Poids moyens)

Combats préliminaires

Robbie Lawler vs Niko Price (Poids mi-moyens)

Sean Brady vs Jack Della Maddalena (Poids mi-moyens)

Yazmin Jauregui vs Denise Gomes (Poids pailles féminins)

Jimmy Crute vs Alonzo Menifield (Poids lourds-légers)

La programmation de l’évènement

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 9 juillet 2023 à 2 h du matin, suivis des combats principaux à 4 h du matin.

Débloquez l’Action intense de l’UFC 290 grâce aux chaînes étrangères

L’UFC 290, le rendez-vous ultime des combats de MMA, est un événement majeur de l’Ultimate Fighting Championship 2023 a ne surtout pas manquer. Mais que faire si vous ne pouvez pas accéder aux chaînes sportives payantes pour suivre l’action en direct ? Il existe une solution : les chaînes étrangères. En effet, certaines chaînes diffusent gratuitement les événements UFC en direct.

Parmi celles-ci, on retrouve la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv), qui propose une diffusion légale des combats de l’UFC sans aucun coût supplémentaire. Plongez dans l’intensité des combats en direct ou rattrapez les moments forts grâce à la fonction de replay.

Mieux encore, MatchTV propose une panoplie d’autres compétitions sportives en streaming gratuit, de la Formule 1 à l’UEFA Champions League. Et si vous ne parlez pas russe, Google Chrome est là pour traduire le site en français et faciliter votre expérience.

Cependant, il est essentiel de mentionner que MatchTV est géobloquée, ce qu’elle n’est accessible qu’avec une adresse IP russe. C’est là qu’un VPN pour le streaming entre en jeu. Cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques en modifiant votre adresse IP pour simuler une connexion locale. Cela vous permettra d’accéder à l’intégralité des contenus de la chaîne. Vous pourrez ainsi profiter des combats de l’UFC en streaming gratuit où que vous soyez. Les VPN offrent également de nombreux avantages en termes de sécurité. Ils cryptent votre trafic Internet et protègent votre vie privée en ligne.

De plus, des options de sécurité avancées, telles que le chiffrement AES-256 bits, le kill switch, le split tunneling et le double VPN, sont proposées par des fournisseurs de renom comme NordVPN pour garantir votre protection en ligne à tout moment.