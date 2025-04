Comment enregistrer une vidéo en streaming : Guide pratique

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir enregistrer un match sportif en direct, un webinaire ou un film pour le visionner plus tard, sans dépendre d’une connexion internet instable ou de liens manquants ? Vous n’êtes pas seul. Avec la multitude de contenus disponibles en streaming, apprendre à enregistrer des vidéos en streaming est devenu une compétence utile. Que ce soit sur un ordinateur ou un appareil mobile, il existe des moyens simples d’enregistrer des vidéos de haute qualité directement depuis votre écran.

Dans cet article, nous vous apprendrons à enregistrer du streaming Enregistrez des vidéos avec des outils fiables comme EaseUS RecExperts, OBS Studio et même des enregistreurs intégrés à Windows et macOS. Nous aborderons également les extensions de navigateur, leurs avantages et leurs inconvénients. En conclusion, vous comprendrez quels outils sont les mieux adaptés à vos besoins et comment les utiliser étape par étape, avec des captures d’écran pour plus de clarté.

Outils et logiciels pour l’enregistrement de vidéos en streaming

Renseignez-vous sur toutes vos options avant de suivre les instructions étape par étape. Enregistrer un match en direct, un séminaire d’entreprise ou un film en streaming nécessite des technologies spécifiques. Cette section présente les meilleurs logiciels de bureau et extensions de navigateur pour l’enregistrement de vidéos en streaming.

Logiciel d’enregistrement d’écran pour l’enregistrement de vidéos en streaming

Les enregistreurs d’écran performants peuvent capturer tout ce qui s’affiche sur votre écran, y compris les vidéos en streaming. Le plus ? Ils proposent souvent l’enregistrement audio, l’enregistrement programmé et le fractionnement automatique de la vidéo. Essayez ces trois options principales :

EaseUS RecExperts est un enregistreur d’écran convivial et sophistiqué pour Windows et macOS. Il a été spécialement conçu pour ceux qui souhaitent enregistrer des vidéos en streaming de haute qualité avec un minimum de latence.

Caractéristiques principales :

Enregistrez l’écran entier, une seule fenêtre ou une zone personnalisée.

Enregistrez simultanément l’audio du système et du microphone.

Planifiez les enregistrements à l’avance.

Exportez de nombreux formats, notamment MP4, AVI et MOV.

Les enregistrements longs peuvent être automatiquement arrêtés ou divisés.

Pourquoi il se démarque : Facile à utiliser et idéal pour enregistrer des flux en direct depuis Netflix, YouTube et d’autres plateformes, vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie ; configurez-le et appuyez sur Enregistrer.

OBS Studio

OBS Studio (Open Broadcaster Software) est une application gratuite et open source, appréciée des streamers et des utilisateurs expérimentés. Elle est compatible avec Windows, macOS et Linux.

Caractéristiques principales :

Aucune limite à la quantité de vidéo que vous pouvez enregistrer ou transmettre.

Décors et sources personnalisables (idéal pour les superpositions).

Enregistrements en haute définition, sans filigrane.

Prise en charge de nombreuses sources audio.

De nombreux plug-ins et un support communautaire.

Pourquoi il se démarque : OBS est une excellente option pour les utilisateurs férus de technologie qui souhaitent un contrôle total sur leurs enregistrements, notamment le débit binaire, la qualité et les superpositions. Cependant, sa prise en main est plus complexe qu’avec EaseUS RecExperts.

Enregistreurs de système d’exploitation intégrés (Windows et macOS)

Les outils d’enregistrement d’écran de base sous Windows et macOS peuvent capturer des vidéos en streaming.

Pour Windows :

Pour accéder à la barre de jeux Xbox sous Windows, appuyez sur « Win + G ». Elle peut capturer les fenêtres actives avec le son, mais pas tous les navigateurs ni le son du système.

Pour macOS :

Utilisez l’outil de capture et d’enregistrement d’écran intégré (Cmd + Maj + N) sur macOS. Vous pouvez enregistrer l’écran entier ou une fenêtre avec le son du microphone.

Pourquoi il se démarque :

Ce programme est idéal pour les enregistrements courts et ponctuels, car il est gratuit et installable. Ses options de programmation, de format et de découpage automatique sont limitées.

Extensions de navigateur pour l’enregistrement

Si vous ne souhaitez pas installer de logiciel, les extensions de navigateur peuvent être un moyen pratique de capturer des vidéos en streaming, en particulier celles qui sont lues dans la fenêtre du navigateur.

Extensions populaires et leurs fonctionnalités

Voici plusieurs extensions de navigateur qui méritent d’être mentionnées :

Loom : Loom vous permet d’enregistrer votre onglet de navigateur, votre webcam, ou les deux, en un seul clic. Les fichiers vidéo sont téléchargés sur le cloud pour un partage simplifié. Screencastify : Screencastify est une extension Chrome simple permettant d’enregistrer l’activité du navigateur. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 minutes gratuitement, puis payer pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Nimbus Capture : Nimbus Capture vous permet d’enregistrer des vidéos et des captures d’écran. Vous pouvez couper des films, ajouter des annotations et les télécharger directement sur le cloud. Awesome Screenshot : Awesome Screenshot combine des fonctionnalités de capture d’écran et d’enregistrement vidéo. Idéal pour les tutoriels et les démonstrations en ligne.

Limitations de l’enregistrement basé sur un navigateur

Bien qu’utiles, les modules complémentaires de navigateur présentent quelques inconvénients :

Limitation Description Aucune capture à l’échelle du système Ne peut enregistrer que ce qui se trouve dans le navigateur, pas les applications ou les lecteurs multimédias. Temps d’enregistrement limité Les versions gratuites limitent souvent la durée de la vidéo. Qualité vidéo inférieure Ce n’est pas idéal pour les flux HD ou les contenus à forte intensité de mouvement comme les sports ou les films. Aucune fonctionnalité avancée Manque d’options telles que la planification, le contrôle de la source audio ou le choix du format de sortie.

Utilisation : Utilisez des extensions de navigateur pour des activités simples comme la capture de tutoriels vidéo, de clips en direct ou de réunions. Les applications de bureau comme EaseUS RecExperts ou OBS Studio sont idéales pour des enregistrements plus longs ou de meilleure qualité.

Capturer des vidéos en streaming est facile avec les outils appropriés. Enregistrez vos divertissements préférés en suivant ces étapes détaillées sur ordinateur ou appareil mobile.

Enregistrez des vidéos en streaming sur votre ordinateur avec EaseUS RecExperts

EaseUS RecExperts, un puissant enregistreur d’écran pour Windows 7, 8, 10 et 11, simplifie la diffusion en direct. Il enregistre le son du système, l’entrée microphone, le plein écran, des zones spécifiques ou les fenêtres d’application avec une excellente qualité. Il enregistre les vidéos protégées sans écran noir, ce qui le rend compatible avec Netflix, Hulu et Amazon Prime. Suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Lancez l’application PC. Sélectionnez « Plein écran » pour capturer l’intégralité de l’écran ou « Région » pour vous concentrer sur une zone spécifique.

Étape 2. Ajustez les paramètres du son du système, du microphone et de l’enregistrement de la webcam en fonction de vos besoins.

Étape 3. Cliquez sur le bouton rouge « REC » pour démarrer l’enregistrement. Utilisez la barre d’outils à l’écran pour mettre en pause ou arrêter l’enregistrement.

Étape 4. L’enregistrement sera automatiquement sauvegardé une fois terminé. Recadrez ou améliorez votre vidéo avec l’éditeur intégré .

Suivez ces étapes pour enregistrer des vidéos en streaming depuis votre ordinateur avec EaseUS RecExperts. Son interface simple et ses fonctionnalités puissantes en font un excellent choix pour les débutants comme pour les experts.

Enregistrez des vidéos en streaming sur des appareils mobiles

Les fonctions d’enregistrement d’écran intégrées pour iOS et Android facilitent l’enregistrement de vidéos en streaming. Ces applications sont idéales pour les utilisateurs mobiles disposant d’une capacité suffisante pour enregistrer des programmes, des séminaires et des tutoriels en direct. Les vidéos sont stockées dans Photos ou Galerie pour une visualisation et un montage faciles.

Enregistrer une vidéo en streaming sur iPhone

Étape 1. Sur iPhone X ou modèle ultérieur, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le Centre de contrôle. Sélectionnez « Enregistrement de l’écran » (cercle dans un cercle).

Étape 2. Un compte à rebours de 3 secondes s’affiche. Accédez rapidement à la vidéo en streaming que vous souhaitez enregistrer. Une icône d’enregistrement rouge dans la barre d’état indique que l’opération a commencé.

Étape 3. Une fois terminé, appuyez sur la barre d’état rouge en haut et sélectionnez « Arrêter ».

Étape 4. Affichez ou modifiez votre enregistrement dans Photos.

Enregistrer des vidéos en streaming sur Android

Étape 1. Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran avec deux doigts pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Étape 2. Trouvez l’ icône « Enregistreur d’écran » (l’appareil ou le fabricant peuvent varier). Appuyez pour ouvrir.

Étape 3. Si vous y êtes invité, définissez les choix audio et sélectionnez « Démarrer ».

Étape 4. Lancez la lecture du contenu en streaming. Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur « Arrêter » dans le panneau de notifications une fois terminé.

Étape 5. Accédez à votre film enregistré dans la Galerie ou Photos.

Conclusion

Cet article présente des outils et des méthodes pour capturer facilement vos contenus préférés. EaseUS RecExperts, OBS Studio et les enregistreurs intégrés au système d’exploitation offrent des solutions flexibles adaptées à différents besoins et niveaux de compétence, sur ordinateur comme sur mobile.

EaseUS RecExperts est idéal pour les débutants comme pour les experts grâce à son interface utilisateur simple et ses fonctionnalités performantes. Sa capacité à enregistrer des vidéos de haute qualité sans filigrane ni contrainte de temps simplifie l’enregistrement. Les instructions étape par étape facilitent la capture de vidéos en streaming pour une visualisation hors ligne, la création de contenu ou la conservation. Respectez toujours les règles de droits d’auteur et utilisez ces outils correctement.

FAQ

Jetons un œil aux principales questions concernant l’enregistrement de vidéos en streaming :

Quel est le meilleur logiciel pour enregistrer des flux en direct ?

Le meilleur logiciel dépend de vos spécifications. Grâce à ses enregistrements programmés et à ses nombreux formats de sortie, EaseUS RecExperts est idéal pour des enregistrements simples et de haute qualité. Le puissant logiciel open source OBS Studio est idéal pour une personnalisation et un streaming sophistiqués.

Comment améliorer la qualité de mes enregistrements ?

Pour améliorer l’enregistrement :

Réglez votre résolution d’enregistrement en fonction de votre écran haute qualité.

Pour une vidéo plus fluide, réglez 60 ips.

Évitez le bruit de fond et assurez un éclairage approprié.

Pour réduire la charge du système, fermez toutes les applications inutiles.

EaseUS RecExperts prend en charge l’enregistrement HD et dispose de paramètres configurables.

Comment enregistrer une vidéo en streaming sur mon téléphone ?

La plupart des smartphones modernes disposent de capacités d’enregistrement d’écran intégrées :

Android : faites glisser votre doigt vers le bas pour déverrouiller les paramètres rapides et appuyez sur « Enregistreur d’écran ».

faites glisser votre doigt vers le bas pour déverrouiller les paramètres rapides et appuyez sur iOS : faites glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit pour trouver le centre de contrôle et sélectionnez « Enregistrement de l’écran » .

