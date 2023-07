Comment avoir Apple TV Plus gratuit avec votre PS4 et PS5 ?

Apple TV Plus est actuellement gratuit pour les utilisateurs de PS 5 et de PS 4 jusqu’au 31 juillet 2023. Cette opportunité est parfaite pour découvrir le contenu de qualité du service de streaming vidéo d’Apple.

Les étapes simples à suivre pour bénéficier de cette offre :

Pour les propriétaires de PS5 : 6 mois gratuits d’Apple TV+. Pour les utilisateurs de PS4 : 3 mois gratuits d’Apple TV+. Créez un compte PlayStation Network lié à votre console. Si vous n’avez pas d’identifiant Apple, créez-en un gratuitement. Recherchez et téléchargez l’application Apple TV sur votre PS5 ou PS4. Connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez-en un facilement. Profitez de l’essai gratuit d’Apple TV+ sur votre console.

Découvrez du contenu exclusif

Apple TV Plus propose une variété de séries populaires, telles que Ted Lasso et Foundation, ainsi que des films captivants comme Finch. De nouvelles séries et films sont régulièrement ajoutés pour enrichir votre expérience.

Annulez à tout moment

Si vous décidez de poursuivre votre abonnement après l’essai gratuit, il est possible de le faire à un tarif mensuel de 6,99 €. Si vous préférez annuler votre abonnement, n’oubliez pas de le faire avant le renouvellement automatique.

Profitez dès maintenant de l’offre spéciale d’Apple TV Plus gratuit sur votre PS 5 ou PS 4 et découvrez une nouvelle expérience de divertissement.

Top 3 des films/séries à regarder sur Apple TV Plus avec votre PS5/PS4

Parmi les choix innombrables de films/séries que vous pourrez visionner sur Apple TV Plus avec votre PS5/PS4, vous retrouverez les quelques suivants :

Severance

Ce qui commence comme un drame de bureau troublant se transforme en quelque chose de plus grand, plus sinistre et souvent plus drôle. Les performances d’Adam Scott, Britt Lower et Patricia Arquette captivent le public.

De plus, l’amitié discrète, mais touchante entre John Turturro et Christopher Walken attire tous les regards. Imaginez-vous vous séparer de votre version professionnelle, sans que chacune ne connaisse l’autre.

Ce drame, selon The Globe and Mail, « prend une impulsion de thriller et devient assez perturbant pour être cauchemardesque ». Rien de comparable à la télévision, et pour la fin…

Silo

Basée sur la série de livres Wool, cette épopée de science-fiction épique et claustrophobique se déroule sous terre. Après un événement apocalyptique, des milliers de personnes vivent dans un silo sans connaître son origine ou la possibilité de sortir.

Les secrets enfouis dans le silo se révèlent rapidement et certains sont prêts à tout pour les préserver. Malgré une légère baisse en milieu de série, cette histoire captive. Rebecca Ferguson incarne une shérif épuisée, Tim Robbins son supérieur et Common un homme à ne pas contrarier. The Verge le décrit comme une combinaison captivante de science-fiction dystopique et de thriller conspirationniste, mélangeant Hunger Games et Fargo.

On The Rocks

L’atout d’Apple TV Plus réside dans son engagement envers des films plus intéressants que les blockbusters. On The Rocks est l’antidote aux scènes CGI. Cette comédie dramatique met en vedette Bill Murray et Rashida Jones, avec une intrigue de tromperie conjugale.

C’est la troisième collaboration entre Murray et Sofia Coppola. AWFJ le qualifie de film chaleureux et captivant.The Guardian souligne la photographie magnifique et le mélange de nostalgie et modernité. C’est un film charmant et drôle.