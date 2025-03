Trust dévoile Vaiya et Zora : deux claviers ultra-performants

Trust élargit sa gamme de périphériques avec deux nouveaux claviers adaptés aux besoins des professionnels et des joueurs. Le Vaiya, un clavier sans fil multi-dispositifs, permet de jongler entre plusieurs appareils en toute fluidité. Le Zora, un clavier mécanique RGB, est conçu pour les gamers exigeants en quête de rapidité et de précision. Avec aun design durable et des fonctionnalités avancées, Trust continue d’innover pour offrir une expérience optimale à ses utilisateurs.

Vaiya : la productivité sans limite

Trust innove avec le clavier sans fil multi-dispositifs Vaiya, conçu pour les professionnels exigeants. Ce modèle permet de jongler entre quatre appareils grâce à une connectivité avancée. Il combine un récepteur USB 2,4 GHz et trois connexions Bluetooth. Compatible avec Windows, iOS, MacOS, Android et Chrome OS, il s’intègre parfaitement dans tous les environnements de travail.

Ses touches de type ciseaux assurent une frappe fluide et silencieuse. Sa batterie rechargeable offre jusqu’à six mois d’autonomie, et ses 12 touches multimédia Fn apportent un vrai confort d’utilisation. Le Vaiya allie ainsi confort et efficacité. De plus, sa conception intègre 55 % de plastique recyclé. Cela témoigne de l’engagement de Trust en faveur de l’environnement. Disponible dès maintenant au prix de 39,99 €, il constitue une solution idéale pour les travailleurs connectés.

Zora : la puissance au service du gaming

Destiné aux gamers les plus exigeants, le clavier mécanique Zora de Trust Gaming mise sur la performance et la personnalisation. Équipé de switches mécaniques linéaires Huano, testés pour plus de 50 millions de frappes, il garantit une réactivité optimale. Son anti-ghosting avec N-key rollover assure une reconnaissance précise de chaque commande. Ainsi, il garantit un contrôle total dans toutes les situations de jeu.

L’éclairage RGB personnalisable, avec ses 16,8 millions de couleurs, s’adapte à l’esthétique de chaque joueur. Son câble détachable de 1,8 m peut être remplacé par un modèle spiralé pour plus de flexibilité. Conçu avec une plaque en aluminium robuste et des pieds antiglisse réglables, il assure une stabilité parfaite, même lors des sessions de jeu intenses. Le Zora GXT 871 est disponible dès aujourd’hui à partir de 49,99 €. Avec ces deux nouveaux modèles, Trust confirme son engagement à offrir des claviers de qualité pour les professionnels et des passionnés de gaming.

