Le cauchemar de la franchise Star Wars est terminé : voici les nouveaux boss de LucasFilms !

C’est l’annonce qui fait souffler un vent de fraîcheur dans la galaxie ! Après des années de turbulences et de débats, Lucasfilm tourne enfin la page (Kathleen Kennedy) avec l’arrivée de ces nouveaux boss.

De meilleurs capitaines viennent de prendre les commandes du vaisseau Star Wars. Leur mission ? Ramener la sérénité et la vision à la saga la plus célèbre de l’univers. Qui sont ces nouveaux visages promis à un destin écrit dans les étoiles ? L’avenir s’éclaire enfin.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Star Wars : qui sont les nouveaux gardiens de la galaxie ?

L’ère Kennedy touche à sa fin. Après douze années à la présidence de Lucasfilm, Kathleen Kennedy s’apprête à passer le relais. Un mandat tumultueux, marqué par des sommets créatifs comme la série acclamée Andor, mais aussi par des divisions bruyantes au sein d’une fanbase plus passionnée que jamais. Aujourd’hui, Disney tourne la page et dévoile son plan de succession, un duo qui fait déjà scintiller l’espoir aux yeux des fans.

Dave Filoni : le protégé de George Lucas prend-il les rênes créatives ?

C’est la nouvelle qui enthousiasme les puristes : Dave Filoni serait nommé à la tête de la direction créative de Lucasfilm. Véritable bête de scène de l’univers étendu, Filoni n’est pas un nouveau venu. George Lucas l’a personnellement recruté pour superviser The Clone Wars, et beaucoup le considèrent comme son héritier spirituel. Derrière le succès phénoménal de The Mandalorian et d’Ahsoka, son nom est un gage de profonde compréhension du lore et d’un respect viscéral pour la mythologie originelle. Sa promotion semble un retour aux sources des plus prometteurs.

Mais qui pilote le vaisseau financier de Lucasfilm ?

Brillante idée de Disney : ne pas mettre toutes les responsabilités sur une seule paire d’épaules. Si Dave Filoni se concentre sur la narration, c’est Lynwen Brennan qui sera aux commandes opérationnelles et financières. Cette dirigeante chevronnée n’a pas attendu Disney pour connaître Lucasfilm sur le bout des doigts. Elle a rejoint Industrial Light & Magic en 1999, a accédé à sa présidence, avant que Lucasfilm ne la promeuve vice-présidente exécutive en 2015. Un parcours qui lui confère une maîtrise exceptionnelle des rouages de l’entreprise.

Ce duo peut-il enfin réconcilier la galaxie ?

Cette division des tâches entre un maître storyteller et une chef d’entreprise aguerrie est probablement la décision la plus inspirée de Disney concernant Lucasfilm. Elle reconnaît une évidence : une seule personne ne peut plus diriger l’empire Star Wars, devenu trop vaste. Même Kevin Feige, chez Marvel Studios, a semblé parfois débordé. Délesté des soucis budgétaires, Filoni peut se consacrer entièrement à tisser la toile narrative de la galaxie. À l’inverse, Brennan peut gérer les affaires en toute sérénité, sans interférence créative. Cette synergie pourrait être la clé pour apaiser les tensions et construire un avenir cohérent.

Et si cette formule avait été adoptée plus tôt ?

On ne peut s’empêcher de faire un peu d’uchronie : et si Disney avait mis en place cette structure à deux têtes il y a douze ans ?La période Disney aurait-elle été plus fluide, moins clivante ? Il est trop tard pour le savoir, mais mieux vaut tard que jamais. En plaçant un fils spirituel de George Lucas aux côtés d’une dirigeante historique, Disney offre enfin à Star Wars un cadre propice à retrouver sa magie et son unité. La Force est peut-être en train de se rééquilibrer.

