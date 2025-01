Le casque d’écoute Lenovo AI : votre allié pour devenir un expert linguistique au bureau

Alors que le CES 2025 est maintenant terminé. Il est encore temps de parler des meilleures innovations que le monde de la Tech a présenté. Lenovo a justement exposé un prototype de casque d’écoute alimenté par l’IA. Il améliorera les compétences linguistiques des travailleurs du monde entier selon ce que disent ces concepteurs.

La principale caractéristique de ce casque est sa capacité à fournir une traduction en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d’interagir dans différentes langues. Voici ce qu’il en est.

Le casque d’écoute piloté par l’IA de Lenovo

Au travail, on est à présent presque tous interconnectés ce qui fait que les interactions linguistiques sont maintenant courantes. Mais comment conclure un deal de la bonne manière quand on ne parle pas la même langue ? Le casque d’écoute de Lenovo peut résoudre ce problème, car il est doté d’une IA de traduction.

Et à ce qu’il paraît, il offrirait une traduction en temps réel et un clonage de la voix qui permet aux écouteurs d’imiter avec précision la voix d’un utilisateur. Le logiciel d’intelligence artificielle implanté dedans a été conçu par Lenovo.

De ce fait, un homme qui s’adresse à un autre homme entendra par exemple une voix masculine et ainsi de suite. Mais les tests et sa commercialisation future nous montreront si oui ou non c’est réellement efficace dans la vie réelle.

https://twitter.com/audaiuk/status/1878466103371792628

Les autres fonctions du casque d’écoute de Lenovo

Sinon, le casque d’écoute de Lenovo intègre également des fonctions avancées de surveillance de la santé grâce à Lenovo Virtual Care. Il peut effectuer un suivi biométrique de vos constantes grâce à un assistant virtuel alimenté par l’IA pour obtenir des informations personnalisées sur votre bien-être.

Ce casque pourrait également s’intégrer à l’Action Assistant de Lenovo, un concept d’automatisation des tâches également dévoilé au CES 2025. Alimentée par un grand modèle d’action (LAM), Action Assistant peut comprendre des instructions en langage naturel pour exécuter des flux de travail complexes.

Une conception assez avancée

Ensuite, j’imagine que c’est dans un souci d’efficacité que Lenovo a fait cela mais d’après l’image du concept, les écouteurs AI de Lenovo intègrent sept ports et boutons clés sur une oreille y compris le volume.

Il a aussi un bouton multifonction. C’est probablement destiné à la lecture ou à la mise en pause des médias. Sinon, cela peut aussi servir à répondre aux appels ou à l’activation d’un assistant vocal. Il faut le tester pour en avoir le cœur net.

Lenovo a également doté son casque d’écoute avec IA d’un bras de microphone pliable qui peut pivoter dans n’importe quelle direction pour une capture audio claire.

Un port USB-C devrait prendre en charge la charge rapide et potentiellement la connectivité filaire. Et il y a un bouton d’alimentation dédié ainsi qu’une grille de haut-parleur qui présente un design perforé.

Enfin, un bandeau rembourré et réglable complète le design du casque AI, et il est généralement utilisé pour assurer le confort lors d’un port prolongé.

