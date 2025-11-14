Call of Duty Black Ops 7: Guide du débutant et nos conseils pour gagner

Bienvenue dans l’arène trépidante de Call of Duty Black Ops 7 ! Prêt à dominer le champ de bataille mais un peu perdu entre l’Omni-mouvement et les modes Zombies ? On est là pour vous aider à y parvenir.

Ce guide est votre kit de survie ultime pour passer de chair à canon à machine de guerre. On vous livre toutes les astuces pour maîtriser les bases, gagner vos matchs et impressionner votre escouade. C’est parti !

Maîtrisez les bases avant de vous lancer

Avant toute chose, ajustez vos paramètres. Un des conseils les plus sous-estimés pour BO7 est de régler votre sensibilité et vos commandes avant de rejoindre de vraies parties. Allez dans Paramètres, puis Contrôleur ou Clavier & Souris, et testez la vitesse de visée au Champ de Tir. Commencez lentement et augmentez progressivement ; il est plus facile de s’adapter ensuite à des mouvements plus rapides que de désapprendre de mauvaises habitudes.

Entraînez-vous aussi au contrôle du recul. Chaque arme dans Black Ops 7 a un motif de tir spécifique. Vous devez apprendre ces motifs pour contrôler vos rafales. Vous pouvez également le faire avec un champ de vision confortable (90-100 est la fourchette idéale pour la plupart des joueurs).

Apprenez l’Omni-Mouvement rapidement

Ce n’est plus le mouvement de l’ancien Black Ops 2. BO7 introduit l’Omni-Mouvement, la capacité de sprinter, glisser ou plonger dans n’importe quelle direction. C’est un changement radical une fois maîtrisé. Utilisez-le pour esquiver les tirs de sniper, attirer les ennemis dans les angles et briser l’assistance à la visée ennemie.

Une des meilleures astuces de mouvement dans BO7 est d’intégrer des sauts muraux à vos déplacements. Vous pouvez rebondir sur les surfaces jusqu’à trois fois de suite. Utilisez-le créativement : sautez d’un mur pour atteindre des angles élevés, échapper à des combats serrés ou surprendre les joueurs en embuscade. Les pros que vous regardez sur YouTube ? Ils abusent tous des mouvements muraux, et vous devriez en faire autant.

Créez des équipements qui correspondent à votre style de jeu

Une fois que vous atteignez le Niveau 4, vous débloquez aussi les équipements personnalisés. Pour les débutants, il est toujours préférable de garder vos configurations simples au début. Concentrez-vous sur un fusil ou un pistolet-mitrailleur solide et associez-le à des talents fiables.

Voici une combinaison de départ qui fonctionne dans la plupart des modes :

Principal : Razorback ou XM4

Secondaire : Couteau de combat (pour une vitesse de sprint accrue)

Amélioration de terrain : Système Trophy

Talents : Fourrageur, Solution Rapide et Ninja

La règle d’or des conseils pour BO7 : ne copiez pas les équipements « meta » aveuglément. Apprenez d’abord ce qui correspond à votre rythme. Une fois que vous comprenez le contrôle de vos armes et le tempo de la carte, commencez alors à affiner les accessoires pour une visée plus rapide ou un recul mieux maîtrisé.

Jouez l’objectif, pas le tableau des kills

Tout nouveau joueur veut être en tête du classement, mais les joueurs intelligents se concentrent sur la victoire. Dans Domination ou Point Chaud, sécuriser et tenir les objectifs rapporte plus d’XP et aide votre équipe à gagner plus vite. Se jeter tête baissée dans les combats sans plan ne fait qu’alimenter les séries de kills ennemis.

Conseils de pro pour les modes objectif :

Restez près d’un abri lorsque vous capturez des zones.

Déposez un système Trophy pour bloquer les grenades.

Assurez-vous qu’un coéquipier surveille toujours les flancs.

Tournez tôt vers le prochain objectif au lieu de courir après les kills.

Campagne Coop



La campagne coop est l’endroit où vous apprendrez les fondamentaux comme :

La conscience de la carte

L’utilisation des abris

Un tempo intelligent

La communication avec votre escouade

Chaque mission dans Black Ops 7 récompense la coordination : quand un joueur avance, un autre doit contourner ou fournir une couverture.

Un conseil BO7 moins connu : rejouer les missions après les avoir terminées une fois. Les missions de fin de jeu dans Avalon ajustent la difficulté et récompensent avec de meilleurs butins et des camouflages lors des runs répétés. C’est un entraînement parfait avant de plonger dans le chaos du multijoueur.

Zombies : Ne vous précipitez pas

Le mode Zombies dans Black Ops 7 est brutal si vous y jouez comme à une course. Concentrez-vous sur le développement de votre économie. Utilisez l’Essence pour acquérir l’armure avant les perks ; l’armure de Niveau 2 vous rend plus résistant que le Jugger-Nog dans les rounds précoces.

Ramassez la Ferraille dès qu’elle tombe et utilisez-la à l’Arsenal pour améliorer la rareté de vos armes. le Pack-a-Punch est puissant, mais les améliorations de rareté vous donnent des dégâts constants plus tôt. Et quand vous trouvez « la Vieille Tessie », le véhicule merveilleux, protégez-la comme si votre vie en dépendait, car c’est le cas. Les Zombies la détruiront rapidement si vous ne vous déplacez pas vite entre les zones.

Si vous avez du mal à survivre, priorisez d’abord ces perks :

Jugger-Nog (plus de santé)

Stamin-Up (sprint plus rapide)

Speed Cola (vitesse de rechargement)

Quick Revive (auto-révification et régénération de santé)

Optimisez votre progression



La progression dans Black Ops 7 est cumulative à travers tous les modes. L’EXP, les niveaux d’armes ainsi que les défis de camouflage contribuent tous à votre rang global.

Les défis quotidiens sont votre raccourci pour progresser plus vite. Vérifiez-les avant chaque session. En compléter ne serait-ce que quelques-uns offre de bons boosts d’EXP et de progression dans le Passe de Combat.

Et n’ignorez pas le Champ de Tir. C’est votre laboratoire d’essai pour chaque arme, accessoire et réglage de sensibilité. Les joueurs qui dominent les matchs classés ? Ils passent du temps ici entre les parties pour peaufiner leurs configurations.

Dernières réflexions

Ces conseils pour BO7 n’ont pas pour but de faire de vous un pro du jour au lendemain, mais de vous donner les bases pour vous améliorer rapidement. Concentrez-vous sur une classe d’armes, maîtrisez l’Omni-Mouvement, gardez l’armure et les perks comme priorité dans les Zombies, et communiquez dans les modes en équipe. Chaque match vous apprend quelque chose de nouveau, à condition d’y prêter attention.

Et si vous êtes du genre à aimer exhiber des camouflages rares pendant que vous apprenez, vous pouvez vous procurer le boost pour le Camouflage Genesis de BO7 sur MitchCactus. C’est le tout premier Camouflage de Maîtrise de Campagne dans Call of Duty, débloqué pour les 30 armes, 100% légitime et complété par de vrais pros. Évitez la grind, jouez à votre façon, et avez un style divin en le faisant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn