Bose sort une enceinte Bluetooth très chic

Bose vient tout juste de lancer une nouvelle addition à sa gamme d’enceintes Bluetooth : la Bose SoundLink Home. Ce module sonore promet une expérience acoustique exceptionnelle et se distingue également par un design élégant et moderne. Découvrons ensemble les caractéristiques et innovations de ce nouveau produit phare.

La Bose SoundLink Home, une enceinte design et portable

Bose a toujours eu un œil de maître pour combiner performance et élégance et la SoundLink Home ne fait pas exception. Déjà, elle est relativement compacte avec une hauteur de 21,59 cm, une largeur de 11,18 cm et une profondeur de 5,8 cm. Ces proportions lui permettent de s’intégrer dans tous types d’environnements, que ce soit un salon sophistiqué ou une chambre cosy.

La finition sobre et chic de la Bose SoundLink Home la rend particulièrement attrayante. Fini le temps des gadgets flashy aux couleurs criardes. Bose mise ici sur un look minimaliste avec des lignes épurées et des matériaux premium. D’une part, le corps de l’enceinte en aluminium anodisé ajoute une touche de raffinement. D’autre part, la grille métallique perforée assure la protection des haut-parleurs et contribue à une diffusion homogène du son.

Une autre force notable de la Bose SoundLink Home réside dans sa portabilité. Pesant moins d’1 kg, elle permet aux utilisateurs de profiter de ses fonctionnalités partout et à tout moment. De plus, l’ajout d’une poignée ergonomique facilite grandement son transport.

Performance sonore de l’enceinte Bluetooth de Bose

Passons maintenant à ce qui intéresse le plus les passionnés de musique : la qualité sonore. La Bose SoundLink Home promet neuf heures d’autonomie grâce à sa batterie rechargeable. Non content de proposer une longue durée de vie, ce modèle délivre aussi un son riche et immersif. Naturellement, la qualité de la Bose SoundLink Home a un prix. Proposée à environ 198 €, l’enceinte se situe dans la catégorie haut de gamme.

Toutefois, pour un prix plus abordable de 135 €, la SoundLink Flex de deuxième génération offre une alternative plus robuste. Avec une autonomie allant jusqu’à 12 heures, un temps de recharge de 4 heures, une résistance à l’eau classée IP67, cette enceinte portable est idéale pour des environnements plus exigeants. Il propose également la technologie Position IQ, qui ajuste automatiquement le son en fonction de la position du haut-parleur.

