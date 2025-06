AOV PT IMOU : alimentation solaire et 4G pour une sécurité totale

in

IMOU révolutionne la vidéosurveillance avec la caméra AOV PT : une solution de sécurité sans faille. Caméra sans fil, alimentée par batterie et panneau solaire, l’AOV PT assure une sécurité continue 24h/24, même sans Wi-Fi ni électricité.

IMOU, leader des solutions de sécurité intelligentes, a dévoilé sa dernière innovation : la caméra AOV PT. Grâce à sa batterie, son panneau solaire et la technologie Always-on Video (AOV), cette caméra assure une surveillance continue 24h/24, 7j/7. Elle fonctionne sans interruption, même en l’absence de connexion Wi-Fi ou d’électricité. Conçue pour les environnements les plus isolés, l’AOV PT est idéale pour sécuriser des lieux comme des résidences secondaires, des chantiers ou des exploitations agricoles.

Une autonomie jamais vue dans la vidéosurveillance

La caméra AOV PT d’IMOU se démarque par son autonomie exceptionnelle. Grâce à un panneau solaire de 5W et une batterie de 10 000 mAh, elle peut fonctionner en continu, même par faible luminosité. En effet, seulement deux heures de soleil suffisent à recharger la batterie pour une journée complète de surveillance, avec jusqu’à 100 déclenchements par jour. La gestion intelligente de l’énergie permet également de réduire considérablement la consommation de stockage. Cela rend la vidéosurveillance plus efficace, sans compromettre la qualité d’enregistrement.

Une qualité d’image inégalée et une détection précise

La caméra AOV PT est équipée d’un capteur 5MP capable de capturer des vidéos en résolution 3K (2880 x 1620 px). Elle garantit des images d’une clarté optimale, même la nuit. Son système de détection avancée, développé grâce à l’algorithme IMOU Sense, est capable d’identifier des mouvements jusqu’à 25 mètres avec une précision supérieure à 98 %. Cela permet ainsi de limiter considérablement les fausses alertes. Cette caméra capture des vidéos en continu, optimisées par des enregistrements time-lapse, et permet de visualiser facilement les détails, tels que les plaques d’immatriculation ou les visages.

Connectivité renforcée pour tous les environnements

L’AOV PT garantit une connectivité fiable dans les lieux les plus isolés grâce à une double connexion 4G LTE et Wi-Fi. Elle est équipée d’une carte SIM préinstallée avec 6 Go de données offerts. Cela permet une installation rapide, sans avoir à souscrire un abonnement complexe. Que ce soit pour sécuriser un site éloigné ou une résidence secondaire, cette caméra IMOU fournit une couverture réseau continue. Elle supprime ainsi la nécessité d’un accès Internet traditionnel. Conçue pour résister aux intempéries grâce à sa certification IP66, elle est idéale pour une installation en extérieur, où qu’elle soit nécessaire.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn