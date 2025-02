J’ai testé la caméra Imou Cruiser Dual ! Cette solution suffit-elle pour la surveillance extérieure ?

Je suis ravi de partager avec vous mon expérience avec la caméra de surveillance extérieure Imou Cruiser Dual. Sur le papier, elle promet beaucoup : double objectif pour une couverture optimale, vision nocturne en couleur, rotation motorisée à 360°, et une résolution 3MP. Mais ces promesses tiennent-elles vraiment la route une fois la caméra installée ?

Face à des concurrentes bien établies, la Cruiser Dual doit prouver qu’elle peut allier performance et simplicité d’utilisation. Elle est notamment positionnée face à des modèles comme la Reolink Argus 4 Pro et l’EZVIZ C8C. Pour constater en conditions réelles sa configuration et ses fonctionnalités, je l’ai utilisé pendant plusieurs jours. Le test maintenant fait, je vous livre mon avis honnête sur ce que vaut vraiment cette caméra au quotidien.

Caractéristiques techniques

Résolution : 3MP (objectif fixe), 5MP (objectif rotatif)

: 3MP (objectif fixe), 5MP (objectif rotatif) Indice de protection : IP66

: IP66 Températures de fonctionnement : de -30 °C à +50 °C

: de -30 °C à +50 °C Modes de vision nocturne : Couleur, infrarouge, intelligent

: Couleur, infrarouge, intelligent Détection : Personnes et véhicules avec IA Imou SENSE™ (alertes instantanées)

: Personnes et véhicules avec IA Imou SENSE™ (alertes instantanées) Stockage : Carte SD, stockage local, essai cloud Imou Protect 30 jours

: Carte SD, stockage local, essai cloud Imou Protect 30 jours Connexion : Wi-Fi 2.4GHz, port Ethernet

: Wi-Fi 2.4GHz, port Ethernet Audio : Haut-parleur et microphone intégrés avec annulation d’écho

: Haut-parleur et microphone intégrés avec annulation d’écho Alertes de sécurité : Sirène et projecteur personnalisables

: Sirène et projecteur personnalisables Accès multi-utilisateurs : Jusqu’à 4 flux en direct et partage avec 6 personnes

: Jusqu’à 4 flux en direct et partage avec 6 personnes Personnalisation : Zones de détection et programmation des alertes

: Zones de détection et programmation des alertes Stockage intelligent : Mode AOR pour économiser jusqu’à 85 % d’espace

: Mode AOR pour économiser jusqu’à 85 % d’espace Angle de vision : Panoramique et inclinaison automatique

: Panoramique et inclinaison automatique Contenu de la boîte : Caméra, adaptateur d’alimentation, guide de démarrage, gabarit de montage, vis et connecteur étanche

Que dire du design et de la qualité de fabrication ?

Dès l’ouverture de la boîte, la Imou Cruiser Dual donne immédiatement une impression de solidité. Son boîtier en plastique renforcé, certifié IP66, promet une résistance à toute épreuve face aux caprices de la météo. La caméra de surveillance peut fonctionner, qu’il y ait de fortes pluies ou que les températures soient extrêmes, de -30 °C à 50 °C. Autant dire qu’elle est taillée pour une installation extérieure, même dans des conditions difficiles.

D’ailleurs, son design épuré et arrondi, associé à une base motorisée, permet une couverture optimale. L’objectif rotatif assure une vue à 360°, tandis que l’objectif fixe couvre un angle de 87°. Toutes les zones mortes sont ainsi presque éliminées. Côté connectivité, deux antennes Wi-Fi bien positionnées assurent une réception stable du signal. C’est un vrai plus pour les installations éloignées du routeur.

En outre, l’installation est un jeu d’enfant grâce à la plaque de fixation fournie. Celle-ci offre plusieurs options de montage : mur, plafond ou poteau. Avec un câble d’alimentation de trois mètres, le positionnement reste flexible. Seul petit hic, l’absence de batterie intégrée oblige à un branchement constant, ce qui peut poser problème si l’accès à une prise est limité.

L’une des fonctionnalités qui impressionnent directement dans la Imou Cruiser Dual est son son double objectif, qui change complètement la donne en matière de surveillance. Avec son objectif fixe de 3MP et son objectif rotatif de 5MP (ou 3MP selon le modèle), cette caméra offre une qualité d’image bien supérieure au classique 1080p. L’objectif inclinable permet de zoomer sur des détails cruciaux, comme une plaque d’immatriculation ou un visage, sans perte de netteté. C’est un véritable atout pour ceux qui veulent allier une vision d’ensemble et une surveillance ciblée des points sensibles.

Autre point fort que j’ai particulièrement apprécié : le mode d’enregistrement économique AOR. La caméra capture une vidéo plein écran uniquement lorsqu’un mouvement suspect est détecté. Elle se contente d’enregistrer une image par seconde le reste du temps. Résultat ? Une gestion intelligente de l’espace de stockage. Elle permet de conserver davantage de séquences sans nécessiter une carte mémoire de grande capacité.

La vision nocturne est aussi un autre aspect bluffant de la Imou Cruiser Dual. Grâce à ses LED intégrées, elle est capable de fournir des images en couleur même en pleine nuit. Pour ceux qui préfèrent rester discrets, il est possible de basculer sur la vision infrarouge en noir et blanc. Celle-ci offre une excellente lisibilité des scènes sombres.

D’ailleurs, j’ai trouvé le mode intelligent particulièrement pratique. La caméra alterne automatiquement entre infrarouge et couleur dès qu’un mouvement est détecté. Elle garantit ainsi une surveillance optimale tout en économisant de l’énergie.

Et la détection intelligente et les notifications ?

Quand j’ai utilisé la Imou Cruiser Dual en conditions réelles, j’ai été bluffée par l’intelligence de la détection qu’elle offre. Grâce à son IA IMOU SENSE™, la caméra connectée est capable d’analyser son environnement avec une précision impressionnante. Contrairement à d’autres modèles que j’ai testés, elle ne se laisse pas berner par le moindre mouvement de feuilles ou le passage d’un chat. Ici, chaque alerte a du sens. La technologie embarquée peut identifier avec une rapidité étonnante les personnes, les véhicules ou tout autre mouvement suspect en seulement 0,02 seconde.

De plus, j’ai particulièrement apprécié la réactivité des notifications envoyées sur mon smartphone via l’application Imou Life. Chaque détection est instantanément signalée. Et en prime, la caméra peut activer une sirène locale en cas d’intrusion suspecte, comme lorsqu’une personne s’approche trop près de ma voiture. Cette fonctionnalité m’a apporté une tranquillité d’esprit, sachant que je pouvais réagir rapidement en cas de besoin.

Un autre atout que j’ai trouvé extrêmement pratique : la personnalisation des zones de surveillance et des horaires d’alarme. J’ai pu configurer la caméra pour qu’elle ne surveille ma cour qu’à partir de la tombée de la nuit. Les alertes inutiles en journée sont ainsi évitées. J’ai aussi défini des zones précises, comme l’entrée de mon garage. Comme ça, je pouvais me concentrer sur les points stratégiques sans être envahie de notifications superflues.

Enfin, le suivi automatique m’a vraiment impressionné. Dès qu’un individu est détecté, la caméra le suit dans son champ de vision. Elle assure donc une couverture optimale sans que j’aie à intervenir manuellement. Cette fonctionnalité est idéale pour garder un œil attentif sur ce qui se passe en temps réel.

Quelles autres fonctionnalités importantes mentionner ?

La Imou Cruiser Dual me permet également d’interagir à distance. Elle dispose d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Ainsi, j’ai pu échanger facilement avec un livreur alors que j’étais au bureau, ou même avertir un visiteur indésirable en temps réel.

Cette fonction de communication bidirectionnelle s’est révélée incroyablement pratique au quotidien. Elle s’est avérée notamment nécessaire pour donner des instructions ou simplement rassurer mes proches en mon absence. Et si jamais une situation suspecte se présente, l‘alarme sonore intégrée peut être déclenchée automatiquement ou d’un simple clic via l’application. C’est un vrai plus pour dissuader les intrus.

Côté stockage, la caméra propose plusieurs solutions adaptées à différents besoins. Pour ma part, j’ai opté pour une carte microSD (jusqu’à 256 Go). Cette option est idéale pour garder un accès local à mes enregistrements sans dépendre d’un abonnement.

Pour ceux qui souhaitent une solution plus flexible et accessible à distance, le stockage cloud proposé par Imou – moyennant un abonnement – est une alternative intéressante. La caméra est également compatible avec les systèmes NVR via le protocole ONVIF. Cela permet une intégration facile dans un système de vidéosurveillance plus complet.

Enfin, la connectivité est un autre point fort. J’ai d’abord utilisé la caméra en Wi-Fi, ce qui m’a offert une grande liberté d’installation. Toutefois, pour une stabilité optimale, j’ai rapidement préféré le branchement via un câble Ethernet. Cette option garantit un flux vidéo plus fluide et sans interruption, un critère essentiel pour une surveillance fiable.

Après la phase de test, je me suis demandé comment la caméra se positionne face à d’autres modèles populaires du marché. J’ai donc pris le temps de la comparer avec quelques références bien connues. Le constat est sans appel : elle a de sérieux arguments à faire valoir.

Prenons par exemple la Reolink Argus 4 Pro. Son principal atout réside dans sa résolution 4K UHD (3840 x 2160). Caméra fonctionne aussi sans fil et propose plusieurs fonctionnalités de très haut de gamme. Toutefois, malgré ses performances, la durée de vie de la batterie peut poser problème, notamment dans les climats froids où son autonomie tend à diminuer.

De plus, l’application qui l’accompagne, bien que fonctionnelle, pourrait être améliorée pour une meilleure ergonomie. Un autre point à considérer est son prix relativement élevé qui avoisine les 250 euros en France. La Reolink Argus 4 Pro est donc bien moins abordable que l’Imou Cruiser Dual, disponible dès 84,99 euros.

De son côté, la EZVIZ C8C propose également une rotation à 360° et un design plutôt élégant. Sa vision nocturne en couleur est intéressante. Mais là encore, l’absence de téléobjectif et des options d’IA plus basiques la rendent moins performante en matière de surveillance avancée. La Imou Cruiser Dual se distingue par son double objectif et ses fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. Elle est donc plus polyvalente que ses concurrents dans sa gamme de prix.

