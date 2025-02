IMOU Cell 3C All In One : la caméra extérieure à autonomie illimitée

La IMOU Cell 3C All In One est une caméra de surveillance extérieure sans fil qui combine autonomie illimitée, haute qualité d’image 2K QHD et détection intelligente. Grâce à son panneau solaire orientable et sa batterie 5000 mAh, elle garantit une surveillance continue sans contrainte de recharge. Avec ses nombreuses fonctionnalités, cette caméra s’adapte parfaitement aux besoins des utilisateurs. Conçue pour résister aux intempéries avec sa certification IP66, elle offre une protection optimale de jour comme de nuit.

Une autonomie illimitée grâce à l’énergie solaire

IMOU dévoile la Cell 3C All-in-One, une caméra extérieure sans fil conçue pour garantir une surveillance continue et efficace. Grâce à son panneau solaire intégré et sa batterie haute capacité de 5000 mAh, elle assure une autonomie de 120 jours sur batterie seule. Avec l’énergie solaire, son autonomie devient illimitée. Son panneau solaire détachable et orientable optimise la production énergétique, même dans des configurations complexes.

L’application IMOU Life permet aux utilisateurs de surveiller le niveau de batterie en temps réel et d’ajuster les paramètres pour maximiser l’autonomie. Cette gestion intelligente assure un fonctionnement fluide sans interruption. Elle offre également une sécurité renforcée.

Une qualité d’image et une vision nocturne optimisées

La caméra IMOU Cell 3C All-in-One filme en 2K QHD. Elle garantit des images nettes et détaillées de jour comme de nuit. Elle est équipée de quatre modes de vision nocturne, adaptés aux besoins des utilisateurs. Le mode intelligent, en particulier, bascule automatiquement de l’infrarouge à la couleur lorsqu’un événement est détecté. Cette technologie dissuade efficacement les intrus et améliore la clarté des enregistrements. Certifiée IP66, elle résiste aux intempéries et garantit une surveillance fiable en toutes circonstances. Elle reste performante face à la pluie, au vent ou à la poussière.

Une sécurité avancée et des fonctionnalités pratiques

Grâce à l’application IMOU Life, la caméra offre des options de personnalisation avancées. Les zones de détection offrent une surveillance ciblée. Elles réduisent ainsi les fausses alertes. Les périodes de protection programmables assurent une tranquillité d’esprit totale. En cas d’intrusion, la caméra déclenche une sirène de 110 dB et un projecteur LED. Ce dispositif renforce la dissuasion.

Dotée d’un audio bidirectionnel, elle permet une communication instantanée avec les visiteurs. Elle offre aussi une fonction d’enregistrement à intervalles, idéale pour capturer des instants comme un lever de soleil. De plus, un bouclier de confidentialité numérique peut être activé à tout moment via l’application. Cela garantit une protection de la vie privée.

Les vidéos sont compressées en H.265 pour une meilleure efficacité de stockage. Elles peuvent être enregistrées sur une carte microSD (jusqu’à 256 Go) ou sauvegardées dans le cloud via IMOU Protect. Disponible dès maintenant sur Amazon et chez Leroy Merlin, la caméra IMOU Cell 3C All-in-One allie performance, autonomie et sécurité avancée pour une surveillance optimale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

