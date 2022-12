Alice in Borderland : la fin de la  saison 2 expliquée pour la série Netflix

Quelle fin pour la saison 2 d’Alice in Borderland ? Si vous vous êtes posé cette question, prenez une tasse de thé et plongez dans la lecture. Nous allons décortiquer ensemble cette série, l’une des plus glauques sur Netflix !

Après une saison 1 sombre sans être gore pour autant, Alice in Borderland est revenu avec une saison 2 ! Que feriez-vous si vous êtes prisonnier dans un environnement post-apocalyptique et que vous devrez participer à des jeux morbides pour rester en vie ? Cela vous rappelle quelque chose n’est-ce pas ? Effectivement, Alice in Borderland ressemble à peu près à Squid Game l’un des dramas nord-coréens les plus populaires. L’histoire se base sur le manga écrit et réalisé par Haro Aso et elle ne cessera de vous surprendre ! En attendant la sortie d’une future saison 3, nous allons décortiquer la fin de la saison 2 dans cet article.

Un petit synopsis pour mieux comprendre la fin de la saison 2 d’Alice in Borderland

Dans un Tokyo moderne, détruit par un évènement inexpliqué, les survivants doivent se battre pour obtenir une passe dans ce nouveau royaume connu sous le nom de Borderland. Sauf que chaque passe possède une date d’expiration. Une fois son passeport périmé, son détenteur est abattu à la vue de tous. Le seul moyen d’échapper à ce sort et de continuer de vivre c’est de participer à une série de jeux plutôt sadiques. Des cartes sont donc attribuées à chaque joueur avec des couleurs différentes.

Chacune d’elle fait référence à un type de jeu bien précis. Fourberie, malice, mensonge, tromperie animeront chaque jeu pour ne laisse la place qu’à un seul vainqueur. Dans la saison 1, nous avons pu voir Arisu (Kento Yamazaki), la passionnée d’escalade Usagi (Tao Tsuchiya) et le reste des survivants qui essaient de survivre en frayant un chemin à travers les jeux. Qui a récupéré le maximum de cartes ? Qui a tué le plus grand nombre de participants ? Seuls les meilleurs sortiront de ce jeu morbide pour avoir droit à une seconde vie !

Alice in Borderland : une saison 2 pleine de suspense jusqu’à la fin

Après la première saison, Arisu, Usagi, le timide Tatta (Yutaro Watanabe), la fougueuse Kuina (Aya Asahina) et le très marqué Niragi (Dori Sakurada) ont affronté Kyuma (Tomohisa Yamashita) et sa bande, le leader d’un groupe qui croit vraiment que tous les membres de son équipe sont égaux. Ce fut une bataille difficile qui a failli se terminer par la mort de nos héros. Mais à la dernière minute, c’est Tatta qui a trouvé le moyen de remporter la partie.

Chaque joueur a reçu un bracelet indiquant sa valeur en points. Les joueurs des différentes équipes étaient encouragés à se « battre », ce qui, dans ce cas, signifiait se toucher. Une fois le contact établi, celui qui avait le moins de points perdait la bataille. Après s’être fait dire qu’il avait été égoïste et peu concentré toute sa vie, Tatta s’est coupé la main afin qu’Arisu puisse utiliser son bracelet pour abattre lui-même le roi de trèfle. Son plan a fonctionné, mais ce geste lui a également coûté la vie. Une fin triste mais héroïque pour jouer avec le sentiment des téléspectateurs.

Où était Chishiya (Nijirō Murakami), notre étudiant en médecine manipulateur, pendant tout ce temps ? Il affrontait le valet de cœur. Tous les participants à ce jeu ont reçu des colliers qui affichaient leur costume à l’arrière de leur cou. Ces colliers ne pouvaient être vus que par les autres participants. Périodiquement, tous les joueurs devaient entrer dans des chambres et annoncer leur couleur. Dire le mauvais costume signifiait la mort instantanée, alors oui, les enjeux étaient élevés. Le jeu a finalement été remporté par Sunato Banda (Hayato Isomura) et Ōki Yaba (Maiguma Katsuya), qui ont laissé vivre Chishiya dans un geste inhabituellement gentil.

Fin de la saison 2 d’Alice in Borderland : ce déclic qui change tout

Après tout, la Reine de Cœur avait en quelque sorte raison. D’une certaine manière, toute cette histoire n’était qu’une hallucination. A la fin de la saison 2, les fans de la saga découvrent comment cet enfer a commencé ? Le jour où Arisu et ses amis Chōta (Yūki Morinaga) et Karube (Keita Machida) ont vu des feux d’artifice autour de la gare de Shibuya, Tokyo a sombré dans le chaos. Dans les derniers moments d’Alice in Borderland, la série revient sur ce jour fatidique. Seulement, le feu d’artifice qu’Arisu, Chōta et Karube ont vu n’était pas un feu d’artifice mais plutôt une météorite.

Chōta et Karube ainsi que plusieurs autres personnes sont mortes lors de la collision, tout comme à Borderland. Mais Arisu, Usagi, Chishiya, Kuina, Niragi, Rizuna, Heiya et Aguni ont tous survécu. Il est sous-entendu que tout ce qui s’est passé à Borderland était une sorte de limbes, soit une hallucination collective, soit un royaume entre la vie et la mort qu’Arisu a vécu pendant la seule minute où il était « mort ».

Un épisode 8 qui nous dévoile des secrets encore plus sordides ou presque !

L’épisode 8 montre ce qui est réellement arrivé à tous les survivants de Borderland. L’intrigue nous laisse croire que Rizuna et Aguni ont survécu après avoir été placés en soins intensifs. Chishiya s’est retrouvé dans un lit d’hôpital à côté de son ancien rival Niragi, et les deux ont pu plaisanter ensemble. Kuina a retrouvé ses parents transphobes après les avoir fuis. Heiya a perdu sa jambe dans l’explosion. Nous voyons mêm ce qui est arrivé au petit enfant qu’Arisu et Usagi ont protégé lors du défi de la dame de pique. Il s’en est sorti avec des blessures mineures à la tête. Il ne reste plus qu’Arisu et Usagi.

Les tourtereaux se sont croisés devant le distributeur automatique de l’hôpital. Arisu a demandé à Usagi s’ils s’étaient déjà rencontrés, et elle a répondu par la négative. Mais après avoir parlé avec lui un peu plus longtemps, elle a changé d’avis. Ils se sont promenés ensemble, et Arisu a pris la décision d’arrêter les jeux vidéo en s’ouvrant au monde.

Dans les derniers instants d’Alice in Borderland, la caméra se pose sur une table à l’extérieur de l’hôpital, avec des cartes à jouer qui se sont éparpillées dessus. Toutes les cartes ont été détruites, sauf une : le Joker. Cela signifie-t-il que tout cela était faux et que Borderland est en fait la réalité ? Est-ce une blague que le créateur du manga, Haro Aso, nous fait à tous ? S’agit-il d’un pilote backdoor qui nous fera entrer dans la suite logique d’une saison 3 ? Honnêtement, nous n’en avons aucune idée. Quoi qu’il en soit, cela fera réellement plaisir aux fans de la série de retrouver les héros dans une nouvelle aventure.

