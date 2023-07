Acheter sa plaque d’immatriculation en ligne : comment faire ?

Pour acheter sa plaque d’immatriculation en ligne, il suffit généralement de faire quelques clics sur Internet et d’attendre que la commande soit livrée. Cependant, avant de valider la transaction, il est essentiel de prendre en compte certains critères de choix.

Grâce à l’explosion d’Internet, il est désormais possible de réaliser son shopping sans avoir à se rendre dans les magasins physiques. La plupart des procédures administratives qui ne pouvaient être effectuées qu’en présentiel ont même été digitalisées afin de répondre aux exigences actuelles de la population. Si vous souhaitez acheter votre plaque d’immatriculation en ligne, vous avez intérêt à prendre connaissance des informations suivantes.

Les avantages d’acheter sa plaque d’immatriculation en ligne

Le premier avantage des procédures réalisées via Internet réside dans le gain de temps apporté. En effet, vous avez la possibilité de passer votre commande en seulement quelques minutes, puis de continuer de vaquer à vos occupations. Vous ne serez même pas obligé de vous déplacer et dépenser votre argent dans les frais de transport ou dans les carburants.

De plus, votre plaque d’immatriculation achetée en ligne sera envoyée à votre domicile dans moins de 72 heures. Elle sera livrée dans un emballage particulièrement soigné qui vous fera certainement plaisir à la réception.

Par ailleurs, vous obtiendrez également les systèmes de fixation dont vous aurez besoin pour installer l’accessoire. Vous pouvez même choisir la qualité et le type des rivets. Il vous suffit de sélectionner rigoureusement le prestataire auquel vous allez placer votre confiance.

Les réglementations et les sanctions applicables en la matière

Avant d’acheter votre plaque d’immatriculation en ligne, vous devez vous renseigner sur les normes applicables en la matière. D’abord, il faut que le format de l’accessoire réponde aux règles relatives aux couleurs et aux dimensions en vigueur. Celles-ci dépendent généralement du type du véhicule concerné : voitures, motos, camions, SUV, etc. Elles varient également en fonction de l’usage de l’engin : diplomatique (fond vert), transit temporaire (fond rouge), collection (fond noir), etc.

Par ailleurs, les polices de caractère fantaisistes sont interdites. Quant au numéro de département ou logo régional, il doit toujours se situer à droite de l’inscription. Si la plaque d’immatriculation achetée en ligne n’est pas conforme à ces normes, vous risquez une amende de quatrième classe (de 135 à 750 euros).

En cas d’utilisation de faux, vous pouvez même être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. Les sanctions pécuniaires sont susceptibles d’atteindre les 3 750 euros. Ainsi, vous avez intérêt à engager un prestataire au courant de ces réglementations et qui vous garantit leur respect.

Les paramètres à prendre en compte avant d’acheter sa plaque d’immatriculation en ligne

Lorsque vous commandez votre plaque d’immatriculation en ligne, vous êtes généralement amené à considérer la qualité du produit. En principe, vous avez le choix entre deux types de supports : l’aluminium et le plexiglas. Quand le premier est plus abordable, le second est à la fois moderne, haut de gamme et plus durable.

Ensuite, vous avez intérêt à prêter une attention particulière au délai de livraison et aux modèles de rivets proposés. Le service client doit également faire preuve d’une grande réactivité afin de vous assurer qu’il reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.