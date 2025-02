24 heures après le teaser, la bande annonce des 4 Fantastiques annonce le renouveau de Marvel

La bande annonce officielle des 4 Fantastiques vient de sortir, et le MCU s’apprête à les accueillir dans un film très attendu. Le premier teaser a suscité l’enthousiasme des fans de Marvel, impatients de découvrir cette nouvelle version des célèbres super-héros. Le film, prévu pour l’été 2025, promet de marquer un tournant dans l’univers cinématographique Marvel.

Que dévoile la bande annonce des 4 Fantastiques ?

Le film, dirigé par Matt Shakman, met en vedette un casting exceptionnel. Il comprend d’abord Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards (Mister Fantastic). On y retrouve également Vanessa Kirby, qui était aussi dans un des films Mission Impossible, dans celui de Sue Storm (La Femme Invisible). N’oublions pas Joseph Quinn qui joue Johnny Storm (La Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach qui incarne La Chose grâce à des effets spéciaux numériques.

La bande annonce des 4 Fantastiques montre donc ces héros emblématiques. Les acteurs semblent bien incarner les personnages. Les premiers aperçus jouent également sur une ambiance rétro-futuriste, fidèle à l’ère des années 60 où les personnages ont vu le jour. Ce choix esthétique, qui mélange modernité et hommage au passé, semble parfaitement s’inscrire dans l’univers visuel du MCU. Le design rétro des vaisseaux spatiaux et des technologies présentes dans le film ajoute une touche d’émerveillement.

Les mystères autour du film et des rumeurs

Malgré que la bande annonce soit sortie, l’intrigue du film Les 4 Fantastiques reste floue. Cela dit, plusieurs indices ont alimenté les spéculations. On aperçoit par exemple dans le teaser une silhouette géante qui semble être celle de Galactus, un des plus grands ennemis de l’équipe. Ce détail suggère que le film pourrait introduire le personnage et ainsi préparer le terrain pour des confrontations à venir dans le MCU.

La bande annonce des 4 fantastiques semble mettre tout le monde d’accord, sah quel plaisir 😌🩵🙌🏻 pic.twitter.com/bu8MOIS0uu February 4, 2025

Par ailleurs, des rumeurs circulent sur l’apparition de Robert Downey Jr. dans le film. Quoique, il n’est pas apparu dans la bande annonce officielle et ne fait pas officiellement partie du casting des 4 Fantastiques. Cela dit, les fans espèrent le voir incarner Docteur Doom, le redoutable antagoniste des héros du film.

Cela pourrait être un moyen pour Marvel d’introduire ce personnage avant sa confrontation avec les héros dans Avengers: Doomsday. C’est le prochain grand film de l’univers cinématographique Marvel. Rien n’est encore sûr, mais la bande annonce officielle des 4 Fantastiques nous donne un avant-goût prometteur de ce qui nous attend.

